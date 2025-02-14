Stanley Termostan Kiwi Blendera: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bakalım 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kapsayan bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Yumoş yumuşatıcıdan Vestel akıllı televizyona, Camper bottan Maybelline maskaraya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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Bu içerik 14.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.