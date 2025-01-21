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Hem Uygun Fiyatlı Hem de Havalı: 750 TL Altı Erkek Giyim Ürünleri!

etiket Hem Uygun Fiyatlı Hem de Havalı: 750 TL Altı Erkek Giyim Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 13:21

'Hem havalı dursun hem de pahalı olmasın.'

'Hem sıcak tutsun hem de uygun fiyatlı olsun.' 

'Bahar için aldığım yeleği zaten az giyiyorum çok para vermek istemiyorum.'

Merak etmeyin tüm dilekleriniz gerçekleşiyor. 750 TL altına alabileceğiniz şişme yelekler, yağmurluklar ve montları bir araya getirdik. Üstelik bazıları sadece 300-400 TL bandında. Doğru duydunuz... Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli erkek giyim ürünlerine kavuşabilmek için hemen içeriğimize göz atın.

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 21.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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DeFacto Super Skinny Normal Bel Dar Paça Erkek Jean Pantolon

DeFacto Super Skinny Normal Bel Dar Paça Erkek Jean Pantolon

Gün boyu konforlu kullanıma sahip pamuklu denim kumaştan üretilen skinny jean, şık siyah denim tarzı ile stilinize dinamik bir hava katacak.

Beden seçenekleri stokta mevcut.

Fiyatı 359 TL.

DeFacto Super Skinny Normal Bel Dar Paça Jean Pantolon

'Fiyatına göre sağlam, kaliteli ve ucuz bir pantolon.'

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Koton Kırçıllı Dokuma Pantolon

Koton Kırçıllı Dokuma Pantolon

38-48 arası beden seçeneği olan uygun fiyatlı bir pantolon.

Fiyatı 351 TL.

Koton Kırçıllı Dokuma Pantolon

'Ürün yumuşak ve aynı zamanda orta kalınlıkta, hafif. Giydiğiniz zaman rahat bir yapısı var.'

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Jump Erkek Spor Ayakkabı

Jump Erkek Spor Ayakkabı

Şık, rahat ve uygun fiyatlı bir ayakkabı. Günlük kullanım için ideal.

40-45 arası numarası mevcut.

Fiyatı 479 TL.

Jump Erkek Spor Ayakkabı

'Bu fiyata günlük kullanım için oldukça iyi günümüz ekonomik şartlarında. O yüzden 2. siparişi verdim. Memnun kaldım.'

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Klasik Erkek Ayakkabı

Klasik Erkek Ayakkabı

Belli günlerde giymek için uygun fiyatlı klasik bir ayakkabıya ihtiyacınız varsa, bu ayakkabıyı değerlendirebilirsiniz.

40-44 arası numarası mevcut.

Fiyatı 359 TL.

Klasik Erkek Ayakkabı

'Fiyat performans ürünü. Yumuşak bir ayakkabı. Takım elbise altına kumaş pantolonun altına belirli günlerde giyilebilir ama devamlı giyilirse çok kısa zamanda elden çıkar gibi duruyor kullandıkça zaman gösterecek.'

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Ghassy Co. Erkek Outdoor Kapüşonlu Polar Ceket

Ghassy Co. Erkek Outdoor Kapüşonlu Polar Ceket

S-XXL arası beden seçeneği olan polar ceketin farklı renkleri de var.

Fiyatı 459 TL.

Ghassy Co. Erkek Kapüşonlu Polar Ceket

'Kumaşı yumuşacık ve güzel bir ürün. Tshirt fiyatına sweat alıyorsunuz sonuçta. Tavsiyedir. Yanında gönderilen hediye bere için ayrıca teşekkürler.'

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DeFacto Discovery Channel Oversize Fit Dik Yaka Pelüş Yelek

DeFacto Discovery Channel Oversize Fit Dik Yaka Pelüş Yelek

Sıcacık tutan çok tarz bir yelek.

S-3XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 724 TL.

DeFacto Discovery Channel Oversize Fit Dik Yaka Pelüş Yelek

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Altınyıldız Classics Tüylenme Yapmayan Erkek Polar Ceket

Altınyıldız Classics Tüylenme Yapmayan Erkek Polar Ceket

S-3XL arası bedeni bulunan polar ceketin çok fazla renk seçeneği de bulunuyor.

Fiyatı 626 TL.

Altınyıldız Classics Tüylenme Yapmayan Polar Ceket

'Çok ince ancak duruşu güzel. Tam bir fiyat performans ürünü.'

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Jack&Jones Erkek Eşofman Altı

Jack&Jones Erkek Eşofman Altı

XS-XXL arası bedeni bulunan eşofman altının yeşil renk dışında siyah ve lacivert renk seçeneği de var.

%60 pamuk, %40 polyester içerikli.

Fiyatı 592 TL.

Jack&Jones Erkek Eşofman Altı

'Kumaş ince, kışlık gibi düşünmemek lazım. Yüzde altmış pamuk gerisi polyester.'

Amazon

Naglita Erkek Kışlık Kalın Kaşe Kumaş Uzun Kollu Gömlek

Naglita Erkek Kışlık Kalın Kaşe Kumaş Uzun Kollu Gömlek

Kış ayları için günlük olarak keyifle kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bir parça.

S-XXL arası bedeni bulunan gömleğin farklı renk seçenekleri de mevcut.

Fiyatı 399 TL.

Naglita Erkek Kışlık Kalın Kaşe Kumaş Uzun Kollu Gömlek

'Siyah ve bordo olarak iki ürün almıştım. Doğrusu bu kadar kaliteli bir kumaş beklemiyordum. Gerçekten kalın ve kışlık bir kumaş. Ayrıca görünümü de şık ve dikişleri işçiliği de özenli.'

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Koton Polo Yaka Kısa Kollu Tişört Tişört

Koton Polo Yaka Kısa Kollu Tişört Tişört

Bej renk çizgili tarz bir tişört.

Yaz aylarında keyifle giyeceğiniz bir parça.

Bu kadar ucuzken şimdiden almak en akıllıcası gibi gözüküyor.

Fiyatı 197 TL.

Koton Polo Yaka Kısa Kollu Tişört Tişört

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DeFacto Standart Fit Bisiklet Yaka Triko Kazak

DeFacto Standart Fit Bisiklet Yaka Triko Kazak

Bu fiyata triko kazak, şaka gibi ama gerçek!

Farklı renkleri de var ama bedenler hızla tükeniyor bizden söylemesi!

Fiyatı sadece 139 TL.

DeFacto Standart Fit Bisiklet Yaka Triko Kazak

'Ailede hemen herkese birer tane aldım da. Bu fiyata aslında şikayet etmek ayıp olur.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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