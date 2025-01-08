Defacto ve Cream Co.'ya Harika Ürünlerinde İndirimler Burada!

İnatçı ve suya dayanıklı makyajı hatta güneş koruyucuyu, yağı ve kiri bile etkili bir şekilde temizleyen, tüm cilt tipleri için formüle edilmiş ipeksi yağ bazlı bir temizleyici bu.

Cildinizi temizlerken aynı zamanda 5 çeşit hyalüronik asit ve baobab yağı ile ciltteki nemin korunmasını ve cilt bariyerinin onarılmasını destekler. Pirinç kepeği yağı ve cloudberry yağı ile cildi tahriş etmeden temizlemeye yardımcı olur ve çevresel faktörlere karşı korur.

Ciltte derinlemesine temizlik yaparken, cilt bariyerine zarar vermeden nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakır.

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