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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bardak Setleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bardak Setleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 14:14

Çok çeşitli bardak setleri var. Çay bardaklarından meşrubat bardaklarına 6'lı set halindeki bardakları sizin derledik. Gelin bu bardaklara birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lav Aras Meşrubat Bardağı

Lav Aras Meşrubat Bardağı

360 cc bu bardaklar 6 tane geliyor. İçecek içerken kullanabileceğiniz bardaklar çok şık. Yüksek kaliteli camdan üretilen bardaklar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 

Lav Aras Meşrubat Bardağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Paşabahçe Allegra Meşrubat Bardağı

Paşabahçe Allegra Meşrubat Bardağı

470 ml bardaklar tam misafirlere sunmalık. Soda camından üretilen bardaklar hem şık hem kaliteli. Bu bardaklar modern tasarımıyla yemek takımlarınıza çok uyacağı kesin!

163 TL olan bardaklar kaçırılmayacak fırsat!

Paşabahçe Allegra Meşrubat Bardağı

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Creano Espresso Bardakları

Creano Espresso Bardakları

100 ml olan bardakları espresso içerken kullanabilirsiniz. Bu aralar çok moda olan bardaklar çift camlı. Yüksek kaliteli borosilikat malzemeden üretilen bardaklarla en güzel espressoları içebileceksiniz. 

Creano Espresso Bardakları

AMAZON

Paşabahçe Allegra Su Bardağı

Paşabahçe Allegra Su Bardağı

Kısa model bardaklardan hoşlanıyorsanız bu bardağı alabilirsiniz. Su, meşrubat ya da kahve bardağı için kullanabileceğiniz bardaklar Paşabahçe kalitesinde. Makinede yıkanabildiği için temizliği çok kolay.

Ürün ve paketleme kargolama mükemmel. İyi ki Amazondan almışım.

399 TL olan bardaklar her eve lazım!

Paşabahçe Allegra Su Bardağı

AMAZON

Karaca Refikadan Tatlıcan Çay Bardağı Seti

Karaca Refikadan Tatlıcan Çay Bardağı Seti

Çay içerken kaliteli ve güzel bir bardak istiyorsanız Karaca'nın Refikadan serisini alabilirsiniz. Şeffaf model çay bardakları ile çaylarınızın sunumu çok daha şık olacak.

Ürün çok güzel ve paketleme özenliydi 🌸

Karaca Refikadan Tatlıcan Çay Bardağı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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QUCCO Lüx Borosilikat Cam Kupa

QUCCO Lüx Borosilikat Cam Kupa

Ateşe dayanıklı borosilikat camdan üretilen kupaların kulpu olduğu için çay içmek çok kolay. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen kupa ile hem sıcak hem soğuk içecekler içmek mümkün. 

QUCCO Lüx Borosilikat Cam Kupa

AMAZON

Paşabahçe Linka Su Bardağı

Paşabahçe Linka Su Bardağı

380 ml olan su bardağı 6 tane geliyor. Misafirlere sunmak için de ideal bardaklardan olan bu model hem kullanışlı hem şık. Masalarınıza şıklık katacak su bardakları ile sofralarınız çok daha güzel olacak!

Paşabahçe Linka Su Bardağı

AMAZON

PRITOK Su Bardakları Seti

PRITOK Su Bardakları Seti

Su, meyve suyu ya da başka içecekler için kullanabileceğiniz bardaklar 270 ml. Kristal görünümlü bardaklar oldukça sağlam. Renkli bardaklar çok güzel duruyor.

PRITOK Su Bardakları Seti

AMAZON

Paşabahçe Diony Su Bardağı

Paşabahçe Diony Su Bardağı

6'lı setteki bardaklar 320 ml. Şık görünümlü bardaklara ihtiyacınız varsa bu seti düşünebilirsiniz. Isıya dayanıklı camdan üretilen su bardakları çizilmeye karşı oldukça dayanıklı.

Klasik modellerden hoşlanıyorsanız misafir takımı için ideal tabii biraz kalın kesme olduğundan ötürü.

270 TL olan bardaklardan birkaç paket alarak set haline getirebilirsiniz.

Paşabahçe Diony Su Bardağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lav Tokyo 6'lı Meşrubat Bardağı

Lav Tokyo 6'lı Meşrubat Bardağı

395 cc olan bardaklar cam. 6 tane gelen bardak setinden 2 tane alarak 12'li bir bardak seti oluşturabilirsiniz. Makinede yıkanabildiği için temizliği oldukça kolay. Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz bardaklara herkes bayılacak.

Yaklaşık 3 ay önce işyerime aldım, müthiş derecede dayanıklı ve şık bir bardak. Fiyat performans 10/10.

Lav Tokyo 6'lı Meşrubat Bardağı

AMAZON
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Schafer Shine 6'lı Kadeh Seti

Schafer Shine 6'lı Kadeh Seti

Kadeh seti arıyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Çift duvarlı yapısı onu en iyi kadeh setlerinden biri yapıyor. Bulaşık makinesine uygun olduğu için temizliği çok kolay.

Sepette 738 TL'ye düşen kadeh setine bayılacaksınız.

Schafer Shine 6'lı Kadeh Seti

HEPSİBURADA

Lav Teo 6'lı Meşrubat Bardağı

Lav Teo 6'lı Meşrubat Bardağı

İster içecek ister tatlı için kullanabileceğiniz meşrubat bardakları 250 cc. Tatlı sunumları için ideal bardaklardan biri olan bu bardakları çok seveceksiniz. Su ya da içecek için de kullanabileceğiniz bardakları kaçırmayın deriz!

Kaliteli ve güzeller tavsiye ederim. ❤️

Lav Teo 6'lı Meşrubat Bardağı

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Schafer Supreme Kahve Yanı Su Bardağı Seti

Schafer Supreme Kahve Yanı Su Bardağı Seti

Kahve yanına su için koyabileceğiniz bardaklar 6 tane geliyor. Gold detayını seviyorsanız bu bardağı da seveceğiniz kesin. Kahve sunumlarınızı güzelleştirecek bardaklar sepette 378 TL'ye düşüyor.

Tek kelimeyle harika o kadar güzel ki anlatamam ayrıca çok güzel kargolanmış.

Schafer Supreme Kahve Yanı Su Bardağı Seti

HEPSİBURADA

Bella Maison Soft Bardak Seti

Bella Maison Soft Bardak Seti

6'lı bu bardak setindeki bardaklar 300 cc. İsterseniz kadeh modelini de alıp takım yapabileceğiniz bardaklar vizon renginde. Şık bir sofra kurmak istiyorsanız bu bardaklara bakın deriz!

Normalde 1.114 TL olan bardaklar sepette 284 TL'ye düşüyor.

Bella Maison Soft Bardak Seti

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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