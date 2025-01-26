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Lenovo Tabletten Xiaomi Akıllı Kameraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Lenovo Tabletten Xiaomi Akıllı Kameraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 15:16

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan bluetooth kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 22.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Google Asistan destekli kumandası ile gelen medya oynatıcı eski nesil televizyonunuzu çok kolay bir şekilde akıllı televizyona dönüştürür.

Fiyatı 1499 TL.

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

'Harika çok beğendim. Smart olmayan tv google tv gibi yaptı ve her şeye internet üzerinden ulaşım sağlıyorum tavsiye ederim. Amazon çok hızlı teslimatı için teşekkür ederim :)'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Soundcore by Anker Sport X10 TWS Kablosuz Kancalı Spor Kulaklık

Soundcore by Anker Sport X10 TWS Kablosuz Kancalı Spor Kulaklık

Ses ve mikrofon kalitesi çok iyi olan bir kulaklık. IPX7 su geçirmez özellikli kulaklık oldukça da rahat.

Fiyatı 2105 TL.

Soundcore by Anker Sport X10 TWS Kablosuz Kancalı Spor Kulaklık

'Öncelikle kulağı rahatsız etmiyor. Dışarıdaki sesi büyük oranda engelliyor. Ses kalitesi oldukça iyi.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi C400 Akıllı Kamera

Xiaomi C400 Akıllı Kamera

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1440p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Fiyatı 1602 TL.

Xiaomi C400 Akıllı Kamera

'Bu modelin bir altını kullanıyordum evimde, şimdi oğlumun odasına aldık çok kalitesi görüntü kalitesi özellikleri gayet yeterli. İçerisinden duvara monte edebileceğimiz küçük bir aparatı çıktı biz de onunla yatağını görecek şekilde duvara monte ettik. Çok iyi oldu telefondan devamlı kontrol ediyorum.'

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Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Araç kumanda pili, AirTag ya da diğer uyumlu cihazlarınız için en iyisi.

Fiyatı 199 TL.

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

'Duracell piller zaten çok iyi.'

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Lenovo M9 MediaTek Helio Tablet

Lenovo M9 MediaTek Helio Tablet

İnce, hafif, kolay taşınabilir, giriş seviyesi için ideal bir tablet.

Fiyatı da oldukça makul, 3799 TL.

Lenovo M9 MediaTek Helio Tablet

'Beklentilerimizi karşıladı. İçinden ekran koruyucu, kılıf çıkması da cabası. 5 ve 7 yaşlarındaki kızlarımız için aldık. Çocuklar için oldukça yeterli. Daha fazlasına gerek yok. İlköğretim döneminde de okul işleri için de işe yarayacaktır.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Yapay zeka destekli sağlık analizler sunan bir akıllı saat.

Enerji Puanı ile uykunuzu, kalp atış hızınızı ve günlük aktivitelerinizi kontrol edebilir ve günlük rutininizi planlayabilirsiniz. Yeterince dinlenmiş hissetmiyor musunuz? Belki sporu pas geçip evde rahatlamak daha iyi gelebilir.

Fiyatı 7964 TL.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

'Watch 5 Pro'dan geçtim, çok daha stabil ve şık olmuş, değiştirmeyi düşünen varsa tavsiye ederim.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung HW-C450/TK Soundbar

Samsung HW-C450/TK Soundbar

Uyarlanabilir Sound Lite, sesi seçtiğiniz içeriğe göre optimize etmek üzere ses parçalarını analiz eder. Böylece ne izlerseniz izleyin net ve detaylı ses duyarsınız.

Fiyatı 5289 TL.

Samsung HW-C450/TK Soundbar

'Ürün ihtiyaçlarınızı çok fazlasıyla karışılıyor eğer apartmanda oturuyorsanız sesi 25in üzerine açamazsınız (max100) ben müstakil evimde bile sesi yükseltirken çekiniyorum :) '

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JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özellikleri ile öne çıkan hafif ve rahat bir kulaklık.

Fiyatı 1529 TL.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Daha önce 510BT kullanıyordum 3 senede bir çok kez yere düşürdüğüm için artık yırtılıp kırılmıştı. O yüzden 520BT tercih ettim çünkü şarj süresi 17 saat daha fazla. Seslerin berraklığını çok sevdim. Herhangi bir dip ses, bağlanamama sorunu veya kısık ses yaşamadım bence harika. Çok memnun oldum.'

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Arzum Ar4087 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge

Arzum Ar4087 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge

Toz hazne kapasitesi 1.2 litre, kablo uzunluğu 5 metre olan dikey süpürgenin hem fiyatı uygun hem de emiş gücü çok iyi.

Fiyatı 1149 TL.

Arzum Ar4087 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge

'Ürün fiyatına göre güzel, hafif ve şık. Ayrıca emiş gücü gayet iyi. Sadece sesi biraz yüksek.'

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Apple AirTag 4’lü Paket

Apple AirTag 4’lü Paket

Bul uygulamasıyla arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebilirsiniz.

Fiyatı 3649 TL.

Apple AirTag 4’lü Paket

'Keşke zamanında alsaydım dediğim bir şey. Çok geç almış oldum ne yazık ki. Artık bir şeylerin kaybolma derdine son verdim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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