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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Yengeç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Yengeç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 10:31

21 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan Zodyak'ın en duygusal burcu Yengeçler...  Eğer siz de Yengeç burcu iseniz ya da Yengeç burcu bir sevdiğiniz varsa o zaman Yengeç burcuna neler iyi geliyor merak ediyor olabilirsiniz. Gelin Yengeç burcunun enerjisini yükselten, onu dengeleyen, kısacası ona iyi gelen şeyler nelermiş, birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yengeç burcuna iyi gelecek doğal taş hangisi?

Yengeç burcuna iyi gelecek doğal taş hangisi?

Yengeç burçlarına en iyi gelen doğal taşların başında karnelyan yani kırmızı akik geliyor.

Bu nadir bulunan taş, Yengeç burçlarının yaratıcı yeteneğinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu sebeple ister kolye ister sade bir bileklik olarak üzerlerinde taşımaları faydalı olacaktır.

Karnelyan (Kırmızı Akik) Taşı Aksesuar

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Zodyak'ın en duygusal aynı zamanda da mantıklı burcu olan Yengeç kadınlarına iyi gelen onu iyi hissettiren renkler beyaz, krem rengi, gri ve gümüş.

Zodyak'ın en duygusal aynı zamanda da mantıklı burcu olan Yengeç kadınlarına iyi gelen onu iyi hissettiren renkler beyaz, krem rengi, gri ve gümüş.

Beyazın ve grinin tonları duygusal Yengeç burcu kadınına şans ve güzel enerji getirir.

Gümüş renk bir kıyafet Yengeç burcu kadınının içinde saklı olan ışıltısını açığa çıkarır. 

Beyaz tonlarındaki kıyafetler ise onun naifliğini ve temizliğini ön plana çıkarır.

Bu tonlarda giyinmek Yengeç kadınının kendini en iyi haliyle yansıtmasına yardımcı olur.

Beyaz ve Gri Tonlarda Giyim Önerileri

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Yengeç burcu erkeğine iyi gelen renkler yeşil, mavi ve beyazın tonlarıdır.

Yengeç burcu erkeğine iyi gelen renkler yeşil, mavi ve beyazın tonlarıdır.

Özellikle yeşil ve mavi tonlarda giyinmek Yengeç erkeğinin duygusal yapısını çok iyi yansıtır ve onlara huzur verir.

Yengeç erkeği bu tonlarda giyindiğinde kendinin en iyi halini dışarıya yansıtabildiği için de iyi hisseder.

Mavi ve Yeşil Tonlarda Erkek Giyim Önerileri

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Yengeç burcu erkeği hangi parfümü kullanmalı?

Yengeç burcu erkeği hangi parfümü kullanmalı?

Duygusal ve evcimen bir yapıya sahip olan Yengeç erkeği için parfüm seçiminde en önemli nokta parfümünü ferah bir aroması olmasıdır.

Meyveli, vanilyalı ve ferahlatıcı kokular Yengeç erkeği için ideal seçim olacaktır.

Çiçeksi ve odunsu bir kokuya sahip olan Burberry, Yengeç erkeği için doğru seçim olacaktır.

Burberry For Edt 100 ml Erkek Parfüm

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Yengeç burcu kadını hangi parfümü kullanmalı?

Yengeç burcu kadını hangi parfümü kullanmalı?

Duygusal ve hassas Yengeç burcu kadını için uygun olan parfüm hafif çiçeksi veya meyvemsi kokuları olan bir parfüm olacaktır. Çok ağır kokular Yengeç burcu kadınına hitap etmeyecektir.

Marc Jacobs Daisy ışıldayan çiçeksi odunsu notalara sahip olduğu gibi aynı zamanda ferah ve feminen bir koku. Bu sebeple tam da Yengeç burcu kadınına hitap eden bir koku diyebiliriz.

Marc Jacobs Daisy Edt 100 ml Kadın Parfüm

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Yengeç burcu göz makyajı nasıl olmalı?

Yengeç burcu göz makyajı nasıl olmalı?

Yengeç burçları abartıdan uzak bir makyajı tercih edecektir.

Makyaj yapılmamış gibi duran, doğal bir makyaj onları en iyi şekilde yansıtır.

Ancak inci tonları ve gümüşümsü parıltıya sahip göz farları da en çok onlara yakışacaktır. Abartıdan uzak kaliteli bir ışıltı onları daha da parlatacaktır.

Inglot Işıltılı Göz Farı

Diğer ışıltılı göz farlarına bakmak istersen de buraya tıklayabilirsin.

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Duygusal yengeç burcunun yüz makyajı doğal olmalıdır.

Duygusal yengeç burcunun yüz makyajı doğal olmalıdır.

Bunun için pembe veya kırmızı tonlardaki likit allıklar en doğru seçim olacaktır.

Yüzünde kat kat makyaj olması Yengeç burcunu sahip olduğu naif ve duru halinden uzaklaştıracağı için, doğallık her zaman ön planda olmalıdır.

Show By Pastel Show Your Joy Likit Allık

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Duygusal, hassas ve anlayışlı bir karaktere sahip olan Yengeç burcunun enerjisine lavanta kokusu çok iyi gelecektir.

Duygusal, hassas ve anlayışlı bir karaktere sahip olan Yengeç burcunun enerjisine lavanta kokusu çok iyi gelecektir.

Gece uyumadan önce yastığınıza sıkacağınız bir iki fıs lavantalı koku, hem daha rahat uyumanızı ve hem de uyandığınızda çok daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Avon Planet Spa Fransız Lavantası ve Papatya Kokulu Yastık Spreyi

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Yengeç burcunun hassas ve iyi kalbi her zaman yüzünün ışıldamasını sağlar.

Yengeç burcunun hassas ve iyi kalbi her zaman yüzünün ışıldamasını sağlar.

Ama ışıltı için biraz dış güçlerden faydalanmak da fena olmaz.

Yengeç kadını bakımına özen göstermeyi sever. Ne zaman etrafta yüzü ışıl ışıl parlayan bir kadın görseniz, burcunun Yengeç olma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu unutmayın.

Neutrogena Bright Boost Işıltı Veren Yenileyici Peeling

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Doğal taşlarla başladık yine doğal taşlarla bitirelim. Karşınızda Yengeç burçlarına kendini iyi hissettirecek o taşlardan yapılmış bir bileklik.

Doğal taşlarla başladık yine doğal taşlarla bitirelim. Karşınızda Yengeç burçlarına kendini iyi hissettirecek o taşlardan yapılmış bir bileklik.

Bu bileklikte kullanılan taşlar sodalit, yeşim, akik, aventurin, kaplan gözü, labradorit ve ametist.

  • Sodalit taşı, zihni açar, stresi azaltır, yaratıcılığı artırır ve iletişim becerilerini güçlendirir. 

  • Şans getiren yeşim taşı, şans taşı olarak da bilinir. İyileştirici özelliğinden dolayı, farklı hastalıkların şifalandırılmasında bu taştan yararlanılır. 

  • Akik taşının şifa saçtığına inanılıyor. En başta strese iyi geldiği ve ruhsal bakımdan kişiye olumlu etkiler sağladığı kabul edilir.

  • Aventurin taşının en önemli faydaları arasında duygusal dengeleme, zihin açıklığı ve fiziksel sağlık bulunur. Aventurin taşı, stresi azaltmak ve ruh halini dengelemek için kullanılabilir. Ayrıca, zihni sakinleştirmeye ve odaklanmaya yardımcı olur.

  • Kaplan gözü taşı güç ve cesaret veren taştır. Nazardan ve büyüden kişiyi koruduğu için kötü durumlardan koruyan taş olarak da bilinir.

  • Labradorit taşı, çakra dengeleme çalışmalarında, negatif enerjilerin temizlenmesinde ve enerjinin akışını artırmada kullanılabilir. 

  • Ametist, bir kristal taşıdır ve genellikle mor renkte bulunur. Ametist, kristal yapısı nedeniyle özellikle enerji düzenleme, meditasyon ve kişisel gelişim için kullanılır. Aynı zamanda, ametist taşı , stresi azaltmaya, dikkat ve konsantrasyonu arttırmaya ve duygusal dengeyi sağlamaya yardımcı olur.

Yengeç burcuna iyi gelecek enerjisini yükseltecek bir bileklik...

Yengeç Burcu Bilekliği

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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