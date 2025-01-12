Nespresso Pixie Kahve Makinesinden Canon Yazıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

En çok satılan yazıcı, çok fonksiyonlu olması ile tercih sebebi olan Canon G3416.

Tanklı olması ve Wifi özelliği olması da artılarından.

Fiyatı 5515 TL.

Canon G3416 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

'Özel hayatınızdaki ufak tefek baskı ihtiyaçlarınızı layıkıyla karşılayacak, kablo kargaşasına sebep olmayacak, mobil cihazlarla tam uyumlu ve kişisel kullanım için yüksek kapasiteli mürekkebe sahip bir ürün.'

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