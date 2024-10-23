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ŞOK'a Taşınabilir Tercüman Geliyor! 26 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Taşınabilir Tercüman Geliyor! 26 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
23.10.2024 - 12:14

ŞOK 26 Ekim - 2 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Ekim - 2 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen İndirimli Oyuncak Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen İndirimli Oyuncak Modelleri ve Fiyatları

  • Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 549 TL, 

  • Sinbo Mini Abajur 179 TL, 

  • Petrix Astronot Projeksiyon Lamba 499 TL, 

  • Tiffany Cam Küre Solar Işık 219 TL,

  • S-Link Masaüstü Kablosuz Şarjlı Işık 699 TL,

  • Gokidy Melisa Park Seti 199 TL, 

  • Meyve Sebze Kesme Seti 119 TL, 

  • Tamir / Güzellik Seti 399 TL,

  • Hava Araçları 99,95 TL,

  • Büyük Futbol Sahası 249 TL, 

  • Dollyland Minkie İstiridye Bebek 59,95 TL,

  • Polly Pocket ve Arkadaşları 129 TL,

  • Eğlenceli Küpler 179 TL,

  • 79,95 TL, Matchbox Beşli Arabalar 349 TL, 

  • Palyaço Balon Seti 69,95 TL,

  • Kutu Kutu Boya Resmi Tamamla Kitap Çeşitleri 37,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında geçerli;

  • 1425 ml Cif Ultra Sprey Anında Etki 42 TL, 

  • 4x250 ml Burn 80 TL, 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 79 TL, 

  • 6'lı Hanımeller Bisküvi 50 TL,

  • 2x75 ml Colgate Triple Action Extra White Diş Macunu 70 TL

Şok'a Gelen Banyo Ürünleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Banyo Ürünleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Küçük Ev Aletleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Küçük Ev Aletleri ve Fiyatları
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