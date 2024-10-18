BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
25 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL
Fakir Çeyiz Seti 4'lü 3.990 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL
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8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL
Olta Misinası 500 m 449 TL
Casilli Termal Tayt 159 TL
Alüminyum Kurutmalık 899 TL
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