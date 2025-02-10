Evcil Hayvan Ürünlerinden Otomotive: Her Kategorinin Çok Satan 3 Ürünü

Bluetooth özellikli dijital termometre, 'Bahçe kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

Fiyatı 259 TL.

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

'Paketten ilk çıkarttığımda bu kadar küçük bir şey beklemediğimi fark ettim. İlk çalıştırma anından itibaren doğru değerler verdi. Tavan arasının ısısını ve nemini izleyebilmek için kullanıyorum. Yeni yalıtım yaptık ve kiler olarak kullanıyoruz. Artık ısı ve nem takibi yapabiliyor olmak çok keyifli. Bluetooth bağlantısı ise beni çok şaşırttı. 3 kat ve 3 duvarın ardından çok net bir bağlantı yapabiliyorum cihaza. Uygulaması üzerinden resmen evin her yerinden istediğim an okuma alabiliyorum. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Güzel bir alışveriş oldu.'