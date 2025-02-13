Verdiğiniz Paranın Hakkını Sonuna Kadar Verecek 11 Teknolojik Ürün
Verdiğiniz Paranın Hakkını Sonuna Kadar Verecek 11 Teknolojik Ürün
Görene kadar belki de ihtiyacınız olduğunu fark etmeyeceğiniz ama aldıktan sonra da 'iyi ki almışım' diyeceğiniz elektronik ürünleri sizin için listeledik. Size zamandan kazandıracak ürünlerden tutun mikroplardan koruyana! Daha önce neden almadım diyeceğiniz teknolojik ürünler hangileriymiş gelin hemen bakalım...
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 13.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dinlenirken hem müzik dinleyebileceğiniz hem de göz çevresini rahatlatabileceğiniz, ısıtma ve titreşim fonksiyonları bulunan bir göz masaj aleti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 litre kapasitesi ile geniş depolama imkanı sağlayan, koku sızdırmayan bir bebek bezi çöp kovası sistemi.
Hayalinizdeki makarnayı evde kendi malzemelerinizle keyifle ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir otomatik makarna yapma makinesi.
Alexa, Google Asistan, HomeKit ve daha fazlasıyla uyumlu olan uzaktan kumandalı otomatik panjurlar ile rahatınızı bozmadan gün ışığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Sizi hiç yormadan tüm evi temizleyecek bir robot süpürge.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa zamanda güçlü UV LED ışığıyla bakteri ve virüsleri öldürerek içinizi rahat ettirecek taşınabilir bir sterilizasyon cihazı.
Dolaptan çıkarıp soğuk toniği yüzünüze uyguladığınız an iyi ki almışım diyeceğiniz mini kozmetik dolabı.
Karaoke partilerini en eğlenceli hali ile ayağınıza getirecek olan mikrofonlu karaoke makinesi.
15W hızlı kablosuz şarj ile işinizi ve hayatınızı daha rahat ve kolay hale getiren şarjlı mousepad.
Hamur yoğurmaya gerek kalmadan zahmetsizce ekmekler hazırlayabileceğiniz tam otomatik ekmek yapma makinesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saçlarınızı kuruturken aynı anda düzleştirebileceğiniz size zaman kazandıracak bir saç düzleştirici.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın