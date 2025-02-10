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Evcil Hayvan Ürünlerinden Otomotive: Her Kategorinin Çok Satan 3 Ürünü

etiket Evcil Hayvan Ürünlerinden Otomotive: Her Kategorinin Çok Satan 3 Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 15:49

Bu hafta kategorilerin yıldızlarını sizler için paylaşıyoruz. Petshop ürünlerinden kozmetiğe, otomotivden spor kategorisine...

Kategorilerin en çok satan ürünlerini sizin için fiyatları ile beraber listeledik.

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Mallez El Kavrama Güçlendirici

Mallez El Kavrama Güçlendirici

El kavrama güçlendirici, 'Spor ve Outdoor kategorisinin' en çok satan ürünü.

10-60 kg arasında ayarlanabilir dirençle tasarlanan kavrama arttırıcı, el antrenörünün gerginliğini artırarak veya azaltarak parmak, el, bilek ve ön kol el becerisini geliştirmek için etkilidir.

Fiyatı 145 TL.

Mallez El Kavrama Güçlendirici

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Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Erkek Spor Ayakkabı

Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Erkek Spor Ayakkabı

Bluetooth özellikli dijital termometre, 'Spor ve Outdoor kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

40-46 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1519 TL.

Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Spor Ayakkabı

Çok satan ürünlerin hepsini görebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bestway Unisex Deniz Gözlüğü

Bestway Unisex Deniz Gözlüğü

Üçlü deniz gözlüğü, 'Spor ve Outdoor kategorisinin' en çok satan 3. ürünü.

Bestway Unisex Deniz Gözlüğü

Çok satan ürünlerin hepsini görebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Febreze Yeni Araba Kokusu

Febreze Yeni Araba Kokusu

Febreze araba kokusu, 'Otomotiv kategorisinin' en çok satan ürünü.

Kötü kokuları yalnızca maskemelez yok eder ve 30 güne kadar ferahlık sağlar.

Fiyatı 182 TL.

Febreze Yeni Araba Kokusu

Osram Lastik Şişirme Kompresörü

Osram Lastik Şişirme Kompresörü

Osram lastik şişirme kompresörü, 'Otomotiv kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

'Şu an elime ulaştı janta kadar inik lastiği üstünde gösterilen 40psi e kadar 4 dk da hava bastı işimi çok kolaylaştırdı fiyatına göre çok iyi tavsiye ederim.'

Fiyatı 667 TL.

Osram Lastik Şişirme Kompresörü

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Araç İçi Fosforlu Numeratör

Araç İçi Fosforlu Numeratör

Araç içi fosforlu numeratör, 'Otomotiv kategorisinin' en çok satan 3. ürünü.

İçinden çıkan fosforlu stickerlar ile aracınızı kötü bir yere park etmek zorunda kaldığınızda size çözüm üretecek uygun fiyatlı kullanışlı bir ürün.

Fiyatı 74 TL.

Araç İçi Fosforlu Numeratör

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic maskara, 'Kozmetik kategorisinin' en çok satan ürünü.

Kirpiklerinizi arşa çıkaracak bir maskara.

Fiyatı 229 TL.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Çok satan ürünlerin hepsini görebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun

Eyüp Sabri Tuncer sıvı sabun, 'Kozmetik kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

1.5 litrelik sıvı sabun, kusursuz bir güzellik için başta el ve yüz olmak üzere vücudunuzun günlük temizliğinde kullanılabilir.

Fiyatı 147 TL.

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun

Nivea Men Roll On Deodorant

Nivea Men Roll On Deodorant

Nivea Men roll on deodorant, 'Kozmetik kategorisinin' en çok satan 3. ürünü.

Koyu renkli giysilerde beyaz iz, açık renkli giysilerde ise sarı leke karşıtı olan ürün, 72 saate kadar koruma sağlar.

Fiyatı indirimde 99 TL.

Nivea Men Roll On Deodorant

Royal Canin Kısırlaştırılmış Kediler İçin 37 Kuru Kedi Maması

Royal Canin Kısırlaştırılmış Kediler İçin 37 Kuru Kedi Maması

Bluetooth özellikli dijital termometre, 'Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinin' en çok satan ürünü.İdeal lifli yapısı ile kedinizin sindirim sistemine katkıda bulunur.

4 kg mamanın fiyatı 1204 TL.

Royal Canin Kısırlaştırılmış Kediler İçin 37 Kuru Kedi Maması

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Wondersand 20 Lt Beyaz Bentonit İnce Tane Kokusuz Süper Topaklanan Premium Kedi Kumu

Wondersand 20 Lt Beyaz Bentonit İnce Tane Kokusuz Süper Topaklanan Premium Kedi Kumu

Wondersand kedi kumu, 'Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

'Emicilik seviyesi yeterli seviyede. Toz miktarı çok fazla değil. İnce taneli.'

Fiyatı 192 TL.

20 Lt Beyaz Bentonit İnce Tane Kokusuz Kedi Kumu

Enjoy Kuru Kedi Maması 15 Kg

Enjoy Kuru Kedi Maması 15 Kg

Enjoy kuru kedi maması, 'Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinin' en çok satan 3. ürünü.

Fiyatı 990 TL.

Enjoy Kuru Kedi Maması, Tavuklu, Yetişkin, 15 Kg

Taşınabilir Laptop Standı

Taşınabilir Laptop Standı

Taşınabilir laptop standı, 'Bilgisayar kategorisinin' en çok satan  ürünü.

10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumludur.

Fiyatı 169 TL.

Taşınabilir Laptop Standı

Çok satan ürünlerin hepsini görebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Alfais 4429 USB 3.0 to Type C 3.1 Şarj Data Çevirici Dönüştürücü Adaptör

Alfais 4429 USB 3.0 to Type C 3.1 Şarj Data Çevirici Dönüştürücü Adaptör

Dönüştürücü adaptör, 'Bilgisayar kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

  • USB soketini dişi Type-C soketine çevirir.

  • Elinizde bulunan her iki ucu Type-C olan kablolarınız ile standart USB üzerinden şarj işlemi gerçekleştirir.

Fiyatı indirimde 61 TL.

Alfais 4429 USB 3.0 to Type C 3.1 Şarj Data Çevirici Dönüştürücü Adaptör

TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör

TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör

Mini adaptör, 'Bilgisayar kategorisinin' en çok satan 3. ürünü.

Boyutu küçük işlevi büyük. tek yapmanız gereken takıp çalıştırmak.

Fiyatı 321 TL.

TP-Link UB500, Bluetooth 5.3 Mini USB Adaptör

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Einhell 18V 4.0 Ah PXC Starter Kit

Einhell 18V 4.0 Ah PXC Starter Kit

Einhell 18V PXC Starter Kit, 'Bahçe kategorisinin' en çok satan ürünü.

Kaliteli, ekonomik ce amatör kullanım için yeterli bir ürün.

Fiyatı 1441 TL.

Einhell 18V 4.0 Ah PXC Starter Kit

Çok satan ürünlerin hepsini görebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mijia Dijital Termometre

Xiaomi Mijia Dijital Termometre

Bluetooth özellikli dijital termometre, 'Bahçe kategorisinin' en çok satan 2. ürünü.

Fiyatı 259 TL.

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

'Paketten ilk çıkarttığımda bu kadar küçük bir şey beklemediğimi fark ettim. İlk çalıştırma anından itibaren doğru değerler verdi. Tavan arasının ısısını ve nemini izleyebilmek için kullanıyorum. Yeni yalıtım yaptık ve kiler olarak kullanıyoruz. Artık ısı ve nem takibi yapabiliyor olmak çok keyifli. Bluetooth bağlantısı ise beni çok şaşırttı. 3 kat ve 3 duvarın ardından çok net bir bağlantı yapabiliyorum cihaza. Uygulaması üzerinden resmen evin her yerinden istediğim an okuma alabiliyorum. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Güzel bir alışveriş oldu.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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