A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Altus Al 101 Yb Çamaşır Kurutma Makinesi Özellikleri ve Yorumları
A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Altus Al 101 Yb Çamaşır Kurutma Makinesi Özellikleri ve Yorumları
Kendiniz ya da sevdikleriniz için büyük kolaylık olacak bir kurutma makinesi mi arıyorsunuz? Kurutma makinesi alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli? Hangi kurutma makinesini almalıyım? Kafanızda bir sürü soru olabilir. Kararınızı vermeden önce içeriğimize mutlaka göz atın. Çünkü aradığınız o çamaşır kurutma makinesi Altus Al 101 Yb olabilir.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 09 Ocak 2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi 10 kg kapasitesiyle tek seferde çok fazla çamaşırı kurutmanıza imkan sağlar.
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Arçelik servisinin gelip kurduğu kurutma makinesinin tam 15 farklı program modu bulunuyor.
Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi yoğuşmalı kurutma teknolojisi sayesinde, kıyafetlerinizi hem daha hızlı kurutur hem de daha az enerji tüketir.
Pratik kullanımı, uygun fiyatı ve kalitesiyle Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi hayatınızı kolaylaştıracak.
Almak isteyenler için hemen fiyatını da belirtelim. Şu anda Hepsiburada'dan 12.349 TL'ye güvenle satın alabilirsiniz
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