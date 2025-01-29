250-500 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri

Sevgililer Günü'ne az bir zaman kaldı. Bütçeniz kısıtlı ise ve sevgilime ne alsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. 250-500 TL arası fiyata indirimden alabileceğiniz hediyeleri sizin için fiyatları ile birlikte listeledik. Tek yapmanız gereken birini seçmek ve geç olmadan sepete eklemek!

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Bu içerik 29.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.