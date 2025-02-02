Cep Radyosundan Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Eski televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürecek olan ve içerikleri kaliteli bir şekilde izlemenize olanak sağlayacak olan 2. nesil Mi Box'ı alabileceğiniz en uygun fiyat burada.

O yüzden de her zaman en çok satan elektronikler arasında gördüğümüz bir ürün bu.

Fiyatı 2549 TL.

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

'Ürün harika, çok stabil çalışıyor. Hız olarak gayet başarılı. Beni en çok etkileyen yönü ise televizyonumun kumandası ile çalışıyor olması oldu. Kendi kumandasını kullanmaya ihtiyaç yok.'

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