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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Mutfak Robotları, Blenderlar ve Mikserler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Mutfak Robotları, Blenderlar ve Mikserler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:56

Blender, mikser ve robotlar mutfakta işleri çok kolaylaştırıyor. Her mutfağa lazım bu elektronik cihazlarla yemek yapmak hem daha hızlı hem de daha pratik. Sizin için çok satan blender, mikser ve robotları derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips HR3705/10 Mikser

Philips HR3705/10 Mikser

300 Watt gücü olan mikserin 5 hız ayarı var. Makinede yıkanabilen parçaları sayesinde kolayca temizleyebiliyorsunuz. Özellikle kek, pasta yaparken işinize yarayacak mikserle mutfakta vakit geçirmeyi seveceksiniz.

En uygun fiyata yine bir numaram Amazon’dan aldım. İyi ki Amazon Tr var. Marka zaten çok iyi, mikser de güçlü, kesinlikle sıçratmıyor, çok fazla ses çıkarmıyor. Çok memnunum.

Philips HR3705/10 Mikser

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Arzum AR1004 Blender Seti

Arzum AR1004 Blender Seti

800 ml ve 1.5litre haznesi olan blender seti tam bir set. 1000 Watt gücüyle oldukça etkili blender beyaz renkli. 5 fonksiyonlu seti doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma yapmak ve el blenderı olarak kullanmak mümkün.

Hanım beğendiğine göre istediği gibiymiş demektir. Bana ödemek düştü.😊

Arzum AR1004 Blender Seti

AMAZON

Braun MultiQuick El Blender

Braun MultiQuick El Blender

5 özellikli el blender cihazı 1000 Watt gücünde. 600 ml ölçüm kabı ve 350 ml haznesi var. 1.25 litre ise buz kırıcı kabı var. Birden fazla hız kademesi ve turbo fonksiyonu bulunuyor. Başlıkları çok hızlı değiştirebildiğiniz için oldukça pratik.

Ses kademesi çok iyi normalden sessiz çalışıyor. Umarım uzun ömürlü olur.

Braun MultiQuick El Blender

AMAZON

Philips Blender

Philips Blender

Tek başına gelen blender 650 Watt gücünde. Paslanmaz çelik çubuk beyaz rengiyle çok şık. Mutfakta eliniz ayağınız olacak blenderı özellikle çorba ve püre yaparken kullanabileceksiniz.

1.637 TL olan blender her mutfağa gerek!

Philips Blender

AMAZON

Philips HR2291/41 Cam Sürahili Blender

Philips HR2291/41 Cam Sürahili Blender

Evde lezzetli smoothieler yaparken en büyük yardımcınız olacak blenderın 2 litre kapasitesi var. 2 ayrı hız ayarı var. Cam sürahili blenderın gücü ise 600 Watt. Bu ürün çok satanlarda 1. sırada!

Ürünü araştırıp aldık. Çok beğendik. Cam olması ayrı bir güzel. Adamlar yapıyor bu işi. Denedik ve çok güzel pürüzsüz içeçek hazırlıyor. Teşekkür.

Philips Cam Sürahili Blender

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender

Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender

Blender ve buharlı pişirici olarak gelen ürün bebekli evler için ideal. Bebeğinize istediğiniz şekilde ek gıdalar hazırlayabileceğiniz ürünün ayarlanabilir hız kontrolü var. Cihazın kapasitesi 450 ml. Bu pişiricide et, balık, meyve ve sebze pişirilebiliyor.

Oğlum için aldım, ek gıdaya geçince elim ve ayağım oldu.Sadece temizlemesi biraz zor.

Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender

AMAZON

Tefal MasterChop Powelix Rondo ve Doğrayıcı

Tefal MasterChop Powelix Rondo ve Doğrayıcı

500 Watt gücü olan rondonun 4 bıçağı var. 500 ml kapasitesi olan rondo ile evde parçalanmadık bir şey kalmayacak. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ile sizi hiç yormuyor.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan rondo 1.359 TL.

Tefal MasterChop Powelix Rondo ve Doğrayıcı

AMAZON

Karaca Retro Personal Blender

Karaca Retro Personal Blender

Krem renkli blender retro model. Kullanışlı blender retro modeliyle göze de hitap ediyor. Güzel göründüğü kadar kaliteli de olan blender BPA içermiyor. 600 ml kapasitesi var. İstediğiniz gibi sağlıklı içecekler yapmak için bu blender şart!

1.099 TL olan blenderın 3 ayrı hız ayarı var.

Karaca Retro Personal Blender

AMAZON

Arzum Shake'N Take Joy Kişisel Blender

Arzum Shake'N Take Joy Kişisel Blender

Kendinize özel kişisel blederınız olmasını istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. 570 ml kapasiteli ürünün yanında 2 farklı boy karıştırma şişesi geliyor. Ayrıca 180 ml kahve ve baharat öğütücüsü de var. 600 Watt gücü olan blender buz da kırabiliyor. 

Motor gücü yeterli , kullanması pratik. İçinde küçük öğütücü ve iki boy hem blender haznesi hemde taşımak için kullanılan boy haznesi de var. Çok keyifle kullanıyorum.

Arzum Shake'N Take Joy Kişisel Blender

AMAZON

Karaca Mastermaid Chef Pro Stand Mikser

Karaca Mastermaid Chef Pro Stand Mikser

Çift kollu stand mikser 1750 Watt gücünde. 360 derece tam tur döndüğü için çift tarafılı sıyırma yapabiliyor. Hamur kancası, balon çırpıcı ve düz çırpıcı aksesuarları var. Saklama kapağı sayesinde etrafa sıçratmıyor. Beslenme ağzından ise malzeme ekleyebiliyorsunuz.

5.900 TL olan stand mikser yeşil rengiyle çok güzel duruyor.

Karaca Mastermaid Chef Pro Stand Mikser

AMAZON
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Kitchenaid Mini Mutfak Robotu

Kitchenaid Mini Mutfak Robotu

Mini mutfak robotu çok az yer kaplıyor. Hafif ve kompakt tasarımı olan mini mutfak robotu günlük olarak kullanmak için ideal. Hızlıca malzeme doğramak için bu robotu kullanabilirsiniz. Tek tuşla çalıştırmak mümkün. 2 hızı olan robotun bıçakları paslanmaz çelik.

Beklentimin çok üstünde bir performans aldım almak isteyen herkese tavsiye ederim.

Kitchenaid Mini Mutfak Robotu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Fakir-Dynamic Comfort Kişisel Blender

Fakir-Dynamic Comfort Kişisel Blender

600 Watt gücü olan blenderın karıştırma, buz kırma ve püre haline getirme işlevleri var. Tek tuşla çalışabildiği için kullanımı kolay. 400 ml kapasitesi olan blenderın sızdırmaz kapağı var.

1.399 TL olan blender tam fiyat-performans ürünü.

Fakir-Dynamic Comfort Kişisel Blender

AMAZON

Kitchenaid El Blenderi

Kitchenaid El Blenderi

Aksesuarlarıyla gelen blender Kitchenaid marka. 1000 ml kapasitesi olan blenderın içinde çırpıcı ve doğrayıcı var. Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun ömürlü olacak blender mutfakta size çok yardımcı olacak. 

7.974 TL olan blenderın 2 ayrı rengi var.

Kitchenaid El Blenderi

AMAZON

Braun MultiQuick El Mikseri

Braun MultiQuick El Mikseri

Birçok parçası olan mikserin 1200 Watt gücü var. Paslanmaz çelik bıçakları ile uzun ömürlü. Püre yapmak, sebze ezmek ve bir şeyleri parçalamak için aksesuarı var. Ayrıca çırpıcı teli de var.

24 saat içinde teslim aldım ürün kullanışlı. Dokunmatik hız ayarı ve çocuk kilidi olması mükemmel bir özellik.

Braun MultiQuick El Mikseri

AMAZON

Electrolux Mutfak Şefi

Electrolux Mutfak Şefi

1200 Watt gücü olan mutfak şefinin 5 litre kapasitesi var. Birçok aksesuarıyla birlikte geliyor. Bu mutfak şefinin 6 hız ayarı var. Günlük işlerinizde yardımcı olacak mutfak şefi ile evde siz artık hiç hamur yoğurmayacaksınız.

9.899 TL olan mutfak şefi ile işleriniz kolaylaşacak.

Electrolux Mutfak Şefi

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