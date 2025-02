Ne Okusam Diye Düşünenlere: Man Booker Uluslararası Ödüllü Kitaplar

Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol, aldığı prestijli edebiyat ödüllerinin yanı sıra The New York Times, The Washington Post, The Economist, Seattle Times, Minneapolis Star Tribune tarafından 2014'te Yılın En İyi Kitabı seçilmiştir.

Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol: 2014 Man Brooker Ödüllü