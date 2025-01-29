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14 Şubat Sevgililer Gününde Erkeğe Ne Hediye Alınır?

etiket 14 Şubat Sevgililer Gününde Erkeğe Ne Hediye Alınır?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 10:19

Sevgililer Günü'ne az bir zaman kaldı. Hala sevgilime ne alsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Sevgilinizin karakterine göre seçebileceğiniz hediyeleri sizin için fiyatları ile birlikte listeledik. Tek yapmanız gereken birini seçmek ve geç olmadan sepete eklemek!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Düzeni seven erkekler için 'Telefon Bölmeli İsme Özel Deri Cüzdan'!

Düzeni seven erkekler için 'Telefon Bölmeli İsme Özel Deri Cüzdan'!

Oldukça kullanışlı, isme özel olduğu için özel hissettiren şık bir cüzdan.

Fiyatı 1500 TL.

Telefon Bölmeli İsme Özel Deri Cüzdan

'Çok güzel hakiki deri herkese tavsiye ederim firma olarak da çok çok iyi şimdiden çok teşekkürler.'

Sizi hep zamanında arayan sevgilinize daha da yakın olabilmek için bir akıllı saat.

Sizi hep zamanında arayan sevgilinize daha da yakın olabilmek için bir akıllı saat.

Şık tasarımı ve üstün ekran kalitesiyle övgü alan akıllı saat uzun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri ile öne çıkıyor.

Fiyatı 4299 TL.

Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

'Sonunda kare tasarıma geçmişler, ben klasik daire saat ekranı sevmiyorum. Ondan dolayı çok memnun oldum, Fit 2 ye ilave olarak 1 tuş daha eklemişler (kısa yollar atayabiliyorsunuz) ve dönen taç tuş gelmiş (tepkisel).Bu özellikleri için bile alınır.'

Tarzına özen gösteren erkeklerin çok seveceği 'Calvin Klein Bileklik Seti'!

Tarzına özen gösteren erkeklerin çok seveceği 'Calvin Klein Bileklik Seti'!

Oldukça şık ve kaliteli bir bileklik seti.

Takı takmayı seven erkekler için ideal bir hediye seçeneği olacaktır.

Fiyatı 2205 TL.

Calvin Klein Bileklik Seti

'Aşırı güzel erkek arkadaşıma aldım bayıldımmmmmm😍'

Takımına gönülden bağlı Kara Kartallar için 'Çelik Beşiktaş Bileklik'!

Takımına gönülden bağlı Kara Kartallar için 'Çelik Beşiktaş Bileklik'!

Beşiktaş taraftarlarının beğenerek takacağı bir bileklik. Üstelik birinci kalite paslanmaz çelikten yapıldığı için kararma sorunu da yaşamazsınız.

Fiyatı 399 TL.

Çelik Beşiktaş Bileklik

Özel hissetmeyi seven erkekler için ' Kişiye Özel Kalem Anahtarlık Cüzdan Seti'!

Özel hissetmeyi seven erkekler için ' Kişiye Özel Kalem Anahtarlık Cüzdan Seti'!

Cüzdan, kalem ve anahtarlıktan oluşan, isme özel hoş bir hediye seti.

Fiyatı 2009 TL.

Kişiye Özel Kalem Anahtarlık Cüzdan Seti

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Kalabalıkta konuşurken sesini daha net duymak istediğiniz erkek arkadaşınız için 'Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık'!

Kalabalıkta konuşurken sesini daha net duymak istediğiniz erkek arkadaşınız için 'Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık'!

Kalabalıkta iş görüşmesi yaparken ya da daha da önemlisi sizinle konuşurken dış ortam seslerinden rahatsız olmadan görüşme yapabileceği uygun fiyatlı ve kaliteli bir kulaklık.

Fiyatı 899 TL.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

'Ürünü kullanmaya başladım özellikle malzeme ve ses kalitesi çok iyi. Kulağa iyi oturuyor ve kolay düşmüyor. Çift kulaklık takıldığında ortam sesi neredeyse gelmiyor.'

Onu özel hissettirecek ve hep yanında taşıyabileceği saat, bileklik, çakmak ve anahtarlıktan oluşan kişiye özel bir set.

Onu özel hissettirecek ve hep yanında taşıyabileceği saat, bileklik, çakmak ve anahtarlıktan oluşan kişiye özel bir set.

Dilediğiniz şekilde kişiselleştirebileceğiniz, birbirinden özel aksesuarlarla donatılmış erkeklere özel hediye seti, tam da sevdiklerinize layık bir hediye olabilir.

Erkeklere özel aksesuar hediye seti içeriğinde; deri ve paslanmaz çelik aksamlardan oluşan kişiye özel anahtarlık, çelik aksamlı kişiye özel erkek deri bileklik, kişiye özel tasarım siyah metal zippo model benzinli çakmak, siyah deri kordonlu erkek saati bulunuyor.

Fiyatı 600 TL.

Kişiye Özel Kutusunda Zippo Model Çakmak Anahtarlık Bileklik ve Saat

Güzel kokmayı seven erkekler için 'Versace Pour Homme Parfüm'!

Güzel kokmayı seven erkekler için 'Versace Pour Homme Parfüm'!

Hafif, ferah ve sabunsu bir koku, temiz kokmayı seven erkekler için ideal.

Fiyatı 3875 TL.

Versace Pour Homme EDT 200 ml Erkek Parfüm

'8 yıldır kullanıyorum çok memnunum!!!'

Esprili bir hediye tercih edenler ya da isim konulmayan ilişkilerini resmiyete dökmek isteyenler için 'Uluslararası Sevgili Cüzdanı'!

Esprili bir hediye tercih edenler ya da isim konulmayan ilişkilerini resmiyete dökmek isteyenler için 'Uluslararası Sevgili Cüzdanı'!

Fotoğraflı ve gerçek evlilik cüzdanı ile aynı ebat ve tasarıma sahip bu cüzdan ile sevginizi belgeleyebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı koyup, ilk tanışma tarihinizi yazabilir ve güzel bir anı olarak saklanacak bu defteri hediye olarak verebilirsiniz.

Fiyatı 113 TL.

Uluslararası Sevgili Cüzdanı

Romantik erkekleri çok mutlu edecek anlamlı yazılarla süsleyebileceğiniz bir fotoğraf albümü.

Romantik erkekleri çok mutlu edecek anlamlı yazılarla süsleyebileceğiniz bir fotoğraf albümü.

Oldukça anlamlı bir hediye olarak keyifle hazırlayabileceğiniz bir albüm.

Fiyatı 599 TL.

DIY Fotoğraf Albümü

'Kendim için bir tane almıştım ve o kadar güzel ve kaliteliydi ki, sonra arkadaşlarım için de hediye olarak iki tane daha aldım.'

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Sahiplenici erkeklerin çok hoşuna gidecek ikili bileklik seti.

Sahiplenici erkeklerin çok hoşuna gidecek ikili bileklik seti.

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik çift bileklikleri çok tatlı. Bir ömür boyu seninim demenin tatlı bir yolu...

Fiyatı 608 TL.

Sevgili Bilekliği

'Eşim ve ben çok beğendik, çok mutlu olduk.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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