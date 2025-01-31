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Tekerli Akıllı Sihirli Sehpadan Puma Spor Ayakkabıya Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Tekerli Akıllı Sihirli Sehpadan Puma Spor Ayakkabıya Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 12:39

Ocak ayı nihayet sona erdi. Peki acaba Ocak ayının son haftasında en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Arnica elektrikli süpürgeden Bingo çamaşır deterjanına, çift taraflı yorgandan karadut özüne. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 31.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Formeya Çift Kişilik Welsoft Çift Taraflı Yorgan

Formeya Çift Kişilik Welsoft Çift Taraflı Yorgan

Kullanıcılar tarafından yumuşaklığı ve sıcak tutma özelliğiyle övgü alan ürün, çift taraflı kullanımı ve hafifliği sayesinde ürünü dört mevsim için ideal kılıyor. Makinede de rahatça yıkanabiliyor.

Fiyatı indirimde 959 TL.

Formeya Çift Kişilik Welsoft Çift Taraflı Yorgan

'Formeya ürünleri çok güzel daha önce gri tek kişilik olan yorganın da kullandım defalarca yıkamama rağmen sönme topaklanma yapmadı şimdi pudra çift kişilik yorganın aldım ilk açınca vakumlu poşette geldiği için ince gibi gelebilir açıldıkça kendi kalınlığına geliyor endişe etmeyin.'

Uyanış Zamanı - Şebnem Tacigut

Uyanış Zamanı - Şebnem Tacigut

Kitaplar bu kadar kategori içinde çok satanlara girince biz çok seviniyoruz açıkçası.

Bu kitap sizlere muhteşem kuantum dünyasının kapılarını açarak bilinç ve bilinçaltının ne olduğunu öğreterek öz güveninizi kazanmanızı, fobilerinizden kurtulmanızı, ilişkilerinizdeki sorunları düzeltmenizi, sağlık ve bereket dolu bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır. Sizlere gerçek uyanışı getirecek ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bu kitabı okuduktan sonra sen, hayatın neresinde olduğunu fark ederek, dilediğin hayatı kendin için inşa edeceksin. Hayallerini gerçekleştirecek, mutluluğa ulaşacaksın. Bu kitap sana içinde bugüne kadar sakladığın özünü verecektir. Artık seçim senin, kendi hayatında başına gelecekleri izlemekle mi yetineceksin, yoksa ruhsal uyanışını gerçekleştirerek rüyalarındaki hayatı mı yaşayacaksın?

Fiyatı 139 TL.

Uyanış Zamanı - Şebnem Tacigut

'Kitabı yeni aldım giriş biraz okudum güzel bence... Kişisel gelişim kitabı yani.'

Acer Aspire Lite AL16-51P-580H Intel Core i5 Freedos 16" Taşınabilir Bilgisayar

Acer Aspire Lite AL16-51P-580H Intel Core i5 Freedos 16" Taşınabilir Bilgisayar

Bu özellikler bu fiyata olunca, bu laptop da hızlıca çok satanların arasına girmiş elbette.

Fiyatı 15.189 TL.

Acer Aspire Lite AL16-51P-580H Intel Core i5 Freedos 16' Taşınabilir Bilgisayar

'Bu fiyata böyle bir laptop mümkün değil bulamazsınız. Sadece ekranı için dahi alınır. 16' ıps ekran gayet net parlak ve güzel. 512 gb ssd ve i5 işlemci gerçekten bu fiyatlara mümkün değil. İhtiyacı olan kaçırmasın. '

Köyceğiz Yöresel Karadut Özü

Köyceğiz Yöresel Karadut Özü

Karadut özü içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sizi gün boyu zinde ve dinamik hissettirecektir. Aynı zamanda bir miktar karadut suyu ile üzerinizdeki muhteşem etkiyi gün boyunca aralıksız hissedebilmeniz mümkün olacaktır.

1000 g olarak cam şişede geliyor.

Fiyatı 444 TL.

Köyceğiz Yöresel Karadut Özü

'Dört tane alıp stok yaptım indirimden. Çok sağlam paketlenmişti tek biri akmamıştı çok memnun kaldım güzel de bir not bırakmışlardı. Teşekkürler 😊'

Led Işıklı Kitap Okuma Gözlüğü

Led Işıklı Kitap Okuma Gözlüğü

Yeterli ışık gücüne sahip olduğu için gece kitap okumak için ideal. Ürün, çocuklar için de uygun ve malzeme kalitesi de tatmin edici. 

Fiyatı 74 TL.

Led Işıklı Kitap Okuma Gözlüğü

'İçerisinde pilleriyle geldi 10 yaşındaki oğlum için almıştım beklentimizi karşıladı, geceleri çok rahatlıkla kitabını okuyabiliyor.'

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Kablosuz Dijital Oda Termostatı

Kablosuz Dijital Oda Termostatı

Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı anda ekranda görebildiğiniz, kablosuz bir oda termostatı.

Fiyatı 1650 TL.

Kablosuz Dijital Oda Termostatı

Bingo Toz Çamaşır Deterjanı

Bingo Toz Çamaşır Deterjanı

Bu deterjan, çamaşırlarınızda derinlemesine temizlik sağlarken, kıyafetlerinizin renklerini koruma altına alıyor. 

9 kg deterjanın fiyatı 314 TL.

Bingo Toz Çamaşır Deterjanı

'Paketleme harika sapasağlam geldi teşekkürler zaten 15 yıldır kullandım marka harika inşallah hep böyle kaliteli üretilir.'

Variant Milan Alt Tv Ünitesi

Variant Milan Alt Tv Ünitesi

18 mm kalınlığında dayanıklı yonga levhalar kullanılarak imal edilen ürünü uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Şık ve sağlam.Ürün demonte olarak gönderiliyor.

Fiyatı 5429 TL.

Variant Milan Alt Tv Ünitesi

'Çok şık ve orantılı.'

Arnica Tayfun 2400W Islak/Kuru Elektrikli Süpürge

Arnica Tayfun 2400W Islak/Kuru Elektrikli Süpürge

Alt kısmına yerleştirilmiş olan tekerlekleri sayesinde ev içerisinde bir yerden başka bir yere kolay bir biçimde taşıyabileceğiniz çekiş gücü yüksek bir süpürge.

2400 watt kapasitesindeki enerjisi sayesinde hemen hemen bütün parçacıkları emmeyi başaran süpürgenin ucunda yer alan fırçalarla birlikte halı ipliklerinin arasındaki kirleri vakumla birlikte çekerek derinlemesine bir temizlik yapmanıza olanak sağlıyor.

Fiyatı 3479 TL.

Arnica Tayfun 2400W Islak/Kuru Elektrikli Süpürge

'Ürün çoğu süpürgenin aksine çok başarılı bir çekim gücüne sahip asıl olarak koltuk ve halıları yıkamak için almıştık ama kuru süpürmesi de gayet iyi. Biz koltuklarda denedik önce matkap ucuyla fırçaladık ve süpürgeyle çektik sonuç gayet başarılı oldu.'

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Desensiz 3 Kademeli Tekerli Akıllı Sihirli Sehpa

Desensiz 3 Kademeli Tekerli Akıllı Sihirli Sehpa

Kaliteli ve çok işlevli olan ürün tekerlekli yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor.  Üst kısmı açıldığında geniş bir yemek masasına dönüşebiliyor, bu da küçük alanlar için onu ideal bir sehpa haline getiriyor.

Fiyatı indirimde 3995 TL.

Desensiz 3 Kademeli Tekerli Akıllı Sihirli Sehpa

'Kullanışlı, kurulmuş olarak geldi, sadece ayaklarını takmak gerekiyor. Şimdilik oturma odasında kullanıyorum, balkon için çok ideal. Sorunsuz ve sağlam geldi.'

Puma Up Unisex Spor Ayakkabı

Puma Up Unisex Spor Ayakkabı

Rahat, şık ve kaliteli.

Günlük olarak kullanmak için ideal bir model.

Fiyatı 2299 TL.

Puma Up Unisex Spor Ayakkabı

'Normal ayakkabıda 42 numara spor ayakkabısında 43 numara gidiyor bu ayakkabıdan da 43 numara sipariş verdim ayağıma tam oldu rengi beyaz oldukça hafif bir ayakkabı.'

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Kazak ve hırka gibi kıyafetlerinizdeki tüyleri ve tiftikleri kolayca temizleyebilmeniz için özel olarak tasarlanan ergonomik yapıya sahip bir ürün.

Fiyatı 441 TL.

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

'Uygun fiyata düşünce hemen aldım. Çok memnun kaldım. Tiftikleri hemen tıraş ediyor, tertemiz oluyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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