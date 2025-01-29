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250-500 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri

etiket 250-500 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 20:24

Sevgililer Günü'ne az bir zaman kaldı. Bütçeniz kısıtlı ise ve sevgilime ne alsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. 250-500 TL arası fiyata indirimden alabileceğiniz hediyeleri sizin için fiyatları ile birlikte listeledik. Tek yapmanız gereken birini seçmek ve geç olmadan sepete eklemek!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 29.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Güzel kokmayı seven sevgiliniz için çok beğenilen güzel bir kadın parfümü.

Güzel kokmayı seven sevgiliniz için çok beğenilen güzel bir kadın parfümü.

Uygun fiyatlı hoş bir koku arayanlar için güzel bir seçenek.

Fiyatı 369 TL.

Avon Incandessence EDP 50 ml Kadın Parfüm

'Yıllardır kullandığım bir koku, şık bir kokusu var . '

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni bir çanta almak istediğini bildiğiniz sevgilinize tatlı bir sürpriz...

Yeni bir çanta almak istediğini bildiğiniz sevgilinize tatlı bir sürpriz...

Hangi kadın güzel bir çantaya kayıtsız kalabilir ki?

Fiyatı 439 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Kadın Omuz Çantası

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Parlak dudaklara bayılan sevgilinizi mutlu edecek bir gloss.

Parlak dudaklara bayılan sevgilinizi mutlu edecek bir gloss.

Dudağınızda yapış yapış bir his bırakmayan varlığı yokluğu bir çok güzel bir gloss.

Fiyatı 295 TL.

Nyx Fat Oil Lip Drip Parlatıcı

'Ürün yapış yapış değil ve rengi hoş bir kahve gibi yapısı gloss gibi ama hissiyatı rahatsız edici değil ben çok beğendim bitince tekrar alacağım.'

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Farsız asla diyen sevgilinizi mutluluktan havalara uçuracak bir far paleti.

Farsız asla diyen sevgilinizi mutluluktan havalara uçuracak bir far paleti.

Doğal makyajı sevenlerin favorisi olan bir far paleti.

Fiyatı 265 TL.

Nyx Ultimate Göz Farı Paleti

'Pigmentasyonu da renkleri de çok iyi. Doğal ve günlük çok rahat kullanılabilecek renkler.'

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Mis gibi kokmayı seven sevgiliniz için güzel bir erkek parfümü.

Mis gibi kokmayı seven sevgiliniz için güzel bir erkek parfümü.

Kullananlar tarafından uzun yıllardır tercih edilen ve beğenilen bir parfüm. Kokusu ferah ve çekici.

Fiyatı 339 TL.

Avon Full Speed Edt 75 Ml Erkek Parfüm

'Bergamot, greyfurt, paçuli ya da tonka. Bunlardan biri varsa parfümde, özellikle açılışta turunçgil varsa, beni her türlü cezbeder. '

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

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Sürekli makyaj malzemelerini kaybeden sevgiliniz için kurtarıcı şirin bir çanta.

Sürekli makyaj malzemelerini kaybeden sevgiliniz için kurtarıcı şirin bir çanta.

küçük boyutuna rağmen oldukça geniş bir iç hacme sahip, günlük makyaj malzemelerini rahatlıkla taşıyabilen bir çanta.

Artık çantanın içinde ruj aramaya son!

Fiyatı indirimde 319 TL.

Kiko Makyaj Çantası

'Gerçekten boyutuna göre fazla ürün alıyor. Rengi de boyutu da çok tatlı, çok sevdim tekrar almaya karar verdim. '

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Güzelliğinin farkına varmasını istediğiniz sevgiliniz için bir ayna.

Güzelliğinin farkına varmasını istediğiniz sevgiliniz için bir ayna.

Makyajını yaparken daha rahat edeceği, kendi güzelliğinin farkına varacağı bir ayna.

Fiyatı şu anda indirimde sadece 97 TL.

Madame Coco Makyaj Aynası

'Çok güzel. İşlevsel. Bir tarafı normal, bir tarafı yakınlaştırıyor. Patpata sarılı özenli gönderi.'

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Sürekli rujunu tazelemekten yorulan sevgiliniz için kalıcı güzel bir ruj.

Sürekli rujunu tazelemekten yorulan sevgiliniz için kalıcı güzel bir ruj.

Hem parlak hem kalıcı hem de indirimde!

Daha ne olsun!

Fiyatı şu anda indirimde 304 TL.

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı

'Bu rujlar şahane. Kalıcılığı çok uzun ve asla dudak kurutmuyor. Peachy alıp bayılıp diğer renklerini de aldım. '

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Sürekli cildinin kuruluğundan şikayet eden sevgilinizin pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmasını sağlayacak Sinoz peeling.

Sürekli cildinin kuruluğundan şikayet eden sevgilinizin pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmasını sağlayacak Sinoz peeling.

Üstelik mis gibi de kokuyor.

Bir kullanan bir daha vazgeçemiyor.

indirimde 245 TL.

Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi

'Çok beğendim çok güzel bir dokusu ve kokusu var.'

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Cildinin daha canlı, pürüzsüz ve genç görünüm kazanmasını isteyen sevgilinizi çok mutlu edecek bir gece serumu.

Cildinin daha canlı, pürüzsüz ve genç görünüm kazanmasını isteyen sevgilinizi çok mutlu edecek bir gece serumu.

Kullananların ne kadar övsek az dediği bir serum bu.

Fiyatı 499 TL.

The Purest Solutions Gece Serumu

'Gerçekten ilk kullanımda bile cildimi gergin hissetmeme sebep oldu. Leke serumunu kullanıyorum şimdi de bu seruma başladım. Cildim 10 yaş gençleşti gibi.'

250-500 TL arası daha fazla hediye seçeneği için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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