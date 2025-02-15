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JBL Gaming Kulaklıktan Samsung Tablete: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket JBL Gaming Kulaklıktan Samsung Tablete: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 10:01

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Bu hafta en çok satılan tablet, Samsung Galaxy Tab A9 olmuş.

Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan iki uygulamayı tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Benim beklentim: şarjı uzun giden, bir şeyler seyrederken ekranı rahatsız etmeyecek kalitede olan, sesi orta kalite de ucuz bir tabletti. Ne beklediğinize bağlı olarak fiyat performans tableti arıyorsanız Samsung Tab A9'u kesinlikle öneririm.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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JBL Quantum 100M2 Gaming Kablolu Kulaklık

JBL Quantum 100M2 Gaming Kablolu Kulaklık

Hafif, sağlam ve kaliteli.

JBL Quantum 100M2 Gaming Kablolu Kulaklık

'Piyasadaki bu kalitedeki kulaklıklar arasında fiyatı çok uygun, bir de renk seçeneklerin olması hoşuma gittiç'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips 5'li Çocuk Korumalı Priz

Philips 5'li Çocuk Korumalı Priz

Otomatik güvenli kapatma özelliği bulunan çocuk korumalı priz 1.5 metre kablosu ile oldukça kullanışlı.

Philips 5'li Çocuk Korumalı Priz

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi C300 Akıllı Güvenlik Kamerası

Xiaomi C300 Akıllı Güvenlik Kamerası

Xiaomi C300 akıllı kamera, daha ayrıntılı görüntüler yakalamak için ultra net HD teknolojisine sahip. Ayrıca 16x hızda oynatmayı da destekliyor.

Xiaomi C300 Akıllı Güvenlik Kamerası

'Kurulumu kolay oldu. 7/24 odayı izleyebiliyor, hareket halinde kayıt alıyor, uyarı yapıyor. Bana yetti.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Motive ve aktif olmanız, sağlık durumunuzu takip etmeniz, bağlantıda ve güvende kalmanız için gereken her şey bu akıllı saat ile artık bileğinizde.

Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank

Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank

2 adet USB çıkışı, 1 adet Micro USB ve 1 adet Type-C girişi bulunan powerbank'in 10000 mAh hızlı şarj desteği bulunuyor.

Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank

'Ekim ayından bu yana kullanıyorum ve aşırı memnun kaldım. 11t Pro kullanıyorum 1 dakika da%6 şarj etti. 1 tane daha alıp yedekleyeceğim.'

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kingboss Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Kingboss Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Dahili hoparlörü bulunan 10 İnç Lcd ekrana sahip dijital fotoğraf çerçevesi uzaktan kumandası ile beraber geliyor.

Tek bir resim ile yetinmek istemeyenler için harika.

Çünkü anılarınız her zaman gözünüzün önünde...

Kingboss Dijital Fotoğraf Çerçevesi

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulak İçi Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulak İçi Kulaklık

Ortam gürültüsünü etkili bir şekilde azaltan teknolojiye sahip olan kulaklık, rüzgarlı ortamlarda bile kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulak İçi Kulaklık

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Türk Kahvesi Makinesi

Philips Türk Kahvesi Makinesi

Közde kahve seçeneği ile daha yoğun bir aroma sunan Philips Türk Kahvesi Makinesi ile Türk kahvesinin otantik tadını deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca, aşırı ısınma ve taşma önleyici sensörleri sayesinde her seferinde ideal kahveyi yapmanız oldukça kolay olacak.

Philips Türk Kahvesi Makinesi

Çok satan elektronik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Einhell TE-VC 18 Li Kablosuz El Süpürgesi

Einhell TE-VC 18 Li Kablosuz El Süpürgesi

540 ml toz haznesine sahip olan süpürge, sert ve düzgün yüzeyler için zemin başlığı ile geliyor.

Einhell TE-VC 18 Li Kablosuz El Süpürgesi

'Sağlam ve kullanışlı şarjı uzun gidiyor tam şarj denemedim ama şarj ermeden üzerinde gelen şarjla 2 saate yakın gitti.'

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Geçen haftanın çok satan elektronik ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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