Ne Okusam Diye Düşünenlere: Man Booker Uluslararası Ödüllü Kitaplar

2015 Man Booker Ödülü,

Amerikan Kitap Ödülleri ve Minnesota Kitap Ödülleri'nin Sahibi,

Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü Finalisti,

Anisfield-Wolf Kurgu Ödülü ve The Ocm Bocas Kurgu Ödülü Kazananı.

Bob Marley'nin Gülümse Jamaika konserinde sahne almasından iki gün önce, 3 Aralık 1976'da, yedi silahlı adam şarkıcının evine bir saldırı düzenledi ve bu saldırıda Marley, karısı ve menajeri yaralandı. Resmi olarak tetikçilerle ve suikastla ilgili pek az açıklama yapılsa da Batı Kingston sokaklarında uzun süre olayla ilgili pek çok fısıltı ve dedikodu dolaştı. Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi'nde Marlon James iç yüzü hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayan bu yıkıcı vakayı tekrar canlandırırken otuz yıllık bir zaman çizelgesinde tetikçilerden, uyuşturucu satıcılarından, tek gecelik ilişkilerden, CIA ajanlarından ve hatta hayaletlerden oluşan, akıldan çıkmayacak karakterlerin öykülerini ustalıkla işliyor ve sonuç olarak ortaya gizemli, güçlü ve karşı konulamaz bir roman çıkıyor.

Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi

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