İndirimden Kapabileceğiniz Ev Tekstili ve Dekorasyon Önerileri
Evinizde çok masrafa girmeden minik bir değişikliğe mi ihtiyacınız var? Mesela yeni bir yatak örtüsü tüm odanın havasını değiştirebilir, ya da dekoratif bir duvar aynası girişteki holünüze çok yakışabilir... Listemizde fazlası var. Madame Coco, English Home, Bella Maison, Karaca Home ve farklı markaların indirimlerinden sizin için seçtiğimiz dekoratif objelere, abajurlara, nevresim takımı, battaniyelere ve daha fazlasına mutlaka göz atın.
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Bu içerik 08.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Madame Coco'dan salonunuza tatlılık katacak bir biblo.
English Home'dan evinize bohem hava katacak bir abajur.
Sadelikten yana olanların hayran kalacağı saten bir nevresim takımı.
Evinize bohem bir hava katacak Karaca Home duvar aynası.
Üşüdüğünüzde sarınabileceğiniz kullanmadığınızda dekoratif olarak kullanabileceğiniz yumuşacık bir battaniye.
Mutfağınıza güzel bir dokunuş yapacak olan ham ahşap duvar rafı.
Yatak odanıza girer girmez içinizi açacak, yatak örtüsü olarak kullanabileceğiniz Bella Maison battaniye.
Vintage sevenler için harika bir nevresim takımı
Karaca Home^dan şık ve ağır bir duruşu olan dekoratif bir tabak.
Bej rengin huzur veren etkisiyle, evinizin her köşesine uyum sağlayacak bir abajur.
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