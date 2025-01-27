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Ebeveynler İçin Yol Gösterici Olacak Çocuk Gelişimi Hakkında Kitap Öneri ve Tavsiyeleri

etiket Ebeveynler İçin Yol Gösterici Olacak Çocuk Gelişimi Hakkında Kitap Öneri ve Tavsiyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 18:08

Ebeveynlik yolculuğunuzda size rehberlik edecek kitaplarla, çocuklarınızı çok daha iyi bir şekilde anlayabilir, zor durumlarda nasıl tepki verilmesi gerektiği gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Evet çocuk gelişimi denince karşımıza çok fazla kitap çıkıyor. İşte Onedio burada farkını ortaya koyuyor. Sizin için en beğenilen çocuk gelişim kitaplarını, ebeveyn yorumları ile birlikte listeledik. Haydi o zaman başlayalım. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor.  Aklınızdaki soruların cevabını siparişi verdikten bir gün sonra alacaksınız... 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Geliştiren Anne-Baba: Anne-Baba Olarak Çocuğunuzun En Güçlü Tanığı Olduğunuzun Farkında mısınız?

Geliştiren Anne-Baba: Anne-Baba Olarak Çocuğunuzun En Güçlü Tanığı Olduğunuzun Farkında mısınız?

Anne baba adaylarının başucu kitabı olacak nitelikte bir eser.

Bir anne, bana yolladığı mektupta şöyle diyor; 'Çok yorgun ve sorumlulukların altında ezilmiş hissediyorum. Annem kendi dönemlerinde böyle bir yılgınlık hissetmediklerini, bu kadar sabırsız ve öfkeli olmadıklarını, bizi seyrederken bile yorulduğunu söylüyor.'

Geliştiren Anne-Baba olmak için kendinizi ve çocuğunuzu tanımanız, beklentilerinizi, niyetinizi keşfetmeniz; değerlerinizi ve aile ilişkinizi sağlıklı tutmanız önemli. Bilen, anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kendi elinizde.

Güler yüzlü, sakin, güvenen, hayata, ailesine şükür duygusu içinde bakan bir anne, bir baba olmak çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük armağandır. Çocuklar böyle bir armağanı hak ediyorlar.

Fiyatı 102 TL.

Geliştiren Anne-Baba

'Bebeğim doğduktan sonra alıp, okuduğum kitap. Anne baba olmaya hazırlanan yahut bebeğinizin ilk yıllarında okunması gerektiğini düşünüyorum.'

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Bilinçli Bebek

Bilinçli Bebek

Anne adayları için en çok önerilen kitaplardan. Hamileliğiniz sırasında okuyarak, bebeğiniz doğduktan sonra bu bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Bebekler neden ağlar? Neden sürekli kucakta tutulmak isterler? Bebeklerin uyku saatlerindeki düzensizlikler nasıl aşılabilir? Tuvalet eğitimi vermenin en iyi yöntemi nedir? İlk yıllar zeka gelişimi açısından ne kadar önemlidir? 

Çocuk yetiştirmede bir devrim niteliği taşıyan Bilinçli Bebek, kendine güvenen ve bilinçli bireyler yetiştirme yolculuğunun ilk 2,5 yılında anne babalara çığır açıcı önerilerde bulunuyor. 

Fiyatı 221 TL.

Bilinçli Bebek

'Bebeğimin ağlamasını engellemek için ne yapılması gerekir, öğrenmek için aldım. Kitaptan bebeklerin ağlaması gerektiğini, dikkatlerinin dağıtılmaması gerektiğini öğrendim. Yanlış bilinen alışılagelmiş uygulamaların neden terk edilmesi gerektiğini sebepleriyle anlatıyor. Hamileliğin son 2 ayında okunmasını tavsiye ederim zira bebeklikle ilgili çok fazla bilgi var ve doğumdan sonra okumanız zor olabilir.'

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Bütün-Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Gelişmekte Olan Beynini Güçlendirmek İçin Devrim Niteliğinde 12 Strateji

Bütün-Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Gelişmekte Olan Beynini Güçlendirmek İçin Devrim Niteliğinde 12 Strateji

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuz bir mağazanın ortasında öfke nöbeti geçiriyor. Anaokuluna giden çocuğunuz giyinmeyi reddediyor. Beşinci sınıf öğrencisi olan çocuğunuz arkadaşlarıyla bahçede oynamak yerine bir bankta oturmuş ağlıyor. Çocuklar sanki anlaşmış gibi anne-babalarının hayatlarını çekilmez hale getirmek zorundalar mı? Elbette hayır - size çıkış noktasını söyleyecek tek şey onların gelişen beyinleridir.

Fiyatı 170 TL.

Bütün-Beyinli Çocuk

'Her ebeveynin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz farkındalıklar katan ve çoğu kişiden duyamayacağınız bilgiler veren bir kitap.'

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Çocuğunuza Sınır Koyma

Çocuğunuza Sınır Koyma

Uzmanların önerdiği bir kitap bu.

Çocuklarınız kurallarınıza uymuyor, yanlış davranışlarda mı bulunuyorlar? Doğru davranmaları konusundaki önerilerinizi önemsiyor ya da ret mi ediyorlar? Yumuşak ve otoriter eğitim modelleri arasında kararsız mı kalıyorsunuz? Oysa bu modellerden daha eğitici ve daha az çaba gerektiren bir yöntem var. Çocuğunuza Sınır Koyma, çocuklarınızın daha nazik ve saygılı olması için altyapı oluşturmanıza yardımcı olur. 

Robert MacKenzie tarafından yazılmış ve tekrar gözden geçilerek genişletilmiş bu baskı ile kanıtlanmış teknik ve yöntemleri öğrenecek ve çocuğunuzun sizinle işbirliği yapmasını sağlayabilirsiniz.

Fiyatı 87 TL.

Çocuğunuza Sınır Koyma

'Bir psikolog olarak bana ebeveyn danışmanlığı için başvuran yetişkinlere önerdiğim ilk kitap bu oluyor. Kitapta istenmeyen davranışlara karşı verebileceğiniz yanıtlar, stratejiler ve uygulamalar yer alıyor. Tutarlı olmak, gerçekçi beklentilere sahip olmak ve cezalandırıcı/ders veren/nutuk çeken bir yerden bakmadan kitapta yazanları uygulamak çok iyi sonuçlar veriyor. Özellikle mola yöntemi ve mantıksal sonuçlar kısımlarının ebeveynlerin en çok işine yarayacak uygulamalar olduğunu söyleyebilirim.'

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Harika Haftalar

Harika Haftalar

Bu kitap için, bebeğinizin ilk 20 ayındaki en önemli gelişim haftalarını destekleme ve bu 10 zorlu evreyi büyülü sıçramalara dönüştürme rehberi diyebiliriz.

Fiyatı 329 TL.

Harika Haftalar

'Çocuğuma empati yapmamı sağladı. Onunla nasıl yaklaşabileceğimi onunla nasıl oyun oynayabileceğimi ve bunları yaparken onun gelişimini nasıl destekleyeceğimi anlatıyor.

Zaten kitaptaki diğer meseleleri herkes yazmış ancak bence bu kitabın en büyük katkısı ebeveynlere çocuklarını anlamasını sağlamasıdır.'

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Tuvalet İletişimi: 0-18 Aylık Bebeklerin Boşaltım İhtiyaçlarını Anlama Rehberi

Tuvalet İletişimi: 0-18 Aylık Bebeklerin Boşaltım İhtiyaçlarını Anlama Rehberi

Bu kitap, kendini kirletmeme içgüdüsü ile dünyaya gelen bebeklerin tuvalet ihtiyacını anlamak ve buna cevap vermeyi öğrenmek için hazırlanmış bir rehberdir. Sanılanın aksine, bebeğiniz doğumdan itibaren sizinle konuşur; karnının acıktığını, uykusunun geldiğini, tuvalet ihtiyacı olduğunu çeşitli sesler çıkararak ve beden dili ile size iletir. Bu iletiyi almak ve bunu karşılıklı bir iletişime çevirmek için bebeklerin değil ebeveynlerin eğitilmesi gerekir.

Bu kitapta, bebeğinizle tuvalet iletişimi kurmanız için gerekli olan hem teorik hem pratik bilgiler sunulmuştur.

Tuvalet İletişimi sayesinde; bebeğinizi tuvalete doğal bir şekilde alıştırır ve modern tuvalet eğitiminin getirdiği zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmazsınız.

Fiyatı 136 TL.

Tuvalet İletişimi

'Bu kitap iki yaşına kadar standart tek kullanımlık bezlerle altına pisleyip sonradan tuvalete alıştırılmaya çalışan çocuklara ve onların ebeveynlerine hitap etmiyor. Tuvalet eğitimi değil, iletişimi hakkında bilgi veriyor.

Ne demek bu, bebeğinizin sinyallerini nasıl takip edersiniz ve yakaladığınız sinyalle onu doğumdan itibaren nasıl tuvalete tutarsınız bunu anlatıyor.'

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Ebeveynler İçin Theraplay: Bağlanma Temelli Oyun Terapisinin Günlük Hayatta Kullanımı

Ebeveynler İçin Theraplay: Bağlanma Temelli Oyun Terapisinin Günlük Hayatta Kullanımı

Çocukları ile bağ kurmak ve onların sağlıklı gelişimlerini desteklemek günümüzün bilinçli ebeveynlerinin en büyük arzularından. İşte tam da bunun gerçekleşmesi için gereken olumlu etkileşimler ancak birlikte oynanan oyunlar ile mümkün. Bu kitap ile Vivien ve Helen, Theraplay’in ebeveynler için anlaşılır ve uygulanabilir halini bizlere en güzel şekilde sunuyorlar.

Fiyatı 285 TL.

Ebeveynler İçin Theraplay

'Anne baba olmaya karar verildiği aşamada okunması daha geçerli kılacaktır içeriği. Yalın bir dille uzmanların bildiğini ebeveynlere aktaran çok iyi bir kitap. Ayrıca yayınevinin özenli paketlemesi için teşekkür ederim.'

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Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap: Siz Okuduğunuz İçin Çocuklarınız Çok Sevinecek

Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap: Siz Okuduğunuz İçin Çocuklarınız Çok Sevinecek

Bu basit bir ebeveynlik kitabı değil. Bu kitap, çocuklarımızla nasıl ilişkilerimiz olduğu, iyi bağ kurabilmeyi neyin engellediği ve bu bağın nasıl geliştirilebileceği hakkında. Bu kitap, bizim nasıl yetiştirildiğimiz ve bunun bizim ebeveynliğimiz üzerindeki etkileri, yapacağımız hatalar –özellikle de hiç yapmak istemediklerimiz– ve bunlarla ilgili ne yapmamız gerektiği hakkında. Bu kitapta ebeveynlikle ilgili püf noktalar veya kestirme yollar bulamayacaksınız, hatta bu kitap bazen sinirinizi bozup, sizi öfkelendirebilir veya daha iyi bir ebeveyn olmanızı sağlayabilir. 

Yazarın ilk ebeveyn olduğum zamanlarda okumuş olmayı dilediği ve keşke annem babam da okumuş olsaydı dediği bir kitap bu...

Fiyatı 148 TL.

Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap

'Kitap çocuk büyütmede kullanılacak pratik çözümlerden ziyade hem çocuğunuzu hem kendinizi tanıyacak ve değiştirecek, üzerine kafa yorulması gereken önemli noktalara değiniyor. Bu açıdan çok hoşuma gitti, derin okumalar dilerim.'

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Çocuklarınıza Tutunun: Ebeveynler Neden Akranlardan Daha Önemli Olmalı?

Çocuklarınıza Tutunun: Ebeveynler Neden Akranlardan Daha Önemli Olmalı?

Çağımızın en zor ebeveynlik sorunlarından biri çocukların değerlerini, kimliklerini ve davranışlarını şekillendirirken arkadaşlarına yönelmeleri. Bu “akran yönelimi” aile bağlarını zayıflatıyor, çocukların sağlıklı gelişimini engelliyor ve öfkeli bir genç nesil yaratıyor. Çocuklarınıza Tutunun ebeveynlerin ne zaman etkilerini kaybettiğini açıklıyor ve çocuğunuzla yeniden bağ kurmanızın, evde onları güvende hissettirecek doğru hiyerarşiyi oluşturmanızın yollarını gösteriyor. Bunu yaparken günümüzde sosyal medya ve teknolojinin ebeveynlikte yarattığı zorluklara da değiniyor. Çocuklarınız için güvenin, iletişimin ve sevginin doğru kaynağı sizden başka kim olabilir ki?

Fiyatı 273 TL.

Çocuklarınıza Tutunun

'Kesinlikle ama kesinlikle her ebeveyn okumalı.'

Amazon

Bağırmayan Anne Baba Olmak: Sakin Kalarak Çocuk Büyütmek

Bağırmayan Anne Baba Olmak: Sakin Kalarak Çocuk Büyütmek

Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi anlatıyor. Hal Edward Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Yeni bir metot, “üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz” türünden bir ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize odaklandığınızda ve böylece sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç yaşamayacağınızı söylüyor. Önerileri uygulamak size sadece çocuklarınızla ilişkilerinizde değil, tüm ilişkilerinizde faydalı olacak. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve bu pencereden baktığınızda sizi zorlayan sorunlar bambaşka görünecek. Bağırmadan, öfkelenmeden, “hadi” demeden çocuk büyütmek mümkün, denemeye ne dersiniz?

Fiyatı 216 TL.

Bağırmayan Anne Baba Olmak

'Altını üstünü çize çize, her sayfayı sindire sindire okudum. Bir süre sonra tekrar okuyacağıma eminim. Çocuğumun bakımında büyük anne ve dedeyi bile bilinçlendirip yönlendirdiğim bir kitap. Bu kitaptan sonra çocuğuma daha olgun, yapıcı, anlayıcı ve olumlu yaklaşmaya başladım. Kendimdeki değişimi sevdim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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