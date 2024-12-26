Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Yengeç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler
Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Yengeç Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler
21 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan Zodyak'ın en duygusal burcu Yengeçler... Eğer siz de Yengeç burcu iseniz ya da Yengeç burcu bir sevdiğiniz varsa o zaman Yengeç burcuna neler iyi geliyor merak ediyor olabilirsiniz. Gelin Yengeç burcunun enerjisini yükselten, onu dengeleyen, kısacası ona iyi gelen şeyler nelermiş, birlikte bakalım...
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'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Yengeç burcuna iyi gelecek doğal taş hangisi?
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Zodyak'ın en duygusal aynı zamanda da mantıklı burcu olan Yengeç kadınlarına iyi gelen onu iyi hissettiren renkler beyaz, krem rengi, gri ve gümüş.
Yengeç burcu erkeğine iyi gelen renkler yeşil, mavi ve beyazın tonlarıdır.
Yengeç burcu erkeği hangi parfümü kullanmalı?
Yengeç burcu kadını hangi parfümü kullanmalı?
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Yengeç burcu göz makyajı nasıl olmalı?
Duygusal yengeç burcunun yüz makyajı doğal olmalıdır.
Duygusal, hassas ve anlayışlı bir karaktere sahip olan Yengeç burcunun enerjisine lavanta kokusu çok iyi gelecektir.
Yengeç burcunun hassas ve iyi kalbi her zaman yüzünün ışıldamasını sağlar.
Doğal taşlarla başladık yine doğal taşlarla bitirelim. Karşınızda Yengeç burçlarına kendini iyi hissettirecek o taşlardan yapılmış bir bileklik.
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