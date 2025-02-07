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TCL Akıllı Çocuk Saatinden Hoover Kurutma Makinesine Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket TCL Akıllı Çocuk Saatinden Hoover Kurutma Makinesine Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 16:54

Bakalım Şubat ayının ilk haftasında en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Lego koleksiyonluk model yapım setinden Adidas spor ayakkabıya, trafik setinden robot süpürgeye. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tüvtürk Uyumlu Çantalı Lüks Trafik Seti

Tüvtürk Uyumlu Çantalı Lüks Trafik Seti

Set, yangın tüpü gibi önemli parçalarıyla hem işlevsel hem de uygun fiyatlı. Araç muayenesi için de yeterli.

Fiyatı 625 TL.

Tüvtürk Uyumlu Çantalı Lüks Trafik Seti

'Ürün hızlı geldi paketleme güzeldi eksik ürün yoktu Yangın tüpü 2024 dolum tarihli. Fiyat performans ürünü, beklentiyi yüksek tutmamak lazım. İş görür muayeneden geçer.'

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Yüksek kaliteli malzemesi ve sızdırmaz yapısıyla öne çıkan termos bardak, içecekleri 5-12 saat arasında sıcak tutma kapasitesiyle dikkat çekiyor. 

İndirimli fiyatı 1329 TL.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

'Epey zamandır almak istediğim bir termostu. Boyut ve renk olarak çok ideal. Fazlası taşıma açısından zor, daha az olanları da içindeki içecek miktarının bir içimlik olması açısından bana anlamsız geliyor.'

Fairy Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Fairy Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

İndirimdeyken kaçırılmamış ve haftanın çok satanlarına girmiş.

Fiyatı 521 TL.

Fairy Hepsi Bir Arada 100 Yıkama Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

'Ürünün kalitesi herkesin bildiği bir konu zaten. Tereddütsüz alınır.'

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

Güçlü emiş gücü, etkili haritalama ve kendi kendine toz boşaltma fonksiyonu ile çok beğenilen bir robot süpürge.

Fiyatı 12.999 TL.

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

'İcat edenden, üretenden, ithal edenden, satandan, kapıma taşıyan kargocu abiden ve hepsi burada ekibinden Allah razı olsun.. Daha iyi bir şey satın aldığımı hatırlamıyorum. Gerçekten ampul kadar önemli bir buluş.'

Hoover 10 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Kurutma Makinesi

Hoover 10 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Kurutma Makinesi

Yüksek performanslı, tasarruflu, uzun ömürlü ve çevre dostu bir kurutma makinesi.

Artık çamaşırları asmaya son!

Fiyatı 13.438 TL.

Hoover 10 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Antrasit Kurutma Makinesi

'Dolap kuruluğunda çıkarması mükemmel . Kesinlikle telefon uygulamasını indirip kullanın 15-20 tane program mevcut ve her çeşit çamaşır düşünülmüş kesinlikle pahalı markaları almaya gerek yok.'

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Teno Ultra Kağıt Havlu Çift Katlı 12'li

Teno Ultra Kağıt Havlu Çift Katlı 12'li

Uygun fiyatlı kaliteli ve yumuşak dokulu bir kağıt havlu.

Fiyatı 139 TL.

Teno Ultra Kağıt Havlu Çift Katlı 12'li

'Ürün yumuşacık benim için öncelikli tercih sebebi. 3 yaşında kızımın ağzını burnunu siliyorum canı acımıyor. Benim için önemli olan bu. Dökülen koca bir bardak suyu kağıt havluyla kurulamıyorum. Temizlik için yetiyor. Diğer pahalı markalar kazık gibi suratımda defter kağıdı gezdiriyor gibi hissediyorum hiç hoş değil. Ama bu yumuşacık fiyatı da uygun. En nihayetinde çöpe gidecek bir ürünü çok para harcamaya gerek yok.'

Awox Ecotec 2500 W Infrared Ufo Isıtıcı

Awox Ecotec 2500 W Infrared Ufo Isıtıcı

Uygun fiyatı ve termostat özelliği ile beğenilen bir ısıtıcı.

Ayaklı değil, duvara asılıyor.

İndirimli fiyatı 854 TL.

Awox Ecotec 2500 W Infrared Ufo Isıtıcı

Bu fiyata çok yüksek kalite belenmez fakat ürün gayet başarılı.

Çift Mekanizmalı Tül Stor Perde

Çift Mekanizmalı Tül Stor Perde

Sor perde almayı düşünenler için güzel bir seçenek.

Ölçüleri 130x200 cm.

Fiyatı 1826 TL.

Çift Mekanizmalı Tül Stor Perde

'Ürün çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Kornişe ve tavana montaj aparatları da bol şekilde gönderilmişti. Satıcıya çok teşekkür ederim.'

Crocus Tavuk Etli Yavru Kedi Maması 15 Kg

Crocus Tavuk Etli Yavru Kedi Maması 15 Kg

Sokak kedilerine vermek üzere en çok satın alınan kedi maması.

Fiyatı 1300 TL.

Crocus Tavuk Etli Yavru Kedi Maması 15 Kg

TCL MT42 Movetime Akıllı Çocuk Saati

TCL MT42 Movetime Akıllı Çocuk Saati

Çocuğunuz için alabileceğiniz en iyi akıllı saat.

Şarjı iyi dayanıyor, GPS takibi yapabiliyor.

Fiyatı 5499 TL.

TCL MT42 Movetime Akıllı Çocuk Saati

'Piyasa da alınabilecek en iyi cihazların başında geliyor bence ,eşim ile yaptığımız uzun araştırmalar sonucu TCL markasında karar kıldık ve de çok memnun kaldık.'

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LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Koleksiyonluk Model Yapım Seti

LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Koleksiyonluk Model Yapım Seti

Tam 430 parçadan oluşan bu sergilenebilir Lego seti yaşam alanınıza renk katacak.

Fiyatı 579 TL.

LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Koleksiyonluk Model Yapım Seti

'Bir legonun bu kadar gerçekçi olduğunu tahmin etmemiştim. Cam vazoda harika durdular.'

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Ayağınızda yok gibi, çok rahat bir ayakkabı.

Erkek sneakerlar arasında en çok satın alınan model.

Fiyatı 1299 TL.

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

'Kesinlikle tavsiye ederim, kalıbı normal kalıp. Süper ürün.'

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Geçen haftanın çok satan ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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