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Kendine Hediye Almak İçin Doğum Gününü Beklemeyeceğin 11 Harika Ürün

etiket Kendine Hediye Almak İçin Doğum Gününü Beklemeyeceğin 11 Harika Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 10:01

Biraz kendini şımartmanın kime ne zararı olabilir ki? Bazen minik bir gloss bile günümüzü mutlu etmeye yetebilir. Öyle yükseklerde gözümüz yok. Eee biz mutluysak etrafımızdakiler de mutlu olmaz mı? Kolektif mutluluğa biraz katkıda bulunalım o zaman, ne dersiniz! Sizin için seçtiğimiz ürünleri çok beğeneceğinizi düşünüyoruz, haydi o zaman hızlıca bir bakalım neler varmış...

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Bu içerik 11.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Dudağınıza tatlı bir renk verirken aynı zamanda acı biber efekti ile dudaklarınızı geçici de olsa dolgun bir görünüme kavuşturacak harika bir gloss.

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

Evde saçlarınızı her gün farklı şekilde şekillendirmenize yardımcı olacak ve her daim bakımlı gözükmenizi sağlayacak bir set.

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi

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Maybelline New York Space Diamond Elmas Işıltılı Maskara

Maybelline New York Space Diamond Elmas Işıltılı Maskara

Işıl ışıl kirpiklere kim hayır diyebilir ki?

Maybelline New York Space Diamond Elmas Işıltılı Maskara

Guess Bella Vita Paradiso Edp Kadın Parfüm

Guess Bella Vita Paradiso Edp Kadın Parfüm

Çünkü, güzel kokmak için bahaneye ihtiyacımız yok...

Guess Bella Vita Paradiso Edp Kadın Parfüm

DeFacto Regular Fit Cepli Çıtçıtlı Uzun Suni Kürk Ceket

DeFacto Regular Fit Cepli Çıtçıtlı Uzun Suni Kürk Ceket

Kış aylarında keyifle giyeceğiniz şık bir kürk ceket.

DeFacto Regular Fit Cepli Çıtçıtlı Uzun Suni Kürk Ceket

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Yataş Madie Çift Kişilik Triola Uyku Seti

Yataş Madie Çift Kişilik Triola Uyku Seti

Renkleri ile odanıza bohem bir hava katacak olan kaliteli bir uyku seti...

Uyumak için sabırsızlanacaksınız.

Yataş Madie Çift Kişilik Triola Uyku Seti

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The North Face Kadın Bot

The North Face Kadın Bot

Ayaklarınızı bulutların üstünde gibi rahat ettirecek ve sıcacık tutacak harika bir bot.

The North Face Kadın Bot

Louisiana Polo 2'li Valiz Seti Orta Boy - Kabin Boy

Louisiana Polo 2'li Valiz Seti Orta Boy - Kabin Boy

Seyahatlerinizde kullanmak üzere şık yeni bir valize ne dersiniz?

Üstelik hem kabin boy hem orta boy ve fiyatı da gayet uygun.

Louisiana Polo 2'li Valiz Seti

Porland Morocco 6lı Pasta Takımı

Porland Morocco 6lı Pasta Takımı

Mutfağınıza şıklık katmak için harika bir takım.

Porland Morocco 6lı Pasta Takımı

Huawei Watch GT 5 Pro Akıllı Saat

Huawei Watch GT 5 Pro Akıllı Saat

Bu akıllı saat bir başka, detayları ile adeta büyülüyor...

Huawei Watch GT 5 Pro Akıllı Saat

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2 Bölmeli Makyaj Çantası

2 Bölmeli Makyaj Çantası

Aradığınızı kolayca bulabileceğiniz, çok kullandığınız malzemeleri üst kısımda saklayabileceğiniz, oldukça kullanışlı ve aynı zamanda şık bir makyaj çantası.

2 Bölmeli Makyaj Çantası

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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