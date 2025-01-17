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Stanley Termos Bardaktan Kumtel Fanlı Isıtıcıya Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termos Bardaktan Kumtel Fanlı Isıtıcıya Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 11:16

2025 yılının üçüncü haftasında en çok satılan ürünler acaba hangileri olmuş? Güral Porselen yemek setinden Under Armour cekete, Stanley termostan termal tayta. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 16.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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YDS Attp 1098 Harrier Siyah Bot

YDS Attp 1098 Harrier Siyah Bot

Yds Attp 1098 Harrier botu, kalitesi, rahatlığı ve sağlamlığı ile öne çıkıyor. Kullanıcılar, botun dört mevsim giyilebileceğini ve konfor sunduğunu belirtiyor. Fermuarlı tasarımı, giyip çıkarma kolaylığı sağlıyor. 

37 - 48 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2249 TL.

YDS Attp 1098 Harrier Siyah Bot

'Gerek fermuarı gerek kutusu her şeyi ile kalite kokuyor konforu çok iyi ve temiz alacak arkadaşlar ayağınızın eni geniş ise ve rahat etmek istiyorsanız günlük kullandığınız ayakkabının 1 numara büyüğünü almanızı tavsiye ederim. Ancak ayak eni geniş değil ise bu hali ile bile süper bir ayakkabı dört mevsimlik olması ayrı bir avantaj terleme falan yapmıyor.'

Hepsiburada

Tutku Erkek Kışlık Siyah Termal İçlik Tayt

Tutku Erkek Kışlık Siyah Termal İçlik Tayt

Vücut ısı kaybınızı önler, sıcak tutar. Doğal lif yapısıyla nemi dışarı atar. Yumuşaktır, kaşındırmaz ve tahriş etmez. Tutku İç Giyim Termal İçlik Tayt esnektir, vücudunuzu sarar , dış giysinizde potluk yapmaz.

S-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 250 TL.

Tutku Erkek Kışlık Siyah Termal İçlik Tayt

'Gayet iyi sıcak tutuyor bedeni tam.'

Hepsiburada

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Kapasitesi 0.47 litre olan Stanley termos bardak, sıcak ve soğuk içecekleri uzun süre muhafaza etme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 1399 TL.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

'Epey zamandır almak istediğim bir termostu. Boyut ve renk olarak çok ideal. Fazlası taşıma açısından zor, daha az olanları da içindeki içecek miktarının bir içimlik olması açısından bana anlamsız geliyor. Ürünün kalitesini anlatmaya gerek bile yok, duruşu bile beni 30 yıl kullanabilirsin demek istiyor gibi. Kutup Ayısı’ndan da kayıt yaptırarak ömür boyu garantiyi başlatabiliyorsunuz.'

Hepsiburada

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W

Küçük boyutuna rağmen hızlı ve etkili ısıtma performansı, sessiz çalışma özelliği ve enerji tasarrufu sağlaması ile çok tercih edilen bir ısıtıcı.

Fiyatı 549 TL.

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W

'Üründe 3 adet ayar bulunmakta:

1) Isıtıcı çalışmadan pervane çalışıyor, bu ayarda ürünü vantilatör gibi kullanabilirsiniz.

2) Isıtıcı 1/2 + Fan, bu ayarı mevcut ısıtıcınızın yanında ortamı biraz daha ısıtmak için kullanabilirsiniz.

3) Isıtıcı + Fan, bu ayarı ısıtıcısı olmayan küçük-orta bir odayı tek başına ısıtması için kullanabilirsiniz.

Not: 3 numarada çalışırken uzun süreli kullanımlarda pek ekonomik olmayabilir.'

Hepsiburada

TP-Link TL-MR100 Wireless N 4G LTE Router

TP-Link TL-MR100 Wireless N 4G LTE Router

Entegre 4G LTE router ve yerleşik bir sim kart yuvası ile tek yapmanız gereken bir mikro sim kart takmak ve routerı açmak.

4G LTE ağında hızlı ve istikrarlı wifi'nin keyfine çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Fiyatı 1799 TL.

TP-Link TL-MR100 Wireless N 4G LTE Router

'İnternet alt yapısı olmayan dükkana kurdum. Kamerayı uzaktan izlemek için aldık. Şebeke full çekiyor. Hem wifi'den hem de ethernet hattından testlerini yaptım. Mükemmel çalışıyor. Sim kart için herhangi bir ayar yapmadan takmanız yeterli. Kurulum derdi yok.'

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Güral Porselen Nesrin 24 Parça 6 Kişilik Bone Yemek Seti

Güral Porselen Nesrin 24 Parça 6 Kişilik Bone Yemek Seti

Setin içerisinde;

  • 6 adet yemek tabağı

  • 6 adet servis tabağı

  • 6 adet kase

  • 6 adet pasta tabağı bulunuyor.

Fiyatı 1649 TL.

Güral Porselen Nesrin 24 Parça 6 Kişilik Bone Yemek Seti

'Güzel şekilde paketlenmişti. Kendi Güral kutusunu bir koliye koymuşlar, o koliyi de başka bir karton ile sarmışlar. Kırıksız, hasarsız ve eksiksiz geldi. Çok beğendim. Ortada ne koca var ne aday ama aldık malum ekonomide bugün için pahalı yarın için ucuz oluyor alınan her şey :)'

Hepsiburada

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Türkiye garantili kulaklığın aktif gürültü önleyici özelliği çok beğeniliyor.

Ses kalitesi ve şarj süresi de çok çok iyi...

Siyah rengi de var.

Fiyatı 2999 TL.

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

'Çok doygun rahatsız etmeyecek derecede temiz ses kalitesi var. Uygulama üzerinden ekolayzır ayarı yapılması harika. Şarjı çok iyi gidiyor. Kulağınızı çok iyi kapatıyor. Pedler rahatsız etmeyecek kalitede. NFC özelliği çok iyi. Benim işyerim gürültülü ama şuan size yazarken dış sesi neredeyse duymuyorum.'

Hepsiburada

Arzum AR9021PRO Natura Okyanus Çeyiz Seti

Arzum AR9021PRO Natura Okyanus Çeyiz Seti

Fiyatı uygun, kalitesi harika olduğu için haftanın çok satanları arasına girmeyi başaran bir set.

Fiyatı 8900 TL.

Arzum AR9021PRO Natura Okyanus Çeyiz Seti

'Çok hızlı geldi. Salı akşam sipariş verdim. Cuma elimdeydi. Her şey çalışıyor rengine de kalitesine de bayıldım.'

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Mandu Ahşap Çok Amaçlı Bahçe Depolama Dolabı

Mandu Ahşap Çok Amaçlı Bahçe Depolama Dolabı

Hortum askısı da olan dolap, dış mekân koşullarına (suya, güneşe) uzun süre dayanıklıdır.

Fiyatı 17.650 TL.

Mandu Ahşap Çok Amaçlı Bahçe Depolama Dolabı

'Tam istediğim gibi, kolay kurulum ve sağlamlık garantili.'

Hepsiburada

Under Armour 1361621 Ua Sportstyle Windbreaker Siyah Erkek Ceket

Under Armour 1361621 Ua Sportstyle Windbreaker Siyah Erkek Ceket

Konforlu ve tarz bir ceket.

Rüzgar kesme özelliği de çok başarılı.

Fiyatı 1530 TL.

Under Armour Windbreaker Siyah Erkek Ceket

'Under Armour kalitesi. ne çok kalın ne çok ince, çok güzel bir yağmurluk.'

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Jouis Hassas ve Taşınabilir Bagaj Tartısı

Jouis Hassas ve Taşınabilir Bagaj Tartısı

50 kg kapasitesi olan pratik valiz tartısı ile havaalanında sürpriz ek ödemelere son!

Fiyatı 198 TL.

Jouis Hassas ve Taşınabilir Bagaj Tartısı

'Bagaj hakkımızın kısıtlı olduğu bir yolculukta çok işimize yaradı, seyahat öncesinde bagajlarımızı tartıp seyahat dönüşü ne kadar alışveriş yapabileceğimizi tespit ettik. Seyahat sonunda da yola çıkmadan yine bagajlarımızı tartıp, içimiz rahat bir şekilde havaalanına gittik. Çok seyahat edenlerin olmazsa olmazı diyebilirim.'

Amazon

2025 Ajanda Organizer Yedeği

2025 Ajanda Organizer Yedeği

15x21 cm ölçülerinde 4 delikli organizer yedeği, 2K markalı tüm mekanizmalı organizer modelleri ile uyumludur.

Fiyatı 169 TL.

2025 Günlük Ajanda Yedeği

'Kağıt kalitesi gayet iyi. Fiyat olarak da çok iyi. Kalem hediyeniz için ayrıca teşekkür ederim. Belki bir maddi değeri yok ama müşteriyi düşünmek çok ince bir düşünce.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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