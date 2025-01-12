Nespresso Pixie Kahve Makinesinden Canon Yazıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Nespresso Pixie Kahve Makinesinden Canon Yazıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen elektrikli süpürgeden, en çok satan bluetooth kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte 2025 yılının ikinci haftasının en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 12.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet
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Canon G3416 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
Apple Watch SE (2. nesil) GPS Akıllı Saat
Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast
JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör
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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi
Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge
Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör
Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)
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