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Cep Radyosundan Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Cep Radyosundan Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 11:28

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 02.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

Samsung akıllı saatinizdeki GPS ile hedefinize giden yolu kolayca bulabilirsiniz. Yürüyüşçüler, bisikletçiler ve tüm açık hava sporu meraklıları için ideal bir akıllı saat.

Fiyatı 6749 TL.

Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat

'Ürün çok kaliteli. Şarjı 2 tam gün dayanıyor. Son gelen güncelleme ile yazılım kısmı oldukça hızlı hale geldi. Tepkileri anlık diyebilirim. 47mm aslında benim için büyük bir ebat olabilir düşüncesindeydim, fakat saat hiç kaba değil, o yüzden oldukça güzel duruyor.'

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

Yeniden tasarlanarak suya ve toza dayanıklı hale getirilen ve kutu içeriğine dahil edilen S Pen ile en sevdiğiniz not alma uygulamasında bir şeyler yazıp karalayabilirsiniz. 

Dört trend renkte sunulan kalem, manyetik özelliğiyle cihazınızın arkasına bile takılabilir.

Fiyatı 10.999 TL.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

'Kızıma aldım, kullanışlı ve hızlı, fiyatına göre (bence) süper diyebilirim.'

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Canon G3416 Wi-Fi Çok Fonksiyonlu Püskürtmeli Yazıcı

Canon G3416 Wi-Fi Çok Fonksiyonlu Püskürtmeli Yazıcı

Canon PIXMA G3416, akıllı cihazlar ve bulut üzerinden ev veya iş ortamlarında baskı alınabilen, Wi-Fi özellikli, yeniden doldurulabilen mürekkeplerle hepsi bir arada yazıcı.

Fiyatı 5098 TL.

Canon G3416 Wi-Fi Çok Fonksiyonlu Püskürtmeli Yazıcı

'Özel hayatınızdaki ufak tefek baskı ihtiyaçlarınızı layıkıyla karşılayacak, kablo kargaşasına sebep olmayacak, mobil cihazlarla tam uyumlu ve kişisel kullanım için yüksek kapasiteli mürekkebe sahip bir ürün.'

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JBL C100SI Kulaklık

JBL C100SI Kulaklık

Uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz kaliteli ve uygun fiyatlı bir kulaklık.

Fiyatı indirimde 336 TL.

JBL C100SI Kulaklık

'Geçmiş siparişlerime bakarken denk geldi. 2 yıl önce almıştım ve hala sorunsuzca çalışıyor. Ses kalitesi çok iyi. Öneririm.'

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Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

Uygun fiyata alabileceğiniz en iyi kameralardan biri.

Bebeği, çocuğu ve evcil dostu olanlar buna bayılacak!

Fiyatı 1091 TL.

Xiaomi C200 Akıllı İç Güvenlik Kamerası

'Tam bir F/P ürünü. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Uyurken kontrol etmek için bebeğimizin odasına koyduk. En ufak hareketi ve bebek ağlamasını dahi algılıyor. Anında 9 saniyelik kayıt alıp telefona bildirim gönderiyor. Bu kadar kullanışlı ve kaliteli olmasını beklemiyordum. Kesinlikle tavsiye ederim.'

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Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesi

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesi

Eski televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek olan ve içerikleri kaliteli bir şekilde izlemenize olanak sağlayacak olan 2. nesil Mi Box'ı alabileceğiniz en uygun fiyat burada.

O yüzden de her zaman en çok satan elektronikler arasında gördüğümüz bir ürün bu.

Fiyatı 2549 TL.

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

'Ürün harika, çok stabil çalışıyor. Hız olarak gayet başarılı. Beni en çok etkileyen yönü ise televizyonumun kumandası ile çalışıyor olması oldu. Kendi kumandasını kullanmaya ihtiyaç yok.'

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Apple AirTag 4’lü Paket

Apple AirTag 4’lü Paket

Biri okul çantasına biri cebine biri motora biri arabaya...

Hem eşyaları kaybetme derdinden kurtulun hem de çocuklarınızın güvende olduğundan emin olun.

Fiyatı 3649 TL.

Apple AirTag 4’lü Paket

'Keşke zamanında alsaydım dedim bir şey. Çok geç almış aldım ne yazık ki. Artık bir şeylerin kaybolma derdine son verdim.'

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Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3

Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3

10000 mAh hızlı şarj desteğine sahip olan ürünün 2 adet USB çıkışı, 1 adet Micro USB ve 1 adet Type-C girişi bulunuyor.

Fiyatı 1099 TL.

Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank 3

'Ürün orijinal bir şekilde hasarsız gelmiştir. Çok teşekkür ederim. İçinden şarj için USB kablosu çıkmaktadır. Gayet başarılı bir üründür.'

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Ugreen Nexode Air 65W Hızlı Şarj Adaptörü

Ugreen Nexode Air 65W Hızlı Şarj Adaptörü

3 portlu hızlı şarj adaptörü.

Fiyatı 1869 TL.

Ugreen Nexode Air 65W Hızlı Şarj Adaptörü

'Elinize aldığınız anda ağırlığından ve hissinden kalitesini anlıyorsunuz. Şarj performansı gerçekten çok iyi. iPhone 14 Pro Max cihazımı hızlı bir şekilde şarj ediyor.'

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Hobimtek HT-263 Taşınabilir AM/FM Küçük Boy Radyo

Hobimtek HT-263 Taşınabilir AM/FM Küçük Boy Radyo

İyi sinyal alan, 7 cm x 2,8 cm x 11,5 cm ölçülerinde ve sadece 106g ağırlığında bir radyo düşünün. Öyle küçük ki kredi kartından biraz daha büyük diyebiliriz, cebinize iyi oturur.

Fiyatı 399 TL.

Hobimtek HT-263 Taşınabilir AM/FM Küçük Boy Radyo

'Verdiğiniz paraya alabileceğiniz en iyi ürünlerden birisi. 2 adet AA pil ile çalışıyor. İçinden pil çıkmıyor, düşük-orta bir malzeme kalitesi var, radyo kanallarını gayet iyi çekiyor ve temiz bir ses veriyor.'

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Philips XB9185/07 TriActive Ultra LED Başlıklı Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9185/07 TriActive Ultra LED Başlıklı Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Yüksek emiş gücü ve LED başlığı ile kapsamlı temizlik için harika bir süpürge.

 Fiyatı 15.999 TL.

Philips XB9185/07 TriActive Ultra LED Başlıklı Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

'Yaklaşık 11 aydır kullanıyorum ve ilk süpürmemde, daha önce evi tam anlamıyla hiç süpürmemişim gibi hissettim. Bu süpürge, sunduğu performans ve özelliklerle beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Özellikle yüksek çekim gücü arayanlar için ideal; en düşük seviyede bile güçlü bir performans sunarken, orta ve yüksek kademede neredeyse hiç toz ve kiri kaçırmıyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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