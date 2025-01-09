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İndirimden Kapabileceğiniz Ev Tekstili ve Dekorasyon Önerileri

etiket İndirimden Kapabileceğiniz Ev Tekstili ve Dekorasyon Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 10:56

Evinizde çok masrafa girmeden minik bir değişikliğe mi ihtiyacınız var? Mesela yeni bir yatak örtüsü tüm odanın havasını değiştirebilir, ya da dekoratif bir duvar aynası girişteki holünüze çok yakışabilir... Listemizde fazlası var. Madame Coco, English Home, Bella Maison, Karaca Home ve farklı markaların indirimlerinden sizin için seçtiğimiz dekoratif objelere, abajurlara, nevresim takımı, battaniyelere ve daha fazlasına mutlaka göz atın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Madame Coco'dan salonunuza tatlılık katacak bir biblo.

Madame Coco'dan salonunuza tatlılık katacak bir biblo.

Salon, çalışma odası veya mutfağınızda yer verebileceğiniz bu şirin biblonun, canlı ve doğal renkleriyle bulunduğu ortamı güzelleştireceği aşikar.

Fiyatı %70 indirimde 360 TL.

Ölçüleri: 8 x 5 x 15 cm

Madame Coco Emma Biblo

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English Home'dan evinize bohem hava katacak bir abajur.

English Home'dan evinize bohem hava katacak bir abajur.

English Home abajurun kağıt ipten üretilmiş olması, ona benzersiz bir doku ve zarif bir görünüm kazandırmış.

Evinde doğal ve sıcak bir atmosfer yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçim olacaktır.

 Fiyatı indirimde 1394 TL.

English Home Silva Kağıt İp Abajur Natural

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Sadelikten yana olanların hayran kalacağı saten bir nevresim takımı.

Sadelikten yana olanların hayran kalacağı saten bir nevresim takımı.

Beyazın saflığı ve sadeliği ile birleşen bu nevresim takımı, odanıza huzur ve ferahlık katacak. 

English Home marka saten nevresim takımının ölçüleri 240x260cm.

Setin içerisinde, çarşaf, nevresim ve 2 adet yastık kılıfı bulunuyor.

İndirimli fiyatı 3302 TL.

English Home Taylor Lyocell Saten King Size Nevresim Takımı

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Evinize bohem bir hava katacak Karaca Home duvar aynası.

Evinize bohem bir hava katacak Karaca Home duvar aynası.

İster girişteki hole ister oturma odasına...

Evinize bohem hava katacak tatlı bir detay.

Çapı 58 cm.

İndirimli fiyatı 758 TL.

Karaca Home Bohemian Duvar Aynası

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Üşüdüğünüzde sarınabileceğiniz kullanmadığınızda dekoratif olarak kullanabileceğiniz yumuşacık bir battaniye.

Üşüdüğünüzde sarınabileceğiniz kullanmadığınızda dekoratif olarak kullanabileceğiniz yumuşacık bir battaniye.

Ölçüleri 115x160 cm.

İndirimli fiyatı 359 TL.

Karaca Home Faye Terracota Throw Battaniye

'Dekoratif bir ürün, güzel görüntü ve hava katıyor ortama.'

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Mutfağınıza güzel bir dokunuş yapacak olan ham ahşap duvar rafı.

Mutfağınıza güzel bir dokunuş yapacak olan ham ahşap duvar rafı.

Mutfağınızda duvara monte ederek ya da zeminde kullanarak güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Ham ahşaptan imal edilen duvar rafında 4 adet bardak asabilmeniz için kancası bulunuyor.

Duvara monte etmek isteyenler için 2 adet vida ve dübel ile gönderiliyor.

Fiyatı 276 TL.

Rafın uzunluğu 40 cm.

Home Art Nova Bardak Askılıklı Duvar Rafı

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Yatak odanıza girer girmez içinizi açacak, yatak örtüsü olarak kullanabileceğiniz Bella Maison battaniye.

Yatak odanıza girer girmez içinizi açacak, yatak örtüsü olarak kullanabileceğiniz Bella Maison battaniye.

Bu battaniye yumuşacık dokusu ve sıcak tutma özelliği ile çok seviliyor. Orta kalınlıkta olması, terletmemesi ve kaliteli yapısı da öne çıkan özellikleri arasında.

Ölçüleri 150x200 cm.İndirimli fiyatı 548 TL.

Bella Maison Rebel Pamuklu Tek Kişilik Battaniye

'Deseni, dokusu çok güzel. Çok hoşuma gitti. İyi ki almışım.'

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Vintage sevenler için harika bir nevresim takımı

Vintage sevenler için harika bir nevresim takımı

Canlı renkleri ve vintage görüntüsü ile çok beğenilen bir takım.

Ölçüleri 240x220 cm.

Setin içerisinde 2 adet yastık kılıfı ve nevresim var. Çarşaf dahil değil.

İndirimli fiyatı 1632 TL.

Bella Maison Pamuk Saten Vintage King Size Nevresim Seti

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Karaca Home^dan şık ve ağır bir duruşu olan dekoratif bir tabak.

Karaca Home^dan şık ve ağır bir duruşu olan dekoratif bir tabak.

Evinde sadelik değil şıklık tercih edenler için güzel bir seçenek.İndirimli fiyatı 309 TL.

Tabağın ölçüsü 38 cm.

Karaca Lovizna Siyah Dekoratif Tabak

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Bej rengin huzur veren etkisiyle, evinizin her köşesine uyum sağlayacak bir abajur.

Bej rengin huzur veren etkisiyle, evinizin her köşesine uyum sağlayacak bir abajur.

Bu şık abajur, evinizin stiline modern bir dokunuş katarken, aynı zamanda sıcak ve samimi bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacak. 

Bej rengin sakinleştirici etkisiyle, günün yorgunluğunu kolaylıkla atabileceğiniz bir ortama sahip olacaksınız.

Abajurun gövde yüksekliği 20 cm.

İndirimli fiyatı 2771 TL.

English Home Gracia Porselen Abajur

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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