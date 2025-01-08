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Defacto ve Cream Co.'ya Harika Ürünlerinde İndirimler Burada!

etiket Defacto ve Cream Co.'ya Harika Ürünlerinde İndirimler Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 10:47

Cream Co. kozmetik ürünlerinde %35 indirim sizi bekliyor. Sizin için markanın en güzel ürünlerini tanıttık.

Defacto markasında da kadın erkek ve çocuk giyim ürünlerinde 750 TL ve üzerine %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Bitmedi bazı ürünlerde de %70 indirim fırsatı var!

Eksikleri tamamlamanın tam zamanı!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Serum içerikleri sayesinde cildi nemlendirip besleyen 3'ü 1 arada Cream Co. Glow Tint

Serum içerikleri sayesinde cildi nemlendirip besleyen 3'ü 1 arada Cream Co. Glow Tint

Cilt bakım içeriklerinden oluşan ve renklerle geliştirilen Glow Tint, gündüz ve gece için vazgeçilmeziniz olacak ışıltılı bir makyaj ürünü. İster allık,, ister far ister ruj olarak kullanın.

5 çeşit hyalüronik asit, 3 çeşit seramid ve 2 çeşit peptit gibi serum içerikleriyle cilde bakım yapan ürün, tüm gün kalıcı, kolay dağılan, sürdükçe belirginleşen ipeksi formüle sahip.

Bu sayede hem likit hem de toz makyaj ürünlerine kolaylıkla uyum sağlıyor.

Özellikle kırmızısı bir harika, bir damlası yetiyor!

Cream.Co Glow Tint

Hepsiburada external

Cream Co. Balm Yüz Temizleyici %35 İndirimde!

Cream Co. Balm Yüz Temizleyici %35 İndirimde!

İnatçı ve suya dayanıklı makyajı hatta güneş koruyucuyu, yağı ve kiri bile etkili bir şekilde temizleyen, tüm cilt tipleri için formüle edilmiş ipeksi yağ bazlı bir temizleyici bu.

Cildinizi temizlerken aynı zamanda 5 çeşit hyalüronik asit ve baobab yağı ile ciltteki nemin korunmasını ve cilt bariyerinin onarılmasını destekler. Pirinç kepeği yağı ve cloudberry yağı ile cildi tahriş etmeden temizlemeye yardımcı olur ve çevresel faktörlere karşı korur.

Ciltte derinlemesine temizlik yaparken, cilt bariyerine zarar vermeden nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakır.

Cream Co. Balm Yüz Temizleyici %35 İndirimde!

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Cream Co. 3in1 Lip Balm %26 İndirimde

Cream Co. 3in1 Lip Balm %26 İndirimde

İpeksi ve yumuşak dudaklar için hyalüronik asit ve seramid içeren, dudağı renklendiren ve ışıltı katan, nemlendirici, onarıcı ve parlatıcı bir dudak balsamı.

Bu dudak balsamı, dudaklarınızı çevresel faktörlerden korurken aynı zamanda dolgunlaştırır, pürüzsüzleştirir ve ince çizgi görünümünü de azaltır.

Cream Co. 3in1 Lip Balm %26 İndirimde

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Cream Co. Cilt Bakım Ürünlerinde %35 İndirim

Cream Co. Cilt Bakım Ürünlerinde %35 İndirim

Gece bakımı için ihtiyacınız olan her şey indirimde.

Temizleyiciden seruma, nemlendiriciden toniğe...

Eksiklerinizi tamamlamak için harika bir fırsat.

Cream Co. Cilt Bakım Ürünlerinde %35 İndirim

Hepsiburada external

Defacto Kadın, Erkek ve Çocuk Giyim Ürünlerinde %70'e Varan İndirim

Defacto Kadın, Erkek ve Çocuk Giyim Ürünlerinde %70'e Varan İndirim

Tüm aile indirimin tadını doyasıya çıkarabilmeniz için harika bir fırsat.

Defacto Kadın, Erkek ve Çocuk Giyim Ürünlerinde %70'e Varan İndirim

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Kışlık Mont ve Kabanlarda İndirim

Kışlık Mont ve Kabanlarda İndirim

İster kendinize ister sevdiğinize...

İndirimden mont almanın tam zamanı!

Kışlık Mont ve Kabanlarda İndirim

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Defacto Spor Giyim Fırsatları

Defacto Spor Giyim Fırsatları

Kayak kıyafetinden koşu kıyafetine... Spor giyimde indirim fırsatları sizi bekliyor.

Defacto Spor Giyim Fırsatları

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Defacto Kürk Modelleri Avantajlı Fiyatlarla Satışta

Defacto Kürk Modelleri Avantajlı Fiyatlarla Satışta

Kürk bu sezon çok moda.

Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Defacto Kürk Modelleri Avantajlı Fiyatlarla Satışta

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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