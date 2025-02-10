Ne Okusam Diye Düşünenlere: Man Booker Uluslararası Ödüllü Kitaplar
Ne Okusam Diye Düşünenlere: Man Booker Uluslararası Ödüllü Kitaplar
1969 yılından beri verilen dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden birisi Man Booker Ödülleri. Sizin için bu saygın ödüle layık görülmüş kitapları bir araya geldik. Kitap kurtlarının çok seveceğini düşünüyoruz.
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Bu içerik 10.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Vaat - Damon Galgut
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Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro
Peygamberin Şarkısı - Paul Lynch
Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol: 2014 Man Brooker Ödüllü
Bir Son Duygusu: 2011 Man Booker Ödülü
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G. - John Berger
Ay ve Işıklar: Man Booker Ödülü 2013
Maali Almeida'nın Yedi Ay Dönümü
Küçük Şeylerin Tanrısı: 1997 Man Booker Ödülü
Shuggie Bain - Douglas Stuart
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Ahitler: Booker Ödülü 2019
Sütçü - Anna Burns
Amsterdam'da Düello
Geceyarısı Çocukları: 1981 Man Booker Ödülü, 1993 Booker Of Bookers Ödülü, 2008 Best Of The Booker Ödülü
Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi
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