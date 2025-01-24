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Adidas Spor Ayakkabıdan Lavazza Kahve Setine Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Adidas Spor Ayakkabıdan Lavazza Kahve Setine Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 13:01

Bu haftanın en çok satılan ürünler acaba hangileri olmuş? Güral Porselen yemek setinden Under Armour cekete, Stanley termostan termal tayta. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 22.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

Kapasitesi 0.35 litre olan Stanley termos bardak, sıcak ve soğuk içecekleri uzun süre koruma yeteneği ile dikkat çekiyor. Hafif yapısı sayesinde kolay taşınabilir.

Fiyatı indirimde 999 TL.

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

'Merhaba. Ürünü almayı düşünenler için deneyimim; öncelikle termos etiketinde yazan sıcak, soğuk ve buzlu saklama sürelerini karşılıyor(doğru kullanıldığı taktirde). Termos oldukça minimal, şık ve hafif. Ayrıca yeni kapak çok iyi olmuş. Trigger action termosumda sıcak bir şey içmek istediğimde akış hızlı olduğu için yanma olabiliyordu. Ama bunun kapak sistemi çok daha kontrollü ve kullanışlı. '

Hepsiburada

RKS Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

RKS Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Kullanıcılar tarafından sağlam ve kaliteli malzeme yapısıyla beğenilen bir model. 

Pedal destekli kullanımda 30-40 km menzil sunuyor. 

Fiyatı 19.799 TL.

RKS Rs3 Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

'Tam şarjla 21 km yol yaptım yokuş falan da vardı tahmini 30 km gidiyor. Şu anda memnunum 140 km’yi devirdim.'

Hepsiburada

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Kullanıcılar tarafından pratikliği, hızlı pişirme özelliği ve kolay temizlenebilirliği ile övgü alan bir ürün. 2-3 kişilik aileler için ideal. 

Fiyatı 1899 TL.

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

'Ürünün performansından çok memnunum 20 dk kadar bir sürede yağsız çıtır patatesler elde ediyorum. Bu arada gelir gelmez 200 derecede yarım saat boş çalıştırdım makine kokusunu atsın diye ve gerçekten (burnum hassastır bu konuda)işe yaradı yemeklerde makine kokusu hissetmedim.'

Hepsiburada

Çınar Home Çekmece İçi Kepçelik

Çınar Home Çekmece İçi Kepçelik

Çekmece düzeni için olmazsa olmazlardan.

Fiyatı indirimde 328 TL.

Çınar Home Çekmece İçi Kepçelik

'Çok güzel paketlenmişti ve ürün çok kaliteli çok teşekkür ederim. Pişman olmazsınız.'

Hepsiburada

360 S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot Süpürge

360 S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot Süpürge

Mobil uygulama üzerinden akıllı kontrol seçeneğine sahip olan robot süpürge ultra ince tasarımı ile çok beğeniliyor.

Fiyatı 8879 TL.

360 S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot Süpürge

'Bu fiyata bu özellikler bence harika. Bu özelliklerdeki başka cihazlar %50 daha pahalı fazla para vermeye gerek yok. Genel olarak cihazı Botslab uygulamasından kurdum kutu içeriği o uygulamaya yönlendiriyor kurulumu basit uygulama yönlendiriyor nasıl kurulacağını. Kurduktan sonra haritalandırma yapmadım şarjının dolmasını bekledim %100 olunca çalıştırdım 2 saate yakın 130 metrekare alanı hem taradı hem süpürdü şarjı da %50 civarındaydı haritalandırmayı bitirdiğinde. İlk haritalandırmada fazla engel olmazsa önünde hızlı bir şekilde bitiriyor haritalandırmayı. '

Hepsiburada
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Solo Kağıt Havlu 12 Adet

Solo Kağıt Havlu 12 Adet

Solo kağıt havlu benzerlerinden daha fazla su tutarken yumuşaklıktan ödün vermeyen ve az miktarla çok iş gören 12'li ambalajıyla da avantaj sağlıyor ve sizi bir süre alışverişe çıkma derdinden kurtarıyor.

Fiyatı 179 TL.

Solo Kağıt Havlu 12 Adet

'Fiyatına göre iyi, zaten markasız olanlar da nerdeyse aynı fiyatta.'

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Chavin Topaz Melek Kanadı 0,02 crt. Pırlanta Gümüş Kolye

Chavin Topaz Melek Kanadı 0,02 crt. Pırlanta Gümüş Kolye

İster kendinize ister hediye olarak alabileceğiniz bir kolye.

Sertifikalı kolyenin fiyatı 1036 TL.

Chavin Topaz Melek Kanadı 0,02 crt. Pırlanta Gümüş Kolye

'Nişanlıma doğum gününde hediye olarak aldım. Gerçekten çok beğendim o da beğendi.'

Hepsiburada

Lavazza Çekirdek Kahve 3 Lü Efsane Set

Lavazza Çekirdek Kahve 3 Lü Efsane Set

Lezzetli ve uygun fiyatlı kahve arayanların tercihi.

İndirimli fiyatı 1474 TL.

Lavazza Çekirdek Kahve 3 Lü Efsane Set

'Bir çok markaya göre uygun fiyatlı ve lezzetli hemen hemen her çeşidini aldım. Güzel paketlenmişti sağlam geldi.'

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Asroyallüks Şehrazat 160 x 200 cm Pedli Paket Tavşan Tüyü Kumaş Yaylı Yatak

Asroyallüks Şehrazat 160 x 200 cm Pedli Paket Tavşan Tüyü Kumaş Yaylı Yatak

Royal Lux Bedding Şehrazat yatak, orta sertlikte olup, kullanıcılar tarafından rahat ve konforlu bulunuyor. Yatak yüzeyi yumuşak ve huzur verici. Kalitesiyle öne çıkan bu ürün, fiyat-performans açısından da tavsiye ediliyor. 

İndirimli fiyatı 5879 TL.

Asroyallüks Şehrazat 160 x 200 cm Pedli Paket Tavşan Tüyü Kumaş Yaylı Yatak

'Yatak 2 adet aldık 90x190 ve 140x200, iki yatakta harika ambalajlanmış kendi poşeti içinde presli olarak geldi. Ambalajları açtım çok kısa sürede hatasız şekilde orijinal şeklini aldı. Benim gibi merak eden ve çekinen varsa yorumumun faydalı olacağını dşünüyorum.

Çocuklar 2-3 gündür kullanıyorlar ve oldukça memnunuz. Ped olması ekstra bir rahatlık ve konfor veriyor, tavşan tüyü zaten dokununca bile rahatlatıcı bir his veriyor.'

Hepsiburada

Kumtel Dual Orbit Kule Isıtıcı

Kumtel Dual Orbit Kule Isıtıcı

Kullanıcılar tarafından şık tasarımı, yüksek ısıtma performansı ve kompakt yapısıyla çok beğenilen bir model.

Fiyatı 1879 TL.

Kumtel Dual Orbit Kule Isıtıcı

'Ürünü daha önce anneme almıştım. Çok memnun kalmıştı ben de sipariş ettim.'

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Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Spor Ayakkabı

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Spor Ayakkabı

Kaliteli ve şık.

En çok satılan erkek spor ayakkabı modeli karşınızda.

Fiyatı 2809 TL.

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Spor Ayakkabı

'Hangi ayakkabıyı giysem diye düşünmeden kullanabileceğiniz bir ayakkabı diye düşünüyorum.'

Amazon

Levi's 501 Crop Jeans Kadın Kot Pantolon

Levi's 501 Crop Jeans Kadın Kot Pantolon

Kelimenin gerçek anlamıyla tüm jean’lerin atası olan bir model 501. Ve bu hafta çok satanlar arasında ilk sırada.

Fiyatı 1426 TL.

Levi's 501 Crop Jeans Kadın Kot Pantolon

'Gerçekten çok kaliteli duruşu rahatlığı muhteşem. 164 boyunda 51 kiloyum 26/28 aldım belden de boydan da tam oldu.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
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