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Nespresso Pixie Kahve Makinesinden Canon Yazıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Nespresso Pixie Kahve Makinesinden Canon Yazıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 13:26

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen elektrikli süpürgeden, en çok satan bluetooth kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte 2025 yılının ikinci haftasının en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 12.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Bu hafta en çok satın alınan tablet uygun fiyatı ile beğenileri toplayan Samsung Galaxy Tab A9.

Galaxy Tab A9, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 8 GB RAM kapasitesiyle sunuluyor. Dahili 128 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Dilerseniz MicroSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. 

Samsung Türkiye garantili tabletin fiyatı 5812 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Benim beklentim: şarjı uzun giden, bir şeyler seyrederken ekranı rahatsız etmeyecek kalitede olan, sesi orta kalite de ucuz bir tabletti. Bu tablet beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.'

Çok satan tabletlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Canon G3416 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Canon G3416 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

En çok satılan yazıcı, çok fonksiyonlu olması ile tercih sebebi olan Canon G3416.

Tanklı olması ve Wifi özelliği olması da artılarından.

Fiyatı 5515 TL.

Canon G3416 Wi-Fi, Tarayıcı, Fotokopi Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

'Özel hayatınızdaki ufak tefek baskı ihtiyaçlarınızı layıkıyla karşılayacak, kablo kargaşasına sebep olmayacak, mobil cihazlarla tam uyumlu ve kişisel kullanım için yüksek kapasiteli mürekkebe sahip bir ürün.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple Watch SE (2. nesil) GPS Akıllı Saat

Apple Watch SE (2. nesil) GPS Akıllı Saat

Şarjı çabuk bitmesine rağmen en çok satın alınan akıllı saat Apple Watch SE olmuş.

iPhone'unuz yanınızda olmasa bile hücresel bağlantı sayesinde mesaj atıp arama yapabilirsiniz. 

Fiyatı 9999 TL.

Apple Watch SE (2. nesil) GPS Akıllı Saat

'Saat kolunuzdayken bir çok işi telefona bakmadan yapabiliyorsunuz. Navigasyon takibi, mesaj okuma, spor takibi, bildirimleri görme, telefona cevap verme ve konuşma vb Özetle iPhone kullananlar için temel bazda yeterli bir saat. Çoğu kişi için 2 kata yakın fark vermeye gerek yok. Kalp sorununuz varsa ekg sizin için önemliyse 9 veya 10 tercih edilebilir. Hayatınız spordan ibaretse ultra alınabilir. Onun dışında standart iPhone kullanıcısı için yeterli bir saat.'

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Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast

Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast

Ürün, Türkiye uyumlu prizi ve kumandası ile birlikte geliyor.

Chromecast, mevcut TV'lere hayat verdiğinden ve geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlandığından, atıkları çöp sahalarından uzak tutmaya yardımcı olur.

Fiyatı 2990 TL.

Google TV (4K) Özellikli Kumandalı Chromecast

'Odamda monitörde kullanmak için aldım. Xiaomi Mi Stick de kullanmış biri olarak çok fark atar Chromecast. Kurulumu kolay, Google Home uygulamasını indirmeniz gerekli.

Teknik özelliklerde dahili kapasite 4 GB, ram de 2 GB. 4K 60 Hz oldukça akıcı. Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG1 mevcut. Netflix, Disney, Apple TV lisanslı.'

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JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör

JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör

Uygun fiyatlı, kompakt boyutlu ve harika ses kalitesi ile en çok satan bluetooth hoparlör JBL Go Essential.

Ayrıca, IPX7 su geçirmezlik özelliği de bulunuyor.

Fiyatı 1078 TL.

JBL Go Essential, Bluetooth Hoparlör

'Bu ürünü alırken çok büyük bir beklenti ile almadım ama aldığım günden beri de elimizden düşmüyor. Boyutuna kıyasla inanılmaz bir ses kalitesi var ve asla bir cızırdama yapmıyor. Keyifli vakitler için ideal.'

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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Karşınızda 57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliği ile en çok satın alınan kulaklık.

Fiyatı 1499 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Şarj süresi ve 2 ayrı cihaza aynı anda bağlanması özelliği çok güzel. Kulağı örten kısım bana biraz küçük geldi. Bu fiyata kulaklıklar anca bu ölçüde oluyor. Tavsiye ederim. Çok memnun kaldım.'

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Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi

Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi

Her mutfağın vazgeçilmezi olan bu eşsiz kahve makinesiyle tek bir tuşa basarak Espresso veya Lungo kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Pixie kahve makinesi hızlı ısınma özelliğinin yanı sıra 19 barlık yüksek basınç sistemine sahiptir. Bu sayede hızlı bir şekilde herzaman aynı standartta klasik İtayan stilinde espresso deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. 

Fiyatı 7199 TL.

Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi

Çok satan elektronik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

Şarjlı süpürgeler içinde en çok satın alınan model karşınızda.

Süpürgenin başlığı, zeminin ötesindeki görünmeyen tozu ve kiri ortaya çıkarmanızı sağlayan 6 LED ışığa ve seçili aksesuarlarda PrecisionLED teknolojisine sahip.

Dijital ekranı da, cihazı kontrol etmenizi sağlar ve temizlik yaparken ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri size verir.

Fiyatı 10.750 TL.

Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

'Ürünün şarjı % 50 dolu geldi ve hemen kolayca kurulum sonrası çalıştırdık. Mükemmel performans. Bu fiyata bu marka ve böyle bir kalite hiç düşünmeden alınız efendim. Amazon.com'a teşekkür ederiz.'

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Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Minik boyutu ve hızlı şarj imkanı ile en çok satan elektronik ürünlerden biri de Spigen mini adaptör.

Fiyatı 363 TL.

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

'Boyutu normal telefon kutularından çıkan adaptörlerden daha küçük benim daha çok hoşuma gitti çanta vs. ceplere sığıyor, iki slotunu da doldursanız bile hızlı şarj devam ediyor gücü gayet iyi.'

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Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Uzun süre dayanan kaliteli piller için tercih Duracell olmuş.

Fiyatı 219 TL.

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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