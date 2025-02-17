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Angelina Jolie Gibi Görünmek İsteyenler İçin En İyi Dudak Dolgunlaştırıcı Glosslar

etiket Angelina Jolie Gibi Görünmek İsteyenler İçin En İyi Dudak Dolgunlaştırıcı Glosslar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 19:35

Dudaklarınıza estetik müdahale yaptırmak istemiyor ama biraz da dolgun olsa fena olmaz diye mi düşünüyorsunuz? O zaman şanslısınız çünkü artık o kadar etkili kozmetik ürünler var ki, dudaklarınızı anında daha dolgun gösteriyor. Elbette kalıcı değil ama geçici de olsa verdiği his çok güzel. Acı biberlisinden mentollüsüne... Hassas yapıya sahip olanlar için daha hafif formüle sahip olan glosslar da var elbette. Ucuzundan pahalısına en iyi dolgunlaştırıcı glossları sizin için listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Fenty Beauty Gloss Bomb Dolgunlaştırıcı Etkili Dudak Parlatıcısı

Fenty Beauty Gloss Bomb Dolgunlaştırıcı Etkili Dudak Parlatıcısı

Rihanna'nın markası Fent Beauty ile dudaklarınız anında daha dolgun ve pürüzsüz olacak. Yapışmayan formülü ve süper parlak duruşuna bayılacaksınız. Ayrıca hemen söyleyelim şeftali-vanilya kokusu da bağımlılık yapabilir.

Fenty Beauty Gloss Bomb Dolgunlaştırıcı Etkili Dudak Parlatıcısı

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dior Addict Lip Maximizer Nemlendirici ve Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Dior Addict Lip Maximizer Nemlendirici ve Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Dior kalitesini dudaklarında hissetmek isteyenler için parlaklığı ile göz alıcı hem nelmlendiren hem de dudaklarınızı daha dolgun gösteren bir gloss.

Dior Addict Lip Maximizer Nemlendirici ve Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sephora Outrageous Plump Effect Gloss

Sephora Outrageous Plump Effect Gloss

Dudaklarınıza tazelik hissi verecek olan tatlı nane kokusu ile, daha dolgun ve ışıl ışıl dudaklar...

Sephora Outrageous Plump Effect Gloss

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

Uygun fiyata alabileceğiniz en iyi dolgunlaştırıcı glosslardan biri kesinlikle bu. Ancak hassas bünyeler diikkat çünkü bu dolgunlaştırıcı gloss acı biber özü içeriyor! Bu kadar etkili olmasının sebebi de zaten bu.

O yüzden sürdükten sonra dikkat edin dudağınızı yalamayın, acı biber etkisi ağzınızı yakabilir :) 

Çekinmeden kıpkırmızı olanı alabilirsiniz çünkü ruj gibi yoğun renk vermiyor, çok doğal bir şekilde dudağınızı hafif renklendiriyor ve de cam gibi parlatıyor.

Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı

'Yani parlaklık ve dolgunlaştırma konusunda gerçekten başarılı ama çok fazla yakıyor cidden çok acı bir biberi dudağınıza sürmüşsünüz gibi.'

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

NYX Professional Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı

NYX Professional Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı

Bu gloss'un özellikle kahve tonları çok beğeniliyor.

Dudaklara dolgunluk kazandıran etkili bir ürün ancak belirtmek gerekiyor ki, ürün dudaklarda karıncalanma hissi de yaratıyor.

NYX Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı

'Ürünün dudakta duruşunu öncellikle çok beğendim rengine gelirsem kahvenin bu tonlarına özellikle bayılıyorum dudak kalemiyle gündelik kullanımda da iyi gider. Şişirme etkisine gelirsem dudağınızı gerçekten şişiriyor ve karıncalandırma hissi veriyor ve etkisi gloss'u çıkarana kadar gitmiyor öyle aman aman bir şişirme beklemeyin ama ben başarılı buldum.'

Tüm renk seçeneklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil Besleyici ve Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil Besleyici ve Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

L'oreal'ın hyalüronik asit ve tripeptitlerle zenginleştirilmiş formüle sahip glossu ile anında daha dolgun görünen 24 saate kadar nemli ve pürüzsüz dudaklar sizin olabilir.

L'Oréal Paris Plump Ambition Dudak Parlatıcısı

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Estee Lauder Pure Color Envy Lip Volumizer Dudak Dolgunlaştırıcı

Estee Lauder Pure Color Envy Lip Volumizer Dudak Dolgunlaştırıcı

Yoğun nemlendirici özelliği ile dudaklarınızı nemlendirirken aynı zamanda dolgun bir görünüm verir.

Estee Lauder Dudak Dolgunlaştırıcı

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Alix Avien Maxivolumizer Lipgloss

Alix Avien Maxivolumizer Lipgloss

Uygun fiyatlı bir seçenek daha...

MaxiVolumizer Lipgloss, içerdiği Bionic Tripeptit sayesinde kolajen sentezini artırarak, dudaklardaki çizgilerin derinliğini azaltmaya, böylelikle dudakların daha dolgun, nemli ve hacimli görünmesine yardımcı oluyor. 

Formülünde yer alan Oil Dispersed Sodium Hyaluronate ile dudakları nemlendiriyor, onarıyor ve dolgunlaştırıyor. 

Shea yağı ve E vitamini ile desteklenen formül sayesinde, dudakları nemlendirirken yumuşatıyor ve kuruluk nedeniyle oluşan çatlamaları önlüyor.

Alix Avien Maxivolumizer Lipgloss

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Revolution Beauty London Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı Gloss

Revolution Beauty London Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı Gloss

Dudakları nemli tutan ve hafif karıncalandıran bir gloss.

Revolution Beauty London Dudak Dolgunlaştırıcı Ve Parlatıcı Gloss

'Bu ürünü hep çok sevdim. Arada başka markalar deniyorum ama sonuçta yine buna dönüyorum.'

Note Cosmetique Le Volume Plump & Care Lipgloss

Note Cosmetique Le Volume Plump & Care Lipgloss

Le Volume Plump & Care Lipgloss, mükemmel bir parlaklığa sahip.

Yapışkan olmayan dokusu ve yumuşak yapısı ile rahat uygulanıyor. Formülündeki hyalüronik asit küreleri ise, dudaklarına nem desteği sağlayarak bakım yapıyor.

Bakım ve dolgunlaştırma bir arada!

Note Le Volume Plump & Care Lipgloss

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Flormar Dewy Lip Booster Serinleten ve Yatıştıran Dolgunlaştıcı Etkili Dudak Parlatıcısı

Flormar Dewy Lip Booster Serinleten ve Yatıştıran Dolgunlaştıcı Etkili Dudak Parlatıcısı

Flormar Dewy Lip Booster dudak dolgunlaştırıcı parlatıcı, dudaklara olduğundan daha hacimli bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.

Nemlendirici etkisi sayesinde kuru ve kurumaya meyilli dudakları nemlendirerek dudakların ideal nem dengesini korumaya da katkı sağlıyor.

Flormar Dewy Lip Booster Serinleten ve Yatıştıran Dolgunlaştıcı Etkili Dudak Parlatıcısı

Pastel Plump Up Gloss

Pastel Plump Up Gloss

Anında dolgunlaştıran dudak parlatıcısı Pastel Plump-Up, içeriğindeki mentol ve baharat bileşenleriyle dakikalar içinde daha dolgun dudaklara kavuşmanızı sağlıyor. Ayrıca aleo vera ve hyalironik asit sayesinde yoğun nemlendirme etkisi de sunuyor.

Pastel Plump Up Gloss

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

Golden Rose Plumped Lips Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Golden Rose Plumped Lips Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Plumped Lips, ekstra parlak ve yapışkanlık hissi bırakmayan özel formülü ile dudakları anında dolgunlaştırıyor. Üstelik büyük aplikatörü ile uygulaması da son derece kolay.

Golden Rose Plumped Lips Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Daha fazla seçenek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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