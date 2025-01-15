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2025’te Hayatınızı Bir Tık Olsun İyi Hale Getirebilecek 11 Şey

etiket 2025’te Hayatınızı Bir Tık Olsun İyi Hale Getirebilecek 11 Şey

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 12:59

Kahveniz siz içene kadar buz gibi mi oluyor? Geceleri uyumakta zorlanıyor musunuz? Çocuğunuzla seyahatler oldukça zorlu mu geçiyor? Sabah uyandığınızda saçlarınız savaştan çıkmış gibi mi gözüküyor? Merak etmeyin bu ve daha bir sürü günlük probleminize ilaç gibi gelecek önerilerimiz var. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kafanızda tonla iş varken gününüzü kolay organize edebilmenize yardımcı olacak manyetik yapışkanlı aylık planlayıcı.

1. Kafanızda tonla iş varken gününüzü kolay organize edebilmenize yardımcı olacak manyetik yapışkanlı aylık planlayıcı.

Bu sayede şu saatte ne yapacaktım diye sürekli telefonunuza bakmanız ya da düşüncelere dalmanız gerekmez.

Her an gözünüzün önünde olan ajandanız sayesinde kafanız her daim rahat olacağı için işlerinizi daha kolay ve hızlı yapabileceksiniz.

Üstelik ekstra yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan manyetik özelliği sayesinde kolaylıkla duvara yapıştırabilirsiniz.

Fiyatı sadece 249 TL.

Manyetik Yapışkanlı Bir Aylık Program Planlayıcı

'Sürekli silip yazma yapıldı 1 sene dayandı ve hala kullanıyorum.'

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Özellikle yağlı ve siyah noktalı cilde sahip olanları çok mutlu edecek olan ultrasonik cilt temizleyici.

2. Özellikle yağlı ve siyah noktalı cilde sahip olanları çok mutlu edecek olan ultrasonik cilt temizleyici.

Bu bakım aleti, ultrason kullanarak ölü yüz derisini temizler. Saniyede 24.000 ultrasonik dalga titreşime dönüştürülür. Bu teknik, cildin derin katmanlarına nüfuz etmeyi mümkün kılar. Derinin yüzeysel katmanlarının kontrollü, mekanik olarak çıkarılması yoluyla, ciltteki kirleri, nasırları, pigmentleri ve kırışıklıkları gidermek için etkili bir yöntemdir.

Fiyatı 609 TL.

Ultrasonik Yüz Bakım Aleti

'Sivilce, siyah nokta dolu ve genellikle yağlı, çok yağlı bir cildim var. Her şeyi denedim ama bu cihaz harika. Yüzümü başka hiçbir şeyin yapamadığı şekilde temizliyor. Şimdi ipeksi bir dokuya sahip, çok temiz gözeneklere, çok daha az yağlı bir cildim var. Kullanımı kolay ve eğlenceli, haftada en fazla iki kez kullanılması tavsiye edilir, tekrar kullanmak için sabırsızlanıyorum! Ekonomik, etkili, harika.'

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3. Saniyeler içinde favori fotoğrafınızı basabileceğiniz ve anılarınızı telefonda saklamak yerine istediğiniz yere koyarak ölümsüzleştirebileceğiniz portatif bir baskı makinesi.

3. Saniyeler içinde favori fotoğrafınızı basabileceğiniz ve anılarınızı telefonda saklamak yerine istediğiniz yere koyarak ölümsüzleştirebileceğiniz portatif bir baskı makinesi.

Bluetooth termal yazıcı termal baskı teknolojisini kullanır, mürekkep kullanmaz, kullanımı rahat, çevre dostu, eğlenceli ve pratik bir ürün.

Fiyatı 708 TL.

Taşınabilir Mini Yazıcı

'Çocuklar oynasın diye aldım ama ben de evde birçok şey için kullanıyorum gerçekten son derece kaliteli ve sorunsuz bir cihaz. Gerçi baskı kalitesi bir tık daha yüksek olabilirdi ama o kadar da önemli bir problem yok özellikle etiket basmak için harika.'

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4. Daha rahat bir uyku ve daha etkili bir meditasyon için severek kullanacağınız bir uyku yardımcısı.

4. Daha rahat bir uyku ve daha etkili bir meditasyon için severek kullanacağınız bir uyku yardımcısı.

İyi uyku veya konsantrasyon için rahatsız edici sesleri etkili bir şekilde izole eder.

Beyaz gürültü, doğa kayıtları ve yatıştırıcı uyku şarkıları dahil 16 ses seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.

Bebekler için de kullanılabilir.

Fiyatı 623 TL.

Uyku Yardımcısı Ses Makinesi

'Amazon satın alımlarım için genellikle yorum bırakmıyorum, ancak Yogasleep ses makinesi tüm beklentilerimi aştı. Yoğun gündüz gürültüsünü ortadan kaldırmak için bu ses makinesini birkaç yıl önce satın alan bir vardiya işçisiyim. Ses makinesi kontrollerinin kullanımı çok basit ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için çeşitli hoş sesler üretmede çok etkili. Yogasleep ses makinemi 3 yıldır herhangi bir sorun yaşamadan kullandım ve arka plan sesleri nedeniyle uyumakta zorluk çeken herkese, özellikle vardiyalı çalışanlara kesinlikle tavsiye ederim.'

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5. Özellikle kıvırcık saçlıların ya da saçı çok dolaşanların kurtarıcısı olacak saten yastık kılıfı.

5. Özellikle kıvırcık saçlıların ya da saçı çok dolaşanların kurtarıcısı olacak saten yastık kılıfı.

Saten yastık kılıfları, saçınızın kıvrımları için daha az sürtünme yaratır ve pamuk yastık kılıflarında uyumaktan daha az saç kırılmasına neden olur.  Özellikle kıvırcık saçlar için mükemmeldir. Sabah kalktığınızda saçlarınızın birbirine dolaşmasını için saten yastık kılıflarında uyumayı mutlaka deneyin.

Fiyatı 180 TL.

Farklı renk seçenekleri mevcut.

Saten Yastık Kılıfı

'Fiyatına göre Allah razı olsun dedirtecek bir ürün.'

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6. Valizinizde yer kazandıran ve eşyalarınızı düzenli bir şekilde tutarak aradığınızı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir valiz içi organizer seti.

6. Valizinizde yer kazandıran ve eşyalarınızı düzenli bir şekilde tutarak aradığınızı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir valiz içi organizer seti.

Eşyalarınız hava alır, koku ve rutubet yapmaz. 

Eşyalarınız daha düzenli olacağı için bir valize daha çok eşya sığdırabilir ve ek valiz masrafından kurtulabilirsiniz.

Fiyatı 149 TL.

6'lı Valiz Organizer

'Doğum çantası hazırlamak için aldım beklentimi karşıladı, teşekkürler.'

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7. Eşiniz yattıktan sonra onu rahatsız etmeden yatakta kitap okumaya keyifle devam edebileceğiniz 3 renkli LED okuma lambası.

7. Eşiniz yattıktan sonra onu rahatsız etmeden yatakta kitap okumaya keyifle devam edebileceğiniz 3 renkli LED okuma lambası.

Doğal yumuşak ışığı sayesinde uzun süreli kullanımda bile gözlerinizi yormaz. Bu sayede partnerinizin veya oda arkadaşınızın uykusunu bölmeden okuma zamanınızın tadını çıkarabilirsiniz.

Fiyatı 369 TL.

Klipsli Okuma Lambası

'Oturma odamız okumak için yeterli ışık sağlamıyor, bu ışık o yüzden çok işe yarıyor. Ayrıca kitaba klipsleniyor ve yerinizi kaydetmenizi kolaylaştırıyor. Gerçekten güzel bir özellik olan, iyi pil ömrüne sahip olan (3) ışık ayarlarına sahip ve hepsinden önemlisi, şarj etmek için prize takabiliyorsunuz.'

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8. Kahvenizi yapıp içmeye fırsat bulamadan soğuduğunu gördüğünüz günleri geride bırakacak bir ürün.

8. Kahvenizi yapıp içmeye fırsat bulamadan soğuduğunu gördüğünüz günleri geride bırakacak bir ürün.

Yeni bebeğiniz olduysa veya tam kahvenizi yaptıktan sonra acil bir işiniz çıktıysa artık kahvenizi soğuk soğuk içmek zorunda kalmayacaksınız.

Bu bardak ısıtıcı sayesinde kahveniz ya da çayınız hep sıcacık kalacak.

Fiyatı 169 TL.

Kaymaz Tabanlı Bardak Isıtıcı

'Sınavlara çalışırken ya da işlerimi düzenlerken her zaman çayımı içmeyi unutuyor ve yeniden yapmak zorunda kalıyordum. Bunu aldım ve masamın yanına koydum. Artık çayım hep sıcak.' 

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9. Arka koltuğu ayak izlerinden korurken aynı zamanda çocuğunuzun size sormadan rahatça her istediğine ulaşabileceği şekilde dizayn edilmiş katlanır masa fonksiyonlu bir arka koltuk düzenleyicisi.

9. Arka koltuğu ayak izlerinden korurken aynı zamanda çocuğunuzun size sormadan rahatça her istediğine ulaşabileceği şekilde dizayn edilmiş katlanır masa fonksiyonlu bir arka koltuk düzenleyicisi.

Katlanır masa, bilgisayar kullanımı, yemek ve boş zaman aktiviteleri için rahatça kullanılabilir özelliktedir.

Tüm dağınıklığı toplayacak, çocuğunuz rahat bir yolculuk getirecek ve bu sayede siz de yola daha rahat odaklanabileceksiniz.

Fiyatı 539 TL.

Araç Arkalığı Koruması ve Düzenleyici

'Bunu 8 yaşındaki çocuğumla arabamın arkasında biraz düzen sağlamak için satın aldım ve işe yaradığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Uzun araba yolculuklarında tableti için masa işlevini kullanıyor ve cepleri de çok kullanışlı. Artık koltuktan düşen şeyleri almak için sürekli geri uzanmak zorunda kalmıyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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10. Dolaşan saçlarınızı kolayca açabileceğiniz kurtarıcınız olacak bir saç fırçası.

10. Dolaşan saçlarınızı kolayca açabileceğiniz kurtarıcınız olacak bir saç fırçası.

Saçlarınızı taramak dert olmaktan çıkacak adeta keyif olacak.

Fiyatı 99 TL.

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

'İnanılmaz bir fırça resmen saça masaj yapıyor hiç böyle bir fırçaya denk gelmemiştim. Ailede herkes istedi herkese aldım. İyi ki Amazon var, mutlaka alın.'

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11. Sadece suyun ısısı ile makyajınızı temizleyebileceğiniz tekrar tekrar kullanabileceğiniz yumuşacık bir mikrofiber makyaj temizleme bezi.

11. Sadece suyun ısısı ile makyajınızı temizleyebileceğiniz tekrar tekrar kullanabileceğiniz yumuşacık bir mikrofiber makyaj temizleme bezi.

Sadece su ile makyajınızı temizleyebileceğiniz bu mikrofiber bez oldukça kullanışlı ve cildinize karşı da nazik.

Kısa mikrofiber tarafı ile makyajınızı temizleyebilir, diğer tarafı da derin temizlik için kullanabilirsiniz.

Tekrarlanan kullanımlardan sonra, makyaj yüz bezini çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Fiyatı 163 TL.

Makyaj Temizleme Bezi

'Günlük kullanım için mükemmel, kurutucu olmadan bile her zaman yumuşak.'

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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