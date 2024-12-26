Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Yengeç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Duygusal ve evcimen bir yapıya sahip olan Yengeç erkeği için parfüm seçiminde en önemli nokta parfümünü ferah bir aroması olmasıdır.

Meyveli, vanilyalı ve ferahlatıcı kokular Yengeç erkeği için ideal seçim olacaktır.

Çiçeksi ve odunsu bir kokuya sahip olan Burberry, Yengeç erkeği için doğru seçim olacaktır.

Burberry For Edt 100 ml Erkek Parfüm