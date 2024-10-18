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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz İndirimli Gıda Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz İndirimli Gıda Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 14:14

Amazon'da indirimli birçok gıda ürünü bulunuyor. Günün Fırsatları içinde yer alan indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimize birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Şekersiz Bitter Çikolata Kuvertürü

Şekersiz Bitter Çikolata Kuvertürü

%100 kakaodan yapılan kuvertür çikolata 500 gram. Bitter çikolata ile en güzel tarifleri siz yapacaksınız. Şekersiz ve tatlandırılmamış kuvertürü yiyebilir ya da tariflerde kullanabilirsiniz.

Genelde %85'lik çikolataları tercih ederken, son zamanlarda %70 üzeri çikolataları bulmakta zorlandığım için Aroha %100 Kakao Bitter Çikolata'yı denemeye karar verdim. İyi ki denemişim! Şekersiz olması nedeniyle herkese hitap etmeyebilir ancak bitter çikolata sevenler için şu ana kadar yediğim en güzel çikolata olduğunu söyleyebilirim. Diğer markalara göre çok daha yoğun ve doğal bir tadı var. Bitter çikolata sevenler için kesinlikle tavsiye ederim, diğerlerini artık beğenebileceğimi sanmıyorum. Gerçekten çok başarılı bir ürün.

Fırsat ürünlerinden olan kuvertür çikolata 846 TL.

Şekersiz Bitter Çikolata Kuvertürü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bebelac 1 Bebek Sütü

Bebelac 1 Bebek Sütü

Bebekler için üretilen mama 0-6 ay arası bebeklere uygun. 400 gramlık paket anne sütü ile beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılıyor. 3 ayrı paketi olan mama doktor tavsiyesiyle kullanılabiliyor. 6.aydan itibaren ise Bebelac 2 Devam Sütü'ne geçmeniz mümkün.

%13 indirime giren bebek sütü 169 TL.

Bebelac 1 Bebek Sütü

AMAZON

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay

İçinde 500 tane olan poşet çaylar çok pratik. Evde ya da ofiste çay demlerken çok rahat edeceğiniz poşet çay oldukça lezzetli. Bergamot aromalı çayın kokusu çok güzel.

Poşet çaylar şu an %13 indirimde. İndirimli fiyatı ise 439 TL.

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay

AMAZON

Ekoloji Market Organik Börülce

Ekoloji Market Organik Börülce

750 gramlık paketle gelen organik börülce hem lezzetli hem sağlıklı. Organik börülceyi yerken lezzeti çok hoşunuza gidecek. Organik olduğu için sağlıklı olan börülce hazır indirimdeyken alabilirsiniz.

Ekoloji Market Organik Börülce

AMAZON

Intense Blend Çekirdek Espresso Kahve

Intense Blend Çekirdek Espresso Kahve

1 kiloluk paketle gelen kahve çekirdek. Çekirdek kahve ile en lezzetli kahveleri yapabileceksiniz. Sütlü kahve yapabileceğiniz kahve özellikle ofisler için ideal. Evde de tercih edebileceğiniz kahve kilitli paketle geliyor.

Intense Blend Çekirdek Espresso Kahve

AMAZON
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Yudum Egemden Taş Baskı Zeytinyağı

Yudum Egemden Taş Baskı Zeytinyağı

Taş baskı ile üretilen zeytinyağı 500 ml. Özenle seçilen zeytinlerden yapılan zeytinyağı hem lezzetli hem sağlıklı. Geleneksel şekilde üretilen zeytinyağına ekmek bana bana yiyeceksiniz.

Yudum Egemden Taş Baskı Zeytinyağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

SALAT Ayçiçek Yağı

SALAT Ayçiçek Yağı

Ayçiçek yağını hepimiz evde çokça kullanıyoruz. 18 litrelik bu ayçiçek yağı da indirimde. Teneke ile gelen yağı evde rahat rahat kullanacaksınız.

1.260 TL olan ayçiçek yağı kaçmaz!

SALAT Ayçiçek Yağı

AMAZON

Eti Maximus Loading

Eti Maximus Loading

20 tane gelen Maximus çikolatasını beğeniyorsanız böyle paketli şekilde alabilirsiniz. 50 gramlık çikolatalar paketli olunca çok daha ucuza denk geliyor. Yer fıstığı ve karameli birleştiren çikolatanın tadı nefis!

%8 indirime giren çikolatalar 303 TL.

Eti Maximus Loading

AMAZON

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı

Yumuşak zeytinyağı seviyorsanız Yudum'un bu zeytinyağını düşünebilirsiniz. 500 ml'lik zeytinyağı sızma zeytinyağlardan. Yumuşacık lezzeti ile kahvaltılarda ya da yemeklerde kullanabilirsiniz. 

207 TL olan zeytinyağı %8 indirimde.

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı

AMAZON

Toblerone Fruit & Nut Üzüm ve Kuruyemişli Tablet Çikolata

Toblerone Fruit & Nut Üzüm ve Kuruyemişli Tablet Çikolata

Üzümlü çikolataları seviyorsanız Toblerone'nun bu kuruyemişli üzümlü çikolatasını deneyebilirsiniz. 20 tane gelen Toblerone 100 gram. En sevilen çikolatalardan olan Toblerone çok lezzetli.

Fırsat ürünlerinden olan çikolata 2.529 TL.

Toblerone Fruit & Nut Üzüm ve Kuruyemişli Tablet Çikolata

AMAZON
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Nespresso Uyumlu Kapsül Kahve

Nespresso Uyumlu Kapsül Kahve

Karışık kahve çeşitleri olan sette 12 ayrı çeşit var. İçinde 120 kapsül olan kahve çeşitlerine bayılacaksınız. Nespresso Kahve Makinesi ile uyumlu kapsül kahveleri makineniz varsa indirimdeyken alın deriz!

Şu an kahveler %10 indirimde. 

Nespresso Uyumlu Kapsül Kahve

AMAZON

Tafe Mocha & Mint Çikolata Kaplı Kahve ve Nane Aromalı Lokum Draje

Tafe Mocha & Mint Çikolata Kaplı Kahve ve Nane Aromalı Lokum Draje

Kahve yanına sunabileceğiniz drajeler 150 gramlık paketlerde geliyor. Misafirleriniz ya da kendiniz için alabileceğiniz drajeler çikolata kaplı. Kahve ve nane aromalı lokum drajeler her evde olmalı.

Tafe Mocha & Mint Çikolata Kaplı Kahve ve Nane Aromalı Lokum Draje

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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