Çeyiz Yapanlar Buraya! Schafer Ürünlerinde Sepette %40 İndirim

8 parçalık set kırmızı rengiyle çok şeker. Çay için ihtiyacınız olan set çeyizinize çok yakışacak. 4 çay bardağı ve 4 çay tabağı olan setin desenleri de çok güzel.

Çok beğendim, indirimden aldım. Kargolalma da özenliydi.

Sepette 328 TL'ye düşen çay setine hem siz hem misafirleriniz bayılacak.

Schafer Print Kare Çay Seti