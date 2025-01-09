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A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Altus Al 101 Yb Çamaşır Kurutma Makinesi Özellikleri ve Yorumları

etiket A101’e Gelse de Alsak Dediğimiz Altus Al 101 Yb Çamaşır Kurutma Makinesi Özellikleri ve Yorumları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 12:02

Kendiniz ya da sevdikleriniz için büyük kolaylık olacak bir kurutma makinesi mi arıyorsunuz? Kurutma makinesi alırken hangi özelliklere dikkat edilmeli? Hangi kurutma makinesini almalıyım? Kafanızda bir sürü soru olabilir. Kararınızı vermeden önce içeriğimize mutlaka göz atın. Çünkü aradığınız o çamaşır kurutma makinesi Altus Al 101 Yb olabilir.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 09 Ocak 2025  tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi 10 kg kapasitesiyle tek seferde çok fazla çamaşırı kurutmanıza imkan sağlar.

Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi 10 kg kapasitesiyle tek seferde çok fazla çamaşırı kurutmanıza imkan sağlar.

Tambur hacmi 110 litre ve kapasitesi 10 kg olduğu için tek seferde tüm çamaşırlarınızı, nevresim takımınızı ve daha fazlasını kurutmanıza olanak sağlar.

Kurutma makinesi seçerken en önemli detaylardan biri olan kapasite konusunda Altus Al 101 Yb sınıfı tam notla geçiyor.

'9 kg çamaşır makinemden çıkanı 10 kg direkt koyup harika kurutma performansı alıyorum.'

Arçelik servisinin gelip kurduğu kurutma makinesinin tam 15 farklı program modu bulunuyor.

Arçelik servisinin gelip kurduğu kurutma makinesinin tam 15 farklı program modu bulunuyor.

Modların üzerinde yazan bir süre var ama bu her zaman geçerli olmuyor çünkü Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi içerideki çamaşır miktarına göre süreyi akıllı bir şekilde ayarlayabiliyor.

'“Dolap kuruluğu” en iyi modu. Orada 3 saat yazacak ama içindeki sensörler sayesinde içindeki çamaşır ve nemi algılayarak 1 buçuk saat ya da 1 saat 50 dakika arasında kurulamayı bitiriyor. Çıkan saf suyu ütüye koyabilir ya da temizlik suyu olarak kullanabilirsiniz.'

Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi yoğuşmalı kurutma teknolojisi sayesinde, kıyafetlerinizi hem daha hızlı kurutur hem de daha az enerji tüketir.

Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi yoğuşmalı kurutma teknolojisi sayesinde, kıyafetlerinizi hem daha hızlı kurutur hem de daha az enerji tüketir.

Makine az enerji harcıyor ama sizin enerjinizi de unutmayalım. Çamaşırları asma ve toplama ile harcayacağınız vakit ve enerji de size kalacak elbette.

Enerji sınıfı B ancak bu sizi tedirgin etmesin. Bir kullanıcı yorumunda durumu çok güzel açıklamış...

'Beko, Arçelik’in alt markası olduğu için tercih ettik. Yoğuşmalı olduğu için tabii enerji sınıfı B. Ama Isı pompalı alırsanız, aradaki ufacık enerji farkı yüzünden 3-5 bin arası fark ödeyeceksiniz. Bu farkı 3 yıl tükettiğiniz elektrik faturasıyla bile kapatamazsınız. Yani bir kârı yok. Ayrıca yoğuşmalı daha iyi kurutma performansı ortaya koyuyor.'

Pratik kullanımı, uygun fiyatı ve kalitesiyle Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi hayatınızı kolaylaştıracak.

Pratik kullanımı, uygun fiyatı ve kalitesiyle Altus Al 101 Yb çamaşır kurutma makinesi hayatınızı kolaylaştıracak.

Çamaşır makinesinden kurutma makinesine oradan da dolaba...

Üstelik sessiz de çalışıyor.

Makineyi çalıştırın kapıyı kapatın ve keyfinize bakın. Bırakın zamanınız size kalsın...

'Şimdiye kadar almadığıma o kadar pişmanım ki anlatamam. Çamaşır asıp toplayarak çok zaman kaybediyormuşum meğer. Çalışan insanlar ve zamanı az olanlar için çok büyük kolaylık resmen. Kışın çamaşır kurutma eziyetinden aileyi kurtardım. Dolap kuruluğunda çalıştırıyorum 3 saat yazıyor ama içindeki sensörler sayesinde 1 saat 30 dakikada bitiyor.'

Almak isteyenler için hemen fiyatını da belirtelim. Şu anda Hepsiburada'dan 12.349 TL'ye güvenle satın alabilirsiniz

Almak isteyenler için hemen fiyatını da belirtelim. Şu anda Hepsiburada'dan 12.349 TL'ye güvenle satın alabilirsiniz

'Arçelik servisi ertesi gün hemen kurulumu yaptı. Ürüne gelecek olursam harika, kendime eziyet ediyormuşum ben. İyi ki almışım, özellikle pamuklu ekonomik bölümüne attığımda 2.30 saat yazarken sensör algılayıp 1 saate bitirdi .Çıkan toza inanamadım her şeyi topladı filtresine, özellikle battaniyemi çok istiyordum. Tozu kılı toplamasını gerçekten yok etti kesin dedim battaniyenin de kendi pamuklarını çıkarır hiç bir şekilde zarar vermedi. Ben çok sevdim alın aldırın rahat edin.'

Altus Al 101 Yb 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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