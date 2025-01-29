250-500 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri
250-500 TL Arası Sevgililer Günü Hediyeleri
Sevgililer Günü'ne az bir zaman kaldı. Bütçeniz kısıtlı ise ve sevgilime ne alsam diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. 250-500 TL arası fiyata indirimden alabileceğiniz hediyeleri sizin için fiyatları ile birlikte listeledik. Tek yapmanız gereken birini seçmek ve geç olmadan sepete eklemek!
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Bu içerik 29.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Güzel kokmayı seven sevgiliniz için çok beğenilen güzel bir kadın parfümü.
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Yeni bir çanta almak istediğini bildiğiniz sevgilinize tatlı bir sürpriz...
Parlak dudaklara bayılan sevgilinizi mutlu edecek bir gloss.
Farsız asla diyen sevgilinizi mutluluktan havalara uçuracak bir far paleti.
Mis gibi kokmayı seven sevgiliniz için güzel bir erkek parfümü.
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Sürekli makyaj malzemelerini kaybeden sevgiliniz için kurtarıcı şirin bir çanta.
Güzelliğinin farkına varmasını istediğiniz sevgiliniz için bir ayna.
Sürekli rujunu tazelemekten yorulan sevgiliniz için kalıcı güzel bir ruj.
Sürekli cildinin kuruluğundan şikayet eden sevgilinizin pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmasını sağlayacak Sinoz peeling.
Cildinin daha canlı, pürüzsüz ve genç görünüm kazanmasını isteyen sevgilinizi çok mutlu edecek bir gece serumu.
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