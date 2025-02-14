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Stanley Termostan Kiwi Blendera: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Kiwi Blendera: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 10:32

Bakalım 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kapsayan bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Yumoş yumuşatıcıdan Vestel akıllı televizyona, Camper bottan Maybelline maskaraya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı

Çamaşırların yumuşacık bir doku kazanmasını sağlayan Yumoş, uzun süre de etkisini koruyor. 

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı

'Kokusu büyüleyici, yarım ölçek yetiyor. Markasız olan yumuşatıcılara vereceğiniz parayı bunlara verin.'

Daha fazla çok satılan ürün görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Chavin Kalp ve Kar Tanesi Zirkon Taşlı Gümüş Kolye

Chavin Kalp ve Kar Tanesi Zirkon Taşlı Gümüş Kolye

Üzeri beyaz altın kaplama olan gümüş kolye belli ki 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye olarak çok fazla sipariş edilmiş.

Chavin Kalp ve Kar Tanesi Zirkon Taşlı Gümüş Kolye

Daha fazla çok satılan ürün görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi KSB-2214 Standlı Blender

Kiwi KSB-2214 Standlı Blender

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bir yardımcı.

Kiwi KSB-2214 Standlı Blender

'Bu fiyata alınabilecek en iyi kişisel blender. Gücü ve parçalaması çok güzel ben çok memnunum, karım da çok beğendi. Alınabilir kesinlikle.'

Daha fazla çok satılan ürün görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos

Stanley termos bardak, suyu uzun süre soğuk tutma kapasitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Ayrıca kullanıcılar, pipetli tasarımının su tüketimini artırdığını belirtiyor. Bu da elbette sağlıklı yaşam için büyük bir artı.

Stanley The Iceflow Flip Straw Pipetli Termos

Daha fazla çok satılan ürün görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

En çok satın alınan süpürge. Çekiş gücü harika!

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

'3 farklı ayrı temizleme aparatıyla birlikte geliyor

Ürün gelir gelmez 1 hafta önce detaylı temizlik yapmamıza rağmen bu süpürgeyle yaptığım temizlikte ne kadar çok kir çıktığına şahit oldum özellikle saç temizliği mükemmel kesinlikle kalıntı bırakmıyor ve gücüne göre ses desibeli gayet makûl seviyede en düşükte bile çekiş gücü çok iyi halılarınız inceyse biraz sinir bozukluğuna sebep olabilir :) '

Daha fazla çok satılan ürün görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Vestel 55UT9740 55" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Vestel 55UT9740 55" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Kullanıcılar tarafından görüntü kalitesi ve hızlı işletim sistemi ile övgü alan televizyon, YouTube, Netflix gibi uygulamaların yüklü olması ve hızlı çalışması ile çok beğeniliyor.

Vestel 55UT9740 55'' Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

'Televizyonun görüntü kalitesinden çok memnun kaldım cam gibi gerçekten.'

Daha fazla çok satılan ürün görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Camper Erkek Pix Bot

Camper Erkek Pix Bot

Erkeklerin en çok tercih ettiği bot Camper'ın bu modeli olmuş.

Camper Erkek Pix Bot

'Çok rahat ve kaliteli bir bot. Yoğun yağışlı havalardan ziyade sonbahar ve kış aylarında, yağışsız havada kullanılacak bir bot. Tabanı çok rahat. Oldukça da hafif. Tavsiye ederim.'

En çok satılan moda ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Makyaj ürünleri arasında en çok satın alınan Maybelline marka maskara olmuş.

Maybelline New York Lash Sensational Intense Black Maskara

'Sürekli kullandığım kısa ve düz kirpiklerimi kaşlarıma değdiren bir marka. Yaklaşık 10 yıldır bu markanın siyah rengini kullanıyorum.'

Çok satan kozmetik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Normal ve yağlı saçlar için kepeğe karşı etkili olan Vichy Dercos şampuan, ilk kullanımdan itibaren kepek görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Vichy Dercos Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Çok satan kozmetik ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Unisex The Happiest Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

Unisex The Happiest Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

Uygun fiyatı ve güzel renk seçenekleriyle yok satan bir sweatshirt.

Unisex The Happiest Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

En çok satılan moda ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Geçen haftanın çok satan ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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