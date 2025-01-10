Teknoloji Tutkunlarını Sevindirecek Yeni Çıkan Elektronik Ürünler Burada!
Teknoloji Tutkunlarını Sevindirecek Yeni Çıkan Elektronik Ürünler Burada!
2025 yılında Türkiye'de satışa çıkan teknolojik aletler hangileri merak ediyor musunuz? Oyun konsollarından telefona bu yıl çok konuşulacak o ürünleri sizin için en avantajlı fiyatları ile listeledik. 2025 yılına damga vuracak ürünlerden biri olan POCO X7 serisinin kaçırmak istemeyeceğiniz kampanyalı fiyatları da içeriğimizde!
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Bu içerik 10.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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