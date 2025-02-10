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Ne Okusam Diye Düşünenlere: Man Booker Uluslararası Ödüllü Kitaplar

etiket Ne Okusam Diye Düşünenlere: Man Booker Uluslararası Ödüllü Kitaplar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 16:50

1969 yılından beri verilen dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden birisi Man Booker Ödülleri. Sizin için bu saygın ödüle layık görülmüş kitapları bir araya geldik. Kitap kurtlarının çok seveceğini düşünüyoruz.

Booker ödüllü kitapların hepsine hızlıca göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Vaat - Damon Galgut

Vaat - Damon Galgut

Damon Galgut'un 2021 Booker Ödülü'nü alan romanı Vaat, insanların ikiyüzlülüğünü ve iç hesaplaşmalarını dingin bir coşkunlukla dışa vuran kuvvetli bir anlatı.

Vaat - Damon Galgut

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Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

Dokunaklı bir dramın özündeki komiği okura yaşatmayı başaran “Günden Kalanlar”, edebiyat tarihinin köşetaşlarından biri.

Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

Peygamberin Şarkısı - Paul Lynch

Peygamberin Şarkısı - Paul Lynch

İrlandalı yazar Paul Lynch'in 2023 Booker Ödülü'ne değer görülen “anıtsal” romanı Peygamberin Şarkısı, totaliter güçlerce iç savaşa sürüklenen bir toplumun kodlarını sorgulayan sarsıcı bir direniş distopyası. 

Peygamberin Şarkısı

Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol: 2014 Man Brooker Ödüllü

Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol: 2014 Man Brooker Ödüllü

Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol, aldığı prestijli edebiyat ödüllerinin yanı sıra The New York Times, The Washington Post, The Economist, Seattle Times, Minneapolis Star Tribune tarafından 2014'te Yılın En İyi Kitabı seçilmiştir.

Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol: 2014 Man Brooker Ödüllü

Bir Son Duygusu: 2011 Man Booker Ödülü

Bir Son Duygusu: 2011 Man Booker Ödülü

Julian Barnes'a Anglosakson dünyasının Nobel'i sayılan The Man Booker 2011 Ödülü'nü kazandırmış olan ve artık çok iyi tanıdığımız ironi anlayışının damgasını taşıyan Bir Son Duygusu, belleğin sonsuz değişkenliği, geçmişi yeniden inşa etmek denilen o devasa insani tutku ve her şeyden önce de, hayatın anlamı üzerine 'kaleme' alınmış incelikli, sorgulayıcı bir ustalık eseri.

Bir Son Duygusu: 2011 Man Booker Ödülü

Booker ödüllü kitapların hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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G. - John Berger

G. - John Berger

G. John Bergerin İngiltere'nin en prestijli ödülü olan Booker ödülünü almış, erken dönem romanı. Arka planında Avrupa tarihinin Garibaldi, 1898 Milano işçilerinin ayaklanması, Boer savaşı, Alplerin ilk kez uçakla geçilmesi gibi önemli siyasi olaylarının yer aldığı roman, kadın ve erkeğin cinsel bağ ve ilişki içindeki davranışlarına eğiliyor

G. - John Berger

Ay ve Işıklar: Man Booker Ödülü 2013

Ay ve Işıklar: Man Booker Ödülü 2013

2013 Man Booker Ödülü

2013 Wall Street Journal En İyi Kurgu Ödülü

2013 Economist Yılın Kitabı Ödülü

2013 Kanada Governor General's Ödülü

Yeni Zelanda'nın altın madenlerinde servet edinme arayışına giren genç bir adam, Walter Moody. Ayak bastığı bu ülkede Walter Moody daha ilk geceden on iki adamın bir araya geldiği, çok gizli bir toplantıya istemeden tanıklık eder. Bu on iki adam, art arda gerçekleşen bir dizi cinayetin ipuçlarını tartışmak için buluşmuştur: ortadan kaybolan varlıklı bir maden avcısı, kendi canına kıymaya kalkışan bir fahişe ve kaderin en acımasız oyunlarından birini oynadığı zavallı, alkolik bir adam. İşte Moody, birçok kişinin hayatını etkileyen böylesi kanlı bir sırrın içine çekilir. Çözülmeyi bekleyen vahim hadise, gece vakti gökyüzünde görünen yıldızların oluşturduğu motifler kadar karmaşık ve inceliklidir.

Ay ve Işıklar: Man Booker Ödülü 2013

Maali Almeida'nın Yedi Ay Dönümü

Maali Almeida'nın Yedi Ay Dönümü

Sri Lanka’nın önde gelen yazarlarından olan Karunatilaka 2022 yılında Booker Ödülü’ne değer görülen bu romanında hayaletler, hortlaklar, ölüm timleri ve intihar bombacıları arasında kalan Maali Almeida üzerinden Sri Lanka’daki iç savaş döneminde yaşanan şiddet dolu karanlık günleri gözler önüne sererken okuru yaşam, ölüm, cinsellik, din gibi başat meseleler üzerine düşünmeye de sevk ediyor. Tüm bunları yaparken ortaya eğlenceli, nüktedan, merak uyandırıcı ve soluksuz okunan usta işi bir metin koyuyor. 

Maali Almeida’nın Yedi Ay Dönümü’nü bir çırpıda okuyacak fakat etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. 

Maali Almeida'nın Yedi Ay Dönümü

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Küçük Şeylerin Tanrısı: 1997 Man Booker Ödülü

Küçük Şeylerin Tanrısı: 1997 Man Booker Ödülü

Küçük Şeylerin Tanrısı, lirik bir dil ve şiirsel bir anlatımla, yasak bir aşkın çökerttiği bir ailenin dramını dile getiriyor. Varlıklı bir Hindu ailesinin güzel kızı Ammu, yanlarında çalışan bir işçiye aşık olur. Önüne geçilmez, kural tanımaz bir tutkuyla bağlanırlar birbirlerine. Genç adam, toplumun en alt kesimindendir. Sonu olmadığını bildikleri bu aşkta 'küçük şeyler'le yetinirler; geleceği düşünemezler...

Küçük Şeylerin Tanrısı: 1997 Man Booker Ödülü

Shuggie Bain - Douglas Stuart

Shuggie Bain - Douglas Stuart

Douglas Stuart'ın romanı Shuggie Bain yoksulluğu, sevginin sınırlarını ve kibrin beyhudeliğini ortaya seren, sakınmasız tavrına karşın olağanüstü çarpıcılıkta ve güzellikte bir eser.

2020 Booker Ödülü

2020 Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti

2021 İngiliz Kitap Ödülleri, 'Yılın Kitabı Ödülü'

2021 İngiliz Kitap Ödülleri, 'En İyi İlk Roman Ödülü'

Shuggie Bain - Douglas Stuart

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Ahitler: Booker Ödülü 2019

Ahitler: Booker Ödülü 2019

Damızlık Kızın Öyküsü'nde isyan var. Teyzeler, Damızlık Kızlar ve onların kızları, canları pahasına savaşıp Duvar'ı yıkarak totaliter Gilead rejimini tarihin derinliklerine gömüyorlar. Ve Ahitler yazılıyor: Köleleştirilmiş kadınların öfkesiyle, özgürleştirilmiş bir nesil için.

Ahitler: Booker Ödülü 2019

Sütçü - Anna Burns

Sütçü - Anna Burns

Sütçü 2018 yılında Man Booker Ödülü'ne layık görüldüğünde Anna Burns'ün yazım hayatı, bel ağrıları nedeniyle durma noktasındaydı, küçük bir okur kitlesi vardı ve güçbela geçiniyordu. Önceki iki romanında da Kuzey İrlanda sorununu işleyen, hayatı bu çatışmaların etkisinde geçen Burns, Sütçü ile 2019'da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve Orwell Politik Kurgu Ödülü'nü de kazandı, romandaki karakterleri isimsiz olsa da kendi ismini edebiyat tarihine yazdı.

Sütçü - Anna Burns

Amsterdam'da Düello

Amsterdam'da Düello

lan McEwan, Man Booker Ödüllü “Amsterdam’da Düello”da,hem ilkeleri, erdemleri ve meslek ahlâkını sorguluyor hem de insanın varoluşuna dair çelişkileri incelikle ortaya koyuyor. Dile gelmeyeni söze dökmeden sezdiren usta bir yazardan, insan ruhunun yumuşak karnında dolaşan unutulmayacak bir roman.

Amsterdam'da Düello

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Geceyarısı Çocukları: 1981 Man Booker Ödülü, 1993 Booker Of Bookers Ödülü, 2008 Best Of The Booker Ödülü

Geceyarısı Çocukları: 1981 Man Booker Ödülü, 1993 Booker Of Bookers Ödülü, 2008 Best Of The Booker Ödülü

Kadim mitlerin günümüz anlatılarıyla masalların tarihle birlikte dokunduğu, zengin, eğlenceli ama trajik; aynı anda hem gerçekçi hem de fantastik bir başyapıt, Geceyarısı Çocukları... XX. yüzyılın en iyi 100 romanından biri...

Geceyarısı Çocukları: 2008 Best Of The Booker Ödülü

Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi

Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi

2015 Man Booker Ödülü,

Amerikan Kitap Ödülleri ve Minnesota Kitap Ödülleri'nin Sahibi,

Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü Finalisti,

Anisfield-Wolf Kurgu Ödülü ve The Ocm Bocas Kurgu Ödülü Kazananı.

Bob Marley'nin Gülümse Jamaika konserinde sahne almasından iki gün önce, 3 Aralık 1976'da, yedi silahlı adam şarkıcının evine bir saldırı düzenledi ve bu saldırıda Marley, karısı ve menajeri yaralandı. Resmi olarak tetikçilerle ve suikastla ilgili pek az açıklama yapılsa da Batı Kingston sokaklarında uzun süre olayla ilgili pek çok fısıltı ve dedikodu dolaştı. Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi'nde Marlon James iç yüzü hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayan bu yıkıcı vakayı tekrar canlandırırken otuz yıllık bir zaman çizelgesinde tetikçilerden, uyuşturucu satıcılarından, tek gecelik ilişkilerden, CIA ajanlarından ve hatta hayaletlerden oluşan, akıldan çıkmayacak karakterlerin öykülerini ustalıkla işliyor ve sonuç olarak ortaya gizemli, güçlü ve karşı konulamaz bir roman çıkıyor.

Yedi Cinayetin Kısa Tarihçesi

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Selen Simsek
Selen Simsek
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