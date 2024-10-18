Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 25 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.10.2024 - 11:14 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 11:18

25 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

👇

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL

4 Metre Çekme Karavan 279.000 TL

  • Trambolin 2.490 TL

  • Hiking Cep Telefonu + Akıllı Saat 6.490 TL

  • Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

  • Dijital Bateri Seti 2.390 TL

En çok tercih edilen cam temizleme robotu modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Çeyiz Seti 4'lü 3.990 TL

Fakir Çeyiz Seti 4'lü 3.990 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 995 TL

  • Range Karla El Mikseri 695 TL

  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 18.975 TL

  • Casper Via X30 Plus Cep Telefonu 7.275 TL

  • Fakir Execute 2 Blade 5'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 895 TL

  • Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 549 TL

  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 575 TL

  • Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 575 TL

  • Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL

  • Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

  • Nautica TWS Kulaklık 449 TL

  • Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL

8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL

  • 2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

  • Oyuncak Dinazor İş Araçları 69 TL

  • Oyuncak İş Araçları 139 TL

  • Yüz Boyası 139 TL

  • Tuval Boyama 179 TL

  • Akrilik Marker 99 TL

  • Akrilik Boya Seti 42,50 TL

  • Yıkanabilir Tuval 89 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.__Oyuncaklarda yer alan muhteşem indirimler burada.

Olta Misinası 500 m 449 TL

Olta Misinası 500 m 449 TL

  • Olta Misinası 200 m 119 TL

  • Balık Kavrama Aparatı 69 TL

  • Kafa Lambası 94,50 TL

  • Kamuflaj Çanta 329 TL

  • Katlanır Rattan Tabure 129 TL

  • Sahte Balık Koyma Kutusu Çift Taraflı 119 TL

  • Işıldak 139 TL

  • Hobi Olta Takımı 499 TL

  • Hobi Olta Takımı Seti 699 TL

  • Olta Sehpası 259 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 44,50 TL

  • Fosfor 109 TL

  • Olta Ucu Işığı 69 TL

  • Balıkçı Pense 149 TL

  • Olta Zili 44,50 TL

  • Zoka 6 gr 5'li 79 TL

  • Zoka 10 gr 5'li 85 TL

  • Zoka 7 gr 3'lü 99 TL

  • Balıkçı Makası 49 TL

  • Sahte Balık 79 TL

  • Sahte Balık 7 cm 89 TL

  • Sahte Balık 7,5 cm 94,50 TL

  • Sahte Balık 6 cm 79 TL

  • Sahte Balık 8,5 cm 99 TL

  • Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL

  • Sahte Balık Klipsi 10'lu 55 TL

  • Silikon Sahte Yem 49 TL

Casilli Termal Tayt 159 TL

Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Erkek Pijama Alt 159 TL

  • Kadın / Erkek Polar Yelek 199 TL

  • Örme Yelek 219 TL

  • Çocuk Polar Yelek 169 TL

  • Kadın Pijama Alt 159 TL

  • Erkek Pantolon 249 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 259 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 229 TL

  • Yazma 69 TL

  • Yüz Havlusu 49,50 TL

  • Flamlı Eşarp 69 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 49,50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 36,50 TL

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 24,50 TL

  • Kesim Bıçağı 49,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 36,50 TL

  • Terzi Makası 24,50 TL

  • Dikiş İpi 2'li 89 TL

  • Dikiş İpliği 42,50 TL

  • Dikiş İpi Seti 10'lu 115 TL

  • Dikiş İpi Seti 5'li 69 TL

  • Ponpon Top 18,50 TL

  • Mezura 24,50 TL

  • Yazma İpliği 20 gr 9,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 41,50 TL

  • Ören Bayan İğne Oyası İpi 20 gr 9,50 TL

Binlerce giyim ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Alüminyum Kurutmalık 899 TL

Alüminyum Kurutmalık 899 TL

  • Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Echo Çay Bardağı 6'lı 149 TL

  • Paşabahçe Iconic Su Şişesi 540 cc 99 TL

  • Borcam Dikdörtgen Tepsi 2500 cc 189 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 79 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 1050 cc 65 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 600 cc 59 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 34,50 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 279 TL

  • Termo Çanta 189 TL

  • Yemek Taşıma Kabı 299 TL

  • Bal Kavanozu 69 TL

  • Kapaklı Kase Seti 99 TL

  • Meyve Bıçağı ve Makas Seti 3'lü 149 TL

  • Desenli Metal Dikdtörtgen Tepsi 49,50 TL

  • Festival Mutfak Gereçleri 24,50 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 79 TL

  • İki Katlı Şampuanlık 99 TL

  • Saplı Gırgır 59 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 75 TL

  • Premium Ütü Masası 1.599 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın