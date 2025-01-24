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Elinizden Bırakmadan Bir Solukta Bitireceğiniz Kitap Önerileri

etiket Elinizden Bırakmadan Bir Solukta Bitireceğiniz Kitap Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 15:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Elinizden bir an bile bırakmadan tek solukta okuyacağınız uygun fiyatlı kitapları sizin için listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. 

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Bu içerik 21.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Mutlu Prens - Oscar Wilde

Mutlu Prens - Oscar Wilde

Oscar Wilde'ın 1888'de yayımlanan Mutlu Prens'teki masalları oğulları için yazdığı düşünülse de, yazar hedef kitlesini 'yediden yetmişe çocuk ruhlu insanlar, şaşırma ve sevinme gibi çocuksu yetilerini koruyanlar' olarak açıklamıştır. 

Wilde bu masallarda bencilliği ve duyarsızlığı gözler önüne serer ve eleştirir. Onun ana masal kişileri bazen hatalarını anlayarak pişmanlık duyarlar ve özgecil davranışlar sergilerler. Kimi zaman da gözlerini kör eden kibirden bir türlü kurtulamazlar.

Fiyatı 19 TL.

Mutlu Prens - Oscar Wilde

'Kitap hikaye kitabı tadında. Bir oturuşta okuyup bitirilebilecek bir kitap. Mutlu prensin hikayesi ile Vefalı Dost hikayeleri gerçekten çok güzel. Beni çok etkiledi. Toplam 50 sayfa ve bir solukta okuyup bitirilebilir. Tavsiye ederim.'

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Bir Kuzey Macerası - Jack London

Bir Kuzey Macerası - Jack London

Jack London'ın 1900 yılında yayımladığı Kurdun Oğlu adlı derlemenin içinde yer alan Bir Kuzey Macerası, Homeros'un Odysseia destanını andıran, zorlu engellerle dolu, çetin ve 'dönüştürücü' bir yolculuğun hikayesi.

Fiyatı 24 TL.

Bir Kuzey Macerası - Jack London

'Kitabın başları biraz karışık fakat sonradan açılıyor, tek seferde bitirdim. Sürükleyici bir hikâye.'

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Emanet Çocuk - Claire Keegan

Emanet Çocuk - Claire Keegan

Çağdaş İrlanda edebiyatının en parlak isimlerinden Claire Keegan Emanet Çocuk'ta, bir kız çocuğunun gözünden İrlanda'nın yemyeşil vadileri ve parlak gökyüzüyle bezeli pastoral yaşamını, hırçın rüzgar ve dalgalarla falezler misali yontulmuş taşra insanlarını son derece dokunaklı ve yalın bir dille anlatıyor.

Fiyatı 164 TL.

Emanet Çocuk - Claire Keegan

'Kitabı okumaya başladığım gibi bitirdim, kısa ve akıcıydı. Bir çocuğu çocuktan dinler gibiydi, bittiğinde burukluk bıraksa da, çok güzeldi.'

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Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri - Edouard Louis

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri - Edouard Louis

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri'nde annesini anlatıyor bu kez Edouard Louis. Kırk beş yaşına vardığında isyan bayrağını çeken, arzuladığı gibi yaşamayı seçerek yavaş yavaş özgürleşen, sonunda kendini keşfeden bir kadının hikayesini kendi gözünden aktarıyor. 

Fiyatı 94 TL.

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri - Edouard Louis

'Anlatım biçimi çok güzel, her kadın okumalı.'

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Küçük Prens - Antoine De SaintExupery

Küçük Prens - Antoine De SaintExupery

Bu bilgelikle dolu, büyüleyici masal aradan geçen onca yıla rağmen bütün dünyada her yaştan okurun yüreğini ısıtmaya devam ediyor. Uçağı Sahra çölüne düşen bir pilotun burada başka bir gezegenden gelen küçük prensle karşılaşması, biri doğa yasalarıyla yönetilen, diğeri hayal gücünün sınır tanımadığı iki farklı dünyanın karşı karşıya gelmesidir aslında. 

Fiyatı 30 TL.

Küçük Prens - Antoine De SaintExupery

'Bence herkesin okuması gereken güzel bir kitap, eğer bir gün yolum Afrika'ya düşerse yıldızlara bakacağıma söz veriyorum Küçük Prens...'

Amazon
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Efsuncu Baba - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Efsuncu Baba - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi, sofu görünümlü budala karakterlerinden birini daha insanlığın en büyük derdi olarak, gülmeceyle süslü serüvenli bir dille canlandırıyor.

Fiyatı 32 TL.

Efsuncu Baba - Hüseyin Rahmi Gürpınar

'Tiyatro izler gibi okudum kitabı. Özellikle 34.sayfa ve sonraki bir kaç sayfasında gözümden yaş gelerek güldüm gayet eğlenceli, güldürürken de düşündüren bir kitap.'

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Aziz Bey Hadisesi - Ayfer Tunç

Aziz Bey Hadisesi - Ayfer Tunç

Ayfer Tunç'un, edebiyatımızdaki en ustalıkla çizilmiş karakterlerden birini yarattığı Aziz Bey Hadisesi, son yıllarda yazılmış en sarsıcı metinlerden. Her geçen yıl daha çok okunuyor, daha çok tartışılıyor.

Fiyatı 92 TL.

Aziz Bey Hadisesi - Ayfer Tunç

'Bir saatte okunabilecek muazzam bir kitap bitmesini hiç istemedim dili muhteşem yazarın okuduğum ilk kitabıydı diğer kitaplarını da almayı düşünüyorum.'

Amazon

Yalın Tutku - Annie Ernaux

Yalın Tutku - Annie Ernaux

Yalın Tutku, hangi toplumsal konuma ait olursa olsun, tutkunun insanları nasıl ele geçirebileceğini, kişinin iradesini nasıl hiçliğe indirgeyip körleştirebileceğini anlatan, nadir görülecek türden bir yüzleşme deneyimi.

Fiyatı 70 TL.

Yalın Tutku - Annie Ernaux

'Sizi içine çeken, sanki yazarın sizinle dertleşirmiş gibi kullandığı dili var. Beğenerek okuduğum bir kitap oldu.'

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Amok Koşucusu - Stefan Zweig

Amok Koşucusu - Stefan Zweig

Amok Koşucusu doktor olarak yardıma ihtiyaç duyan bir insana el uzatmanın vicdani yükümlülüğüyle kendi karmaşık duyguları arasında sıkışıp kalan bir adamın hikayesi.

Fiyatı 28 TL.

Amok Koşucusu - Stefan Zweig

'Modern klasiklerden, 1-2 saate bitecek kitap.'

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Ermiş - Halil Cibran

Ermiş - Halil Cibran

Yıllar boyu kendisine yurt olan kentten ayrılırken, Ermiş'ten geride bıraktığı halka hitap etmesi istenir. Kent halkı ona aşk, evlilik, suç, ölüm, güzellik ve daha pek çok konuda sorular yöneltir. Aldıkları karşılık, hoşgörü ve sevginin biçimlendirdiği bir insan yaşamı üzerine hazine değerindeki öğütlerdir. Haklıyla haksızın, suçluyla suçsuzun, dimdik ayakta duranla düşmüşün aslında aynı insan olduğu bir yaşamdır bu...

Fiyatı 21 TL.

Ermiş - Halil Cibran

'Hayata dair ne varsa konuşulması gereken hepsi Halil Cibran tarafından dile getirilmiş mutlaka okuyunuz.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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