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Black+Decker Şarjlı El Süpürgesinden Xiaomi Dijital Termometreye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Black+Decker Şarjlı El Süpürgesinden Xiaomi Dijital Termometreye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 17:31

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan bluetooth kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Adaptif Ses ise Şeffaf Mod ve Aktif Gürültü Engelleme özelliğini bir araya getiren ve her ortamda en iyi dinleme deneyimini sunan bir kulaklık.

Kulak içi kulaklıklar arasında en çok satın alınan model.

Fiyatı 9999 TL.

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

'Apple AirPods Pro 2'yi kullanmaya başladığımdan beri, kulaklık deneyimim tamamen değişti. Ses performansı gerçekten etkileyici. H2 çip sayesinde sesler daha net, baslar daha güçlü ve detaylar çok daha belirgin. Aktif Gürültü Engelleme özelliği, özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda harika çalışıyor.'

En çok satan kulaklıkların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Bluetooth özellikli bir termometre ve pili de oldukça uzun süre dayanıyor.

Fiyatı 259 TL.

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

'Evdeki nemi ve ısıyı bilince buna göre tedbir alabiliyoruz. Bazı odaları birkaç derece daha soğuk gösteriyor ki gerçekten de öyle. Çok memnun kaldım.'

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TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

B kamera sayesinde çocuklarınızın ya da evcil dostlarınızın güvende olup olmadığını kontrol altında tutabilir, içiniz rahat işlerinizi halledebilirsiniz.

Fiyatı 890 TL.

TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

'Ürün muadillerinin yaptığı her şeyi yapıyor ama önemli olan uygulaması diğerlerinden daha hızlı çalışıyor. Memnunum, kayıtları ağdaki diske yazma özelliği de var.'

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Black+Decker NVC215WA-QW Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi

Black+Decker NVC215WA-QW Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi

Hafif ve kompakt özellikli el süpürgesi, hayvan yemi veya tahıl gibi kaba kirleri bile zahmetsizce emer ve bu nedenle günlük temizlik işleri için ideal bir yardımcıdır.

Arabanızı temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Fiyatı 1499 TL.

Black+Decker NVC215WA-QW Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi

'Araç içi temizliği için aldım ve benim için gayet yeterli geldi. Tam şarj ile bagaj ve araç içini rahatlıkla temizliyor. Çekiş gücü yeterli. sesi rahatsız edici değil. Temizlemesi çok pratik.'

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Bu hafta en çok satın alınan tablet uygun fiyatı ile beğenileri toplayan Samsung Galaxy Tab A9.

Galaxy Tab A9, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 8 GB RAM kapasitesiyle sunuluyor. Dahili 128 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Dilerseniz MicroSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. 

Samsung Türkiye garantili tabletin fiyatı 5972 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Öncelikle şunu belirtmek isterim, giriş seviyesi bir cihaza göre oldukça başarılı bir ürün. Galaxy Tab A9'dan multimedya ve hafif oyun dışında başka bir beklentiniz yoksa oldukça yeterli bir cihaz.'

Çok satan tabletlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple Watch Series 10 GPS Akıllı Saat

Apple Watch Series 10 GPS Akıllı Saat

iPhone'unuz yanınızda olmasa bile bir hücresel bağlantı planı ile arama yapabilir ya da mesaj atabilirsiniz.

Daha hızlı şarj özelliği ile yaklaşık 30 dakikada %80 şarj edebilirsiniz.

Fiyatı 17.999 TL.

Apple Watch Series 10 GPS Akıllı Saat

'Keyif alarak kullandığım hayatımı kolaylaştıran bir ürün fiyatına değer mi tartışılabilir elbette ama zevk meselesi.'

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Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

15 kata kadar daha uzun ömürlü kaliteli pilleri uygun fiyata almanın yolu buradan geçiyor.

Fiyatı 221 TL.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

'Bittikçe aldığım bir pil. Pil denince aklıma Duracell'den başka marka gelmiyor.'

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Brennenstuhl Primera-Line Gerilim Korumalı Priz Adaptörü

Brennenstuhl Primera-Line Gerilim Korumalı Priz Adaptörü

Elektronik cihazlarınızı 13.500A 'ya kadar dalgalı akıma karşı korur.

Fiyatı 275 TL.

Brennenstuhl Primera-Line Gerilim Korumalı Priz Adaptörü

'Ürün başarılı neredeyse bir sene oldu görevini yapıyor bir sıkıntıyla karşılaşmadım.'

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Belkin Boost Charge 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı

Belkin Boost Charge 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı

30 watt Güç Dağıtımı ile bu araç şarj cihazı, bir iPhone 14 Pro'yu 23 dakika gibi kısa bir sürede% 0-50'den, Samsung Galaxy S23 Ultra'yı sadece 24 dakika içinde% 0-50 arasında hızlı şarj etmenizi sağlar.

Fiyatı 479 TL.

Belkin Boost Charge 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı

'Bu markanın tüm ürünleri gibi bu da çok başarılı ama indirimde alınmalı 479'a aldım bu rakamlar iyi.'

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Anker Powerbank 10000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Anker Powerbank 10000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Çift yönlü USB portları sayesinde üç cihazı aynı anda şarj edebilir.

Fiyatı 1499 TL.

Anker Powerbank 10000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

'Daha önce Anker'in çok ürünlerini kullandım. Bu ürünü de indirimde çok uyguna aldım. Askısını şarj kablosu olarak kullanabiliyorsunuz. 22.5w şarj verebiliyor. Çok iyi ürün.'

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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