BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bardak Setleri

İster içecek ister tatlı için kullanabileceğiniz meşrubat bardakları 250 cc. Tatlı sunumları için ideal bardaklardan biri olan bu bardakları çok seveceksiniz. Su ya da içecek için de kullanabileceğiniz bardakları kaçırmayın deriz!

Kaliteli ve güzeller tavsiye ederim. ❤️

Lav Teo 6'lı Meşrubat Bardağı

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