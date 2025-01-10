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Willy Wonka Defterden Voit Koşu Bandına Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Willy Wonka Defterden Voit Koşu Bandına Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 18:01

Yeni yılın ikinci haftasında en çok satılan ürünler acaba hangileri olmuş? Koşu bandından kombiye, akıllı saatten spor ayakkabıya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yataş Bedding Taren Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti

Yataş Bedding Taren Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti

Yumuşak dokusu, canlı renkleri ve kaliteli kumaşı ile övgüleri toplayan bir takım.

Ölçüleri 160x220 cm.

Fiyatı 649 TL.

Yataş Bedding Taren Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti

'Çok güzel bir ürün. Kumaşını çok beğendim yumuşacık Yataş kalitesi.'

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Schafer Ada Metal Büyük Boy Çelik Çaydanlık Takımı

Schafer Ada Metal Büyük Boy Çelik Çaydanlık Takımı

Ada çaydanlık takımı, çay keyfinizi ikiye katlamaya geliyor. Üst ve alt haznenin kulpları kolay ve rahat tutuş sağlıyor. Bu sayede çaylarınızı dökmeden koyabileceksiniz. 

Şimdiden afiyet olsun. :)

Fiyatı 1845 TL.

Schafer Ada Metal Büyük Boy Çelik Çaydanlık Takımı

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Havit M9030 Ultra Amoled Hd 46MM Akıllı Saat

Havit M9030 Ultra Amoled Hd 46MM Akıllı Saat

1,43' AMOLED yüksek çözünürlüklü ekranı ile tam bir fiyat performans ürünü.

Bu akıllı saat ile telefon görüşmelerinizi sesli bir şekilde saat üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Fiyatı 1499 TL.

Havit M9030 Ultra Amoled Hd 46MM Akıllı Saat

'Havit marka daha önce başka bir ürün almıştım ve çok memnun kaldım. Fiyat performans olarak oldukça iyi beklentileriniz yüksek değilse kesinlikle tavsiye ederim. Gelen aramalarda sesli uyarısı yok titreşimle bildirim yapıyor ve titreşimi de biraz zayıf kalabilir ama bu benim için bir problem teşkil etmiyor. Bunun dışında bir akıllı saatten beklediğiniz her şeyi fazlasıyla karşılıyor.'

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Demirdöküm DT4 Basic 80 Litre Termosifon

Demirdöküm DT4 Basic 80 Litre Termosifon

Kullananların iyi ki almışım dediği bir termosifon.

Isıtması hızlı ve oldukça iyi.

Fiyatı 10.915 TL.

Demirdöküm DT4 Basic 80 Litre Termosifon

'İnanılmaz memnun kaldık. Bir yıl kadar oldu kullanıyoruz, sessiz- ya da sesi fark edilmiyor diyeyim, ısıtması çok iyi. Yani büyük de olduğu için bütün suyun kullanılıp bitmesi 2 kişilik bir aile için hiç mümkün olmuyor, çok memnunuz :)'

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Voit V-Fıt By Voıt Runmate Koşu Bandı

Voit V-Fıt By Voıt Runmate Koşu Bandı

Sessiz çalışması, kaliteli malzeme yapısı ve yer kaplamayan tasarımıyla oldukça beğenilen bir koşu bandı.

Fiyatı 11.690 TL.

Voit V-Fıt By Voıt Runmate Koşu Bandı

'Uzaktan kumanda ile 0'dan 12 km/s e kadar yavaş yavaş artırılıyor. Durdurma tuşuna basılınca da yavaş yavaş duruyor. Emniyet pimini çekince ise direk duruyor. Emniyet pimi takılmadan çalışmıyor. Tutma kolu istenilen pozisyonda ayarlanıyor. Tutma kolunda cep telefonu koyma bölümü var. Rüzgar uğultusu kadar(uuu uuu gibi) bir ses çıkarıyor. Önemsiz bence bu ses. Koşarken de pat pat diye bir ses gelmedi. Galiba bant koşarken ki sesi absorbe ediyor. '

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Kumtel LX-7115 Elektrikli Hotplate Siyah Ocak

Kumtel LX-7115 Elektrikli Hotplate Siyah Ocak

Rezistans gücü 1500W olan mini ocak 26x28x8 cm ölçülerinde.

Ayarlanabilir ısı kontrollü ocak siyah emaye gövdeye sahip.

Fiyatı 759 TL.

Kumtel LX-7115 Elektrikli Hotplate Siyah Ocak

'Ürün elime ulaştı beklediğimden daha güzel çıktı herkese tavsiye ederim iyi çalışmalar.'

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Bavul İçi Düzenleyici Valiz Organizer 6'lı Set

Bavul İçi Düzenleyici Valiz Organizer 6'lı Set

Seyahatlerinizde valizi dağıtmadan aradıklarınızı kolayca bulabileceğiniz çok pratik bir düzenleyici.

Fiyatı 124 TL.

Bavul İçi Düzenleyici Valiz Organizer 6'lı Set

'Gerçekten çok memnun kaldım. Hastane çantasını organize etmek için almıştım. Hem çok güzel, hem çok kullanışlı. Alırken küçük mü acaba diye düşünmüştüm ama İçleri baya baya bir şey alıyor. Sürekli seyahatlerimde de kullanacağım bir ürün, eminim! Satıcıya çok çok teşekkür ederim.'

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Kitaplıklı Kapaklı Raflı Çalışma Masası

Kitaplıklı Kapaklı Raflı Çalışma Masası

Fiyatına göre sağlam ve kaliteli bir yapıya sahip olan çalışma masası tam bir fiyat performans ürünü.

Yüksekliği 176 cm.

Kurulum aşamasında videolardan faydalanırsanız kısa sürede kolay bir şekilde kurulumu yapabileceğiniz yorumlarda belirtilmiş.

Fiyatı 7299 TL.

Kitaplıklı Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Kullanıma Uygun Çalışma Masası

'Fiyatına göre gayet sağlam ve kaliteli. Evladiyelik değil ama senelerce rahat rahat kullanılabilir. Çok büyük değil, zarif duruyor ve bir çok eşyayı da toparlıyor.'

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Willy Wonka Defter

Willy Wonka Defter

Kaliteli ve güzel tasarımıyla dikkat çeken bir defter.

Ancak altın bilet hepsinden çıkmıyor. :)Fiyatı 229 TL.

Willy Wonka Defter

'Ürün görselde olduğu gibi orijinal olarak geldi. Ürünle ilgili herhangi bir düşüncenizi rahatlıkla satıcıyla iletişime geçerek belirtebiliyorsunuz. Ürünün renk tonu istediğim gibi çıkmaz düşüncesine kapılmıştım ama birebir aynısı geldi. Çocuklar için çok güzel. Kargo da zamanında geldi. Tavsiye ederim. Teşekkürler ilgi ve alakanız için.'

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Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Tüylenen tiftiklenen kazaklarınızı yepyeni bir görünüme sokmak için ihtiyacınız olan ürün.

Üstelik bunu yaparken kazaklara da zarar vermiyor.

Fiyatı 419 TL.

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

'Ürün işlevini iyi yerine getiriyor, tiftikleri gayet güzel topluyor. Şarjı uzun süre gidiyor gibi.'

Çok satan ürünlerin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Erkek Ayakkabı

Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Erkek Ayakkabı

Kaliteli, rahat ve tarz bir ayakkabı.

Fiyatı 4589 TL.

Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Erkek Ayakkabı

'Valla bedavaya aldım süper rahat bu arada rengi güzel :) 46 giyiyorum Salomon'da 47.'

Çok satan ürünlerin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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