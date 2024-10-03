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Çeyiz Yapanlar Buraya! Schafer Ürünlerinde Sepette %40 İndirim

etiket Çeyiz Yapanlar Buraya! Schafer Ürünlerinde Sepette %40 İndirim

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 10:32

Çeyiz hazırlayanlar markaların indirimlerini kovalıyor. Schafer ürünlerinde şu an %40 indirim var. İndirimli ürünlerden sizin için seçtiklerimize gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Schafer Nested Saklama Kabı Seti

Schafer Nested Saklama Kabı Seti

6 tane gelen saklama kapları rengarenk. 0,85 litre hacimleri olan saklama kaplarına kahvaltılık koymak mümkün. Plastik kaplar hem şık hem de çok kullanışlı.

Gayet güzel kullanışlı, kırılmadan geldi.

Sepette 123 TL'ye düşen saklama kapları her çeyizde olmalı!

Schafer Nested Saklama Kabı Seti

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Schafer Sheen Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Schafer Sheen Çatal Kaşık Bıçak Takımı

18 parçalık çatal kaşık bıçak takımı her çeyizin olmazsa olmazı. Çelik malzemeden yapılan takımın içinde yemek kaşığı, yemek çatalı ve yemek bıçağı var. 20 cm çatal ve kaşık boyu olan setteki bıçakların boyu ise 22 cm.

6 kişilik bu set sepette 452 TL'ye düşüyor.

Schafer Sheen Çatal Kaşık Bıçak Takımı

HEPSİBURADA

Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı

Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı

Karıştırma kapları mutfakta işleri çok kolaylaştırıyor. 24 cm'lik bu karıştırma kabı toplamda 4 parça geliyor. Kabın dışında rende ve kapakla gelen karıştırma kabının gövdesi paslanmaz çelik. Gıdayla teması uygun plastik kapakları olan kabı saklama kabı olarak da kullanmak mümkün.

Güzel ürün boyutu biraz büyük gibi geldi bana ama güzel ürün.

752 TL'den 451 TL'ye düşen kap her mutfağa lazım!

Schafer Lucas Çelik Karıştırma Kabı

HEPSİBURADA

Schafer Fun Kahve Fincan Seti

Schafer Fun Kahve Fincan Seti

6 kişilik kahve fincanı seti çeyizinize almanız gereken bir ürün. Toplamda 12 parçadan oluşan setin renkleri de çok hoş. Misafirlerinize şık bardaklarda kahve vermek istiyorsanız bu takımı alın deriz!

Beklediğimden de güzel geldi. Kardeşim için hediye olarak aldım. O da çok beğendi. Boyut olarakta standart kahve fincanlarından daha büyük.

Schafer Fun Kahve Fincan Seti

HEPSİBURADA

Schafer Micro Mini Basık Çelik Tencere

Schafer Micro Mini Basık Çelik Tencere

Mini tencere çelik malzemeden yapılmış. 12 cm'lik tencere kapağıyla birlikte geliyor. 2 kişi için gayet yeterli olan tencerede çorba ya da yemek yapmak mümkün. 

452 TL olan tencereyi aldığınızda 180 TL kazanç sağlıyorsunuz.

Schafer Micro Mini Basık Çelik Tencere

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Schafer Print Kare Çay Seti

Schafer Print Kare Çay Seti

8 parçalık set kırmızı rengiyle çok şeker. Çay için ihtiyacınız olan set çeyizinize çok yakışacak. 4 çay bardağı ve 4 çay tabağı olan setin desenleri de çok güzel.

Çok beğendim, indirimden aldım. Kargolalma da özenliydi.

Sepette 328 TL'ye düşen çay setine hem siz hem misafirleriniz bayılacak.

Schafer Print Kare Çay Seti

HEPSİBURADA

Schafer Fabian Çelik Cezve Seti

Schafer Fabian Çelik Cezve Seti

3'lü bu setteki cezveler çelik. Cezvelerin asılması için ayrı bir aparatı olan set her eve lazım! 3 ayrı boy cezve olan setteki cezveler 200 ml, 320 ml ve 500 ml. Paslanmaz çelik olduğu için kullanışlı setteki cezvelerin damlatmama özelliği var.

İndirimsiz fiyatı 1.094 TL olan cezve setinin indirimli fiyatı 656 TL.

Schafer Fabian Çelik Cezve Seti

HEPSİBURADA

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı

3 tane gelen çelik saklama kaplar her evde mutlaka olmalı. Kullanışlı kapların hepsinin kapağı var. 16, 18 ve 20 cm olan kapları yemek saklamak için kullanmanız mümkün.

İndirimdeyken tencere seti ve bu saklama kaplarını aldım. Yani bence bu saklama kapları fena ürün değil, dışardan görüntüsü de güzel. Ama aşırı bir beklentinizde olmasın, fiyatına göre iyi gibi. Boyutları da iyi. Kapakları plastik. Hafif bir de. Ocakta bir şeyler pişirmek için kullanılır mı bilmiyorum ama denicem galiba 😁 Güzel şekilde paketlenmişti.

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı

HEPSİBURADA

Schafer Arıana Kek Kalıbı Seti

Schafer Arıana Kek Kalıbı Seti

Kek kalıpsız bir ev olmaz elbette. 3 tane gelen kalıplar arasında göbekli kek kalıbı, kelepçeli kek kalıbı ve baton kek kalıbı var. 25, 27 ve 25 cm'lik bu kalıplar granit kaplama. Yapışmaz olduğu için kullanımı kolay.

Hâlâ bir kek kalıbınız yoksa sepette 328 TL'ye düşen bu seti alın deriz!

Schafer Arıana Kek Kalıbı Seti

HEPSİBURADA

Schafer Quick Chef Bıçak Seti

Schafer Quick Chef Bıçak Seti

5 parçalık bıçak setinin her çeyizde olması gerekiyor. İçinde meyve bıçağı, çok amaçlı bıçak, doğrama bıçağı, ekmek bıçağı ve şef bıçağı olan set mutfakta işlerinizi çok kolaylaştıracak.

O meşhur yorumu yapayım çeyizime aldım henüz kullanmadım ama kaliteli görünüyorlar umarım ileride problem yaşamayız.

287 TL'lik bu bıçak seti kaçırılmayacak bir fırsat.

Schafer Quick Chef Bıçak Seti

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Schafer Jade Çelik Kaçerola

Schafer Jade Çelik Kaçerola

2 tane gelen kaçerolalardan biri 14 cm, diğeri 16 cm. Çelik malzeme olduğu için oldukça dayanıklılar. Bir şeyleri ısıtmak için kullanabileceğiniz ürünleri her amaçla kullanmak mümkün. Yumurta haşlamak için de ideal bir ürün.

Tam ihtiyacım olan şeydi indirimde almış olmak çok hoşuma gitti. Küçük olana 5 adet yumurta rahat rahat sığıyor diğeri ise daha büyük bayıldım teşekkürler.

Bu ürünleri aldığınızda 273 TL kazanç elde edeceksiniz.

Schafer Jade Çelik Kaçerola

HEPSİBURADA

Schafer Mini Piccola Tencere Seti

Schafer Mini Piccola Tencere Seti

İçinde 14 cm derin tencere, 14 cm tava ve 14 cm kaçerola olan set toplamda 4 parça. Granit malzemeden yapılan tencere seti çeyiz için alınabilir. Küçük aileler için rahat rahat yetecek setteki ürünlerle nefis yemekler yapacaksınız.

Ürün minnacık, çok şirin. Ne yalan söyleyeyim bu kadar ufak beklemiyordum ama çok hoş.

Schafer Mini Piccola Tencere Seti

HEPSİBURADA

Schafer Solea Çaydanlık Takımı

Schafer Solea Çaydanlık Takımı

Çaydanlık çeyizlerin vazgeçilmez bir parçası. 3 parçalık bu çaydanlık gri renginde. Hem kendinize hem misafirlerinize lezzetli çaylar yapacağınız çaydanlık herkesin çok hoşuna gidecek.

Kardeşime hediye aldım, çok beğendi. Küçük gibi görünüyor ama hacmi çok büyük, iç iç bitmiyor. Tavsiye ederim, su lekesi yok, çayı lezzetli, alın aldırın.

Schafer Solea Çaydanlık Takımı

HEPSİBURADA

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

4 kişilik kahvaltı takımı ile en güzel kahvaltı sunumlarını siz yapacaksınız. Toplam 10 parçadan oluşan kahvaltı takımında 4 tane pasta tabağı, 4 tane reçellik ve 2 sunum tabağı var. Seramik olan kahvaltı takımının renklerine hayran olmamak elde değil!

Sepette 528 TL'ye düşen kahvaltı takımı tam çeyizlik!

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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