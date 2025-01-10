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Teknoloji Tutkunlarını Sevindirecek Yeni Çıkan Elektronik Ürünler Burada!

etiket Teknoloji Tutkunlarını Sevindirecek Yeni Çıkan Elektronik Ürünler Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 10:45

2025 yılında Türkiye'de satışa çıkan teknolojik aletler hangileri merak ediyor musunuz? Oyun konsollarından telefona bu yıl çok konuşulacak o ürünleri sizin için en avantajlı fiyatları ile listeledik. 2025 yılına damga vuracak ürünlerden biri olan POCO X7 serisinin kaçırmak istemeyeceğiniz kampanyalı fiyatları da içeriğimizde! 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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POCO X7 Pro 12GB 512GB Iron Man Versiyonu

POCO X7 Pro 12GB 512GB Iron Man Versiyonu

Uygun fiyatları ve üst segment özellikleri ile teknoloji severlerin favori markalarından olan POCO, yeni serisi POCO X7'yi tanıttı.

Xiaomi Türkiye garantili Poco X7 serisi büyük avantajlarla, ön sipariş indirimleriyle Hepsiburada'da.

Yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanan POCO X7 Pro, Dimensity 9000-Ultra işlemcisiyle hızlı ve akıcı bir deneyim sunarken, 6.67 inç POLED ekranı ve 120Hz yenileme hızıyla görsel dünyanızı yeniden tanımlıyor. 

Serinin en ilgi çeken modeli ise şüphesiz Iron Man versiyonu.

Iron Man versiyonu birçok avantajla karşımıza çıkıyor. 

  • Ön siparişe özel 1500 TL indirim

  • 2000 TL ek takas desteği

  • Şarj cihazı hediyeli

* Diğer X7 modellerinde de ön siparişe özel indirim fırsatlar sunulmaktadır.

Iron Man versiyonu X7 Pro'nun sepette indirimli fiyatı şu anda 23.999 TL.

Başka platformlarda aramaya gerek yok çünkü bu ürün sadece Hepsiburada'da avantajları ile satışta.

POCO X7 Pro 12GB 512GB Iron Man Versiyonu

Poco X7 serisi 2025 yılına damgasını vuracak gibi ne dersiniz?

Hepsiburada external

PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro

2024 yılının sonunda Türkiye'de satışa sunulan PlayStation 5 Pro oyun tutkunlarının favorilerinden.

Şaşırtıcı ayrıntılarla ultra yüksek çözünürlüklü oynatma için yapay zeka gelişmiş çözünürlüğü kullanarak 4K TV'nizde süper keskin görüntü netliği sağlar.

Ayrıca 60Hz ve 120Hz ekran desteğiyle ipeksi pürüzsüz oyun için daha yüksek ve daha tutarlı kare hızlarına PlayStation 5 Pro ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Fiyatı 41.990 TL.

PlayStation 5 Pro

'Amazon'a ve satıcıya çok teşekkürler Noel Baba gibi yılbaşı hediyesini bizim ufaklıklara yetiştirdiler!!!'

Yeni gelen elektronik ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Asus Rog Pelta Kablosuz Oyun Kulaklığı

Asus Rog Pelta Kablosuz Oyun Kulaklığı

Sadece 309 gram ağırlığında olan kulaklık hafif ve ergonomik tasarımı ile çok beğeniliyor.

ROG'a özel sürücüler, geniş 20 Hz–20 kHz frekans tepkisiyle zengin ve ayrıntılı ses sağlıyor.

Fiyatı 6799 TL.

Asus Rog Pelta Kablosuz Oyun Kulaklığı

'Almadan önce bir çok kulaklığı araştırdım hatta aldım beğenmedim geri gönderdim en sonunda bu kulaklığı buldum ve gerçekten çok kaliteli sesleri çok net anlayabiliyorsunuz bana göre tek eksiği kulaklığı takınca dışardaki sesi tamamen kesmemesi veya son ses bir şey dinlerken dışarıya ses vermesi onun dışında bütün özellikleri harika bataryası müthiş gidiyor.'

Yeni gelen elektronik ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Backbone iPhone (Lightning) için One Mobil Oyun Denetleyicisi

Backbone iPhone (Lightning) için One Mobil Oyun Denetleyicisi

iPhone'unuzu bir oyun konsoluna dönüştürmek ister misiniz?

Bu artık mümkün. Üstelik oldukça hafif, konforlu ve kompakt bir ürünle oyun oynamak artık çok kolay ve keyifli.

Call of Duty & Roblox gibi ücretsiz App Store oyunlarından birini seçin, Xbox Game Pass ve GeForce NOW gibi bulut oyun hizmetleri üzerinden yayın veya PlayStation, Xbox veya PC'nizden uzaktan oynayarak oyun oynayın. Tamamen size kalmış.

Fiyatı 6717 TL.

iPhone (Lightning) için One Mobil Oyun Denetleyicisi

'Nadiren yorum yazarım, ancak bu ürünün performansı beni gerçekten şaşırttı, bu yüzden düşüncelerimi paylaşmak istedim. Bu denetleyici beklentilerimi tamamen karşıladı. Cep telefonunda çeşitli oyunlar oynamak için çok iyi, hafif ve rahat bir tutuş sağlıyor.'

Yeni gelen elektronik ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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PS5 DualSense Edge Controller 30. Yıl Limited Edition

PS5 DualSense Edge Controller 30. Yıl Limited Edition

Yüksek performans ve kişiselleştirme göz önünde bulundurularak tasarlanan bu yeni PS5 kontrol cihazı, istediğiniz gibi oyun oynayabilmeniz için sizi kendi benzersiz oyun deneyiminizi yaratmaya davet ediyor. 

Fiyatı 14.999 TL.

PS5 DualSense Edge Controller 30. Yıl Limited Edition

Yeni gelen elektronik ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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PS5 DualSense Wireless Controller Fortnite Limited Edition

PS5 DualSense Wireless Controller Fortnite Limited Edition

PS5 konsolları için DualSense kablosuz kontrol cihazı, size çağa liderlik eden bir tasarımla uyumlu dokunsal geri bildirim, dinamik uyarlanabilir tetikler ve dahili bir mikrofon sunuyor.

Fiyatı 5149 TL.

PS5 DualSense Wireless Controller Fortnite Limited Edition

Yeni gelen elektronik ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Comse Ps5 Dock Göstergeli Şarj Istasyonu

Comse Ps5 Dock Göstergeli Şarj Istasyonu

PlayStation 5 joysticklerinizi şarj etmek için kullanışlı bir şarj standı.

Fiyatı 549 TL.

Comse Ps5 Dock Göstergeli Şarj Istasyonu

Yeni gelen elektronik ürünlerin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

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Black Myth: Wukong - PS5

Black Myth: Wukong - PS5

En çok satan yeni oyunlardan biri karşınızda.

Fiyatı 2699 TL.

Black Myth: Wukong - PS5

'Oyun harika, grafikler çok iyi.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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