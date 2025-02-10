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Lenovo Bluetooth Kulaklıktan Kumtel Fanlı Isıtıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Lenovo Bluetooth Kulaklıktan Kumtel Fanlı Isıtıcıya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 11:38

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Kumandadan sesli komut özelliği bulunan, kurulumu kolay, görüntü kalitesi gayet başarılı bir medya oynatıcı.

Bu hafta en çok satan elektronik ürünlerin başında geliyor. 

Fiyatı 1449 TL.

Xiaomi Mi TV Stick

'Hızlı yeterli bir cihaz hiç takılma donma yaşamıyorum video izlerken ve menülerde ilk nesil olmasına rağmen şu anlık sorun yok.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık

Beklentisi yüksek olmayanlar için gayet yeterli başarılı bir kulaklık.

Bu hafta en çok satan kulak üstü kulaklık kendisi...

Fiyatı indirimde 692 TL.

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

'8 yaşındaki yeğenim için aldım ses kalitesi basları gayet iyi ergonomik katlanır ve malzeme kalitesi gayet güzel kolay ve hızlı bağlanıyor çekim gücü gayet iyi.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulak İçi Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulak İçi Kulaklık

Bu kulaklık, 6 saate kadar sürekli oynatma süresi sunuyor. Ayrıca şarj kutusu ile bu süre 30 saate ulaşıyor. Bu da günlük kullanım ve uzun seyahatler için oldukça ideal.

Fiyatı indirimde 688 TL.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulak İçi Kulaklık

'Ben çok beğendim, kesinlikle tavsiye ederim. Ses çok iyi geliyor.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Akıllı saatler arasında en çok satılan model karşınızda!

'Trafik Kazası Algılama', 'Düşme Algılama' ve 'Acil SOS' özellikleriyle ihtiyacınız olduğunda yardım alabileceğiniz,  'Durum Denetleme' ile varış noktanıza ulaştığınızda sevdiklerinizi otomatik olarak bilgilendirebileceğiniz bir akıllı saat.

Fiyatı 9999 TL.

Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

'Saat kolunuzdayken bir çok işi telefona bakmadan yapabiliyorsunuz. Navigasyon takibi, mesaj okuma, spor takibi, bildirimleri görme, telefona cevap verme ve konuşma vb Özetle iPhone kullananlar için temel bazda yeterli bir saat.'

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Bu hafta en çok satılan tablet, Samsung Galaxy Tab A9 olmuş.

 Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan iki uygulamayı tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Fiyatı 4954 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Benim beklentim: şarjı uzun giden, bir şeyler seyrederken ekranı rahatsız etmeyecek kalitede olan, sesi orta kalite de ucuz bir tabletti. Ne beklediğinize bağlı olarak fiyat performans tableti arıyorsanız Samsung Tab A9'u kesinlikle öneririm.'

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Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı

Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı

Hem sıcak hem soğuk üfleme özelliği olan kompakt tasarımlı, uygun fiyatlı bir ısıtıcı.

Fiyatı 502 TL.

Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı

'Isıtıcı da tam bir atom karınca çocukların odası için süper ısıtıyor. Soğuk ayarı da gayet güzel. Hem hesaplı hem de kullanışlı ben beğendim. Çok teşekkür ederim.'

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Philips FC9331/07 Powerpro City 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips FC9331/07 Powerpro City 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Güçlü emiş gücü ve yüksek performans sunan başlıklar sayesinde ince tozların %99,9'unu süpürebileceğiniz uygun fiyatlı kaliteli bir süpürge.

Fiyatı 5474 TL.

Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Elektrikli Süpürge

'“Kalite asla tesadüf değildir” sloganının vücut bulmuş hali. Vakumlaması harika, kendisi minik. İyi çeken bir süpürgeye sahip olmak istiyorum ama bütçeme de uygun olsun diyorsanız çekinmeden alın.'

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Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

Uygun fiyata alabileceğiniz en iyi kameralardan biri.

Bebeği, çocuğu ve evcil dostu olanlar buna bayılacak!

Fiyatı 1091 TL.

Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

'Tam bir F/P ürünü. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Uyurken kontrol etmek için bebeğimizin odasına koyduk. En ufak hareketi ve bebek ağlamasını dahi algılıyor. Anında 9 saniyelik kayıt alıp telefona bildirim gönderiyor. Bu kadar kullanışlı ve kaliteli olmasını beklemiyordum. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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Apple AirTag 4’lü Paket

Apple AirTag 4’lü Paket

Biri okul çantasına biri cebine biri motora biri arabaya...

Hem eşyaları kaybetme derdinden kurtulun hem de çocuklarınızın güvende olduğundan emin olun.

Fiyatı 3725 TL.

Apple AirTag 4’lü Paket

'Keşke zamanında alsaydım dedim bir şey. Çok geç almış aldım ne yazık ki. Artık bir şeylerin kaybolma derdine son verdim.'

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Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

15 kata kadar daha uzun ömürlü kaliteli pilleri uygun fiyata almanın yolu buradan geçiyor.

Fiyatı 250 TL.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

'Bittikçe aldığım bir pil. Pil denince aklıma Duracell'den başka marka gelmiyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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