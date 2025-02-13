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Verdiğiniz Paranın Hakkını Sonuna Kadar Verecek 11 Teknolojik Ürün

etiket Verdiğiniz Paranın Hakkını Sonuna Kadar Verecek 11 Teknolojik Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 16:31

Görene kadar belki de ihtiyacınız olduğunu fark etmeyeceğiniz ama aldıktan sonra da 'iyi ki almışım' diyeceğiniz elektronik ürünleri sizin için listeledik. Size zamandan kazandıracak ürünlerden tutun mikroplardan koruyana! Daha önce neden almadım diyeceğiniz teknolojik ürünler hangileriymiş gelin hemen bakalım...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dinlenirken hem müzik dinleyebileceğiniz hem de göz çevresini rahatlatabileceğiniz, ısıtma ve titreşim fonksiyonları bulunan bir göz masaj aleti.

Dinlenirken hem müzik dinleyebileceğiniz hem de göz çevresini rahatlatabileceğiniz, ısıtma ve titreşim fonksiyonları bulunan bir göz masaj aleti.

Kompakt boyutları sayesinde her yere kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.

Müzik dinleme ve göz masajı yapma özelliğini aynı alette size sunan dinlenme performansınızı ikiye katlayacak bir alet.

Isıtma ve Titreşim Özellikli Göz Masaj Aleti

16 litre kapasitesi ile geniş depolama imkanı sağlayan, koku sızdırmayan bir bebek bezi çöp kovası sistemi.

16 litre kapasitesi ile geniş depolama imkanı sağlayan, koku sızdırmayan bir bebek bezi çöp kovası sistemi.

İçerisinde 495 adet kapasiteli çöp poşetine sahip olan çöp kova sistemi, bebek bezi kokusuna son verir ve güçlü koku geçirmeyen kova sisteminde kötü kokuyu hapseder.

Bebek Bezi Çöp Kovası Sistemi - 16 Litre

'Kurtarıcı bir ürün. Sürekli bez için poşet arama derdi koku derdi olmuyor.'

Hayalinizdeki makarnayı evde kendi malzemelerinizle keyifle ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir otomatik makarna yapma makinesi.

Hayalinizdeki makarnayı evde kendi malzemelerinizle keyifle ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir otomatik makarna yapma makinesi.

Gerçek makarna tutkunları bilir ki, evde taze yapılmış makarnanın tadını hiçbir şey tutamaz.

Bu makine ile hızlıca ve kolaylıkla yapabileceğiniz makarnaların tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Karaca Pastachef Otomatik Makarna ve Erişte Yapma Makinesi

Alexa, Google Asistan, HomeKit ve daha fazlasıyla uyumlu olan uzaktan kumandalı otomatik panjurlar ile rahatınızı bozmadan gün ışığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Farklı renk ve stiller arasından seçim yapabileceğiniz elektrikli güneş panjurları, mükemmel ısı yalıtımı, UV koruması ve toplam oda kararması sağlıyor. Üstelik temizlenmesi kolay bir kumaşa sahip bu da büyük bir artı. 

Uzaktan Kumandalı Motorlu Akıllı Panjur

Sizi hiç yormadan tüm evi temizleyecek bir robot süpürge.

Bu sayede siz de hafta sonu erkenden kalkıp evi süpürmek yerine ailenizle kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Temizliği artık o düşünsün siz sadece kendinize ve sevdiklerinize odaklanın yeter...

Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge

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Kısa zamanda güçlü UV LED ışığıyla bakteri ve virüsleri öldürerek içinizi rahat ettirecek taşınabilir bir sterilizasyon cihazı.

Kısa zamanda güçlü UV LED ışığıyla bakteri ve virüsleri öldürerek içinizi rahat ettirecek taşınabilir bir sterilizasyon cihazı.

Artık gittiğiniz yerlerde mikrop ve bakterilerden korkmanıza gerek yok.

Aydınlatma özelliğine sa sahip olan cihaz, zararlı mikropların %99,9'unu yok eder,Sercair Handy UVC Led Taşınabilir Dezenfektan Sterilizasyon Cihazı

Dolaptan çıkarıp soğuk toniği yüzünüze uyguladığınız an iyi ki almışım diyeceğiniz mini kozmetik dolabı.

Dolaptan çıkarıp soğuk toniği yüzünüze uyguladığınız an iyi ki almışım diyeceğiniz mini kozmetik dolabı.

Tonik, serum ve maskelerinizi ideal soğuklukta muhafaza edebileceğiniz ve bu sayede cildinizdeki etkisini maksimize edebileceğiniz mini buzdolabı.

Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Mini Kozmetik Dolabı

Karaoke partilerini en eğlenceli hali ile ayağınıza getirecek olan mikrofonlu karaoke makinesi.

Karaoke partilerini en eğlenceli hali ile ayağınıza getirecek olan mikrofonlu karaoke makinesi.

Işıklandırması ile ortamınıza renk katacak, evde ya da dışarıda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak bir karaoke makinesi.

Artık karaoke partileri için dışarıya çıkmanıza gerek kalmayacak.

Kablosuz Mikrofonlu ve Işıklı Karaoke Makinesi

15W hızlı kablosuz şarj ile işinizi ve hayatınızı daha rahat ve kolay hale getiren şarjlı mousepad.

15W hızlı kablosuz şarj ile işinizi ve hayatınızı daha rahat ve kolay hale getiren şarjlı mousepad.

Bu hepsi bir arada şarjlı mouse pad, aynı anda hem bir telefon tutucu, hem kalem tutucu ve de kablo düzenleyici ile tasarlanmış pratik bir ürün.

5'i 1 Arada Kablosuz Şarjlı Mouse Pad

Hamur yoğurmaya gerek kalmadan zahmetsizce ekmekler hazırlayabileceğiniz tam otomatik ekmek yapma makinesi.

Hamur yoğurmaya gerek kalmadan zahmetsizce ekmekler hazırlayabileceğiniz tam otomatik ekmek yapma makinesi.

1500 grama kadar kapasiteli pişirme haznesi sayesinde tek seferde yaklaşık 7  somun ekmek ağırlığında ekmekler pişirebilirsiniz.

15 otomatik program sayesinde dilediğiniz çeşitte ekmekler pişirmenin yanı sıra, kek ve çörekler pişirip yoğurt mayalayabilir,  reçel hazırlayabilir ve aynı zamanda dilediğiniz hamuru makinenizde yoğurabilirsiniz.

Karaca BakeXL Reçel, Yoğurt, Hamur Yoğurma ve Ekmek Yapma Makinesi

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Saçlarınızı kuruturken aynı anda düzleştirebileceğiniz size zaman kazandıracak bir saç düzleştirici.

Saçlarınızı kuruturken aynı anda düzleştirebileceğiniz size zaman kazandıracak bir saç düzleştirici.

Önce kurutup sonra düzleştirirken çok vakit kaybettiğinizi düşünüyorsanız Dyson Airstrait tam size göre. Banyodan çıktıktan sonra dakikalar içinde aynı anda saçınızı kuruturken düzleştiren bir ürün.

Üstelik aşırı ısı ve sıcak plakalar olmadan yani saçınıza zarar vermeden!Dyson Airstrait Saç Düzleştirici

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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