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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 13:33

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 07.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan

Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan

Selçuk Şirin, psikoloji alanında kült olmuş araştırmalardan yola çıkarak insana bakışımızı değiştirecek bir kitapla karşımızda.

Fiyatı 133 TL.

Bakışınızı Değiştirecek 10 Deney: İnsan

'Harika bir kitap . Öncelikle deneyleri uzatmadan , çok anlaşılır biçimde ele alıp anlatıyor .

Kitabın vadettiği gibi bakış açınızı değiştiren ve geliştiren bilgiler ile dolu. Ayrıca genel kültür düzeyinize ciddi katlı sağlayıp, günlük sohbetlerinize bilimsel referans vermenizi sağlayacak bir kitap. Okuyun ve okutturun.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Naber Dergi Sayı 15

Naber Dergi Sayı 15

Naber dergilerini bu hafta çok satanlar arasında bolca görüyoruz.

Fiyatı 218 TL.

Naber Dergi Sayı 15

'Naber dergisi koleksiyonuna devam. Umut Sarıkaya çizgileri ve tespitleri malum. Otis Abi karakteri ile Yılmaz Aslantürk bir kaç sayıdır renk veriyor. Çölümüze güneş oldular sağ olsunlar var olsunlar.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz. Ama madem bu kadar umutsuz, o zaman en sevdiği yemeği; şöyle acılı, bol baharatlı bir tabak tteokbokki’yi nasıl sürekli isteyebilir?

Fiyatı 64 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Çok fazla cümlenin altını çizdim, çok fazla şey öğrendim. Aydınlanma yaşadım desem yeridir. tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 148 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Pişmanlıklar ve seçimler.. Her pişmanlık iyi sonuçlanmadığı gibi kötü de sonuçlanmaz. Hayatımız; pişmanlıklarımız ve pişman olmadıklarımızın bütünüdür. Akış içinde her anı olması gerektiği gibi kabullenmektir. Basit fakat anlam dolu bir kitap.'

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Kınalı Serçe - İlber Ortaylı / Şermin Yaşar

Kınalı Serçe - İlber Ortaylı / Şermin Yaşar

Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bu kez bizi Topkapı Sarayı’nda bir gezintiye çıkarıyor. Saray adetlerini, işgal yıllarını, değişen toplumu ve yeniden yeşeren ümidi bu kez bir şamaroğlanının gözünden anlatıyor. Kahkaha ve hüznü bir araya getiren bu tarihi yolculuk, Türk tarihçiliğinin büyük ismi İlber Ortaylı’nın verdiği bilgilerle zenginleşiyor.

Fiyatı 247 TL.

Kınalı Serçe - İlber Ortaylı / Şermin Yaşar

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Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri - David Harvey

Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri - David Harvey

Son yıllarda günümüz dünyasını betimlemede kullanılan 'postmodern durum' üzerine, postmodern kültür, mimari, sanat ve toplum üzerine pek çok şey yazıldı. David Harvey, Postmodernliğin Durumu'nda başlangıç olarak terimin farklı anlamlarını inceliyor ve modernizm sonrası toplumsal yaşantıyı anlamakta bu kavramlaştırmayı kullanmanın ne ölçüde uygun ve yararlı olduğunu tartışıyor.

Fiyatı 290 TL.

Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri - David Harvey

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Doppler - Erlend Loe

Doppler - Erlend Loe

Andreas Doppler: Bir başarı abidesi! İki çocuklu başarılı bir aile babası; başarılı bir tadilattan geçmiş güzel bir evi ve çok başarılı olduğu iyi bir işi var. Bir gün ormanda dolaşırken bisikletten düşüyor. Otların arasında yarı baygın bir halde uzanırken, uzun zamandır hissetmediği bir huzur doluyor içine: Neredeyse hiç tanımadığını fark ettiği babasının ölümü iyiden iyiye içine otururken, yeni banyo için fayans seçimi gibi banal düşüncelerden ve beynini kemiren o anlamsız çocuk şarkılarından kurtuluveriyor.

Fiyatı 65 TL.

Doppler - Erlend Loe

'Dünyaya karşı bakış açısını değiştiren bir kitap.'

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Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk - Wilhelm Genazino

Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk - Wilhelm Genazino

Sürekli hayat üzerine kafa yoran ve bir imge avcısı gibi etrafındaki küçük ayrıntıları gözlemleyerek mutluluk kırıntıları yakalamaya, bunlara tutunmaya çalışan bir adam iç dünyasıyla, hayatla, işiyle iyi kötü idare ederken, bir gün her şey sevgilisinin çocuk sahibi olmak istemesiyle altüst oluyor. Dengeler bozulmuş, sorgulama ve hesaplaşma başlamıştır artık.

Fiyatı 138 TL.

Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk - Wilhelm Genazino

'Daha önceden bildiğim, sevdiğim bir kitaptı bu sefer de arkadaşıma hediye aldım. Gayet güzel, hasarsız geldi kitap. Arkadaşım da çok beğendi.'

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius imparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin ortasına insanı koymuştur. Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı sadece 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'Çok değerli bir kitap. Altını çizmediğim yer kalmadı neredeyse.'

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.

Fiyatı 134 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Bu kitabın hiçbir şekilde bilime uygun olmadığını düşünen de var okunması gerektiğini düşünen de var. Ben okunması gerektiğini düşünenlerdenim :)). Kitap gerçek hikayelere dayanarak anlatılıyor ve şahsen bu hikayeleri yazarın salladığını düşünmüyorum. Bence okumalısınız en kötü bu bilgileri arkadaşlarınızla tartışıp onlara satarsınız :).'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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