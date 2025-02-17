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Kurutma Makinesine Attığınız Çamaşırların Küçülmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

etiket Kurutma Makinesine Attığınız Çamaşırların Küçülmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 14:31

Sonunda o çok istediğiniz çamaşır kurutma makinesini aldınız. Ama o da ne! Çamaşırlarınız kurutma makinesinde küçülüyor.  Hiç üzülmeyin çünkü içeriğimizi okuduktan sonra bir daha böyle bir soruna karşılaşmayacaksınız. Çünkü çamaşırlarınızı kuruturken dikkat edilmesi gerekenleri sizin için tek tek anlattık. Haydi o zaman başlayalım!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 15.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Çamaşır asmaktan bıktınız ve sonunda siz de bir çamaşır kurutma makinesi aldınız.

Çamaşır asmaktan bıktınız ve sonunda siz de bir çamaşır kurutma makinesi aldınız.

Peki kurutma makinesini kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri biliyor musunuz?

Mesela, kurutma makinesine asla atılmaması gereken kıyafetler hangileri?

Ya da kıyafetlerin küçülmemesi için ne yapabilirsiniz?

Kurutma makinesinde hangi ürünler kurutulmamalı?

Kurutma makinesi, pratik olması sebebiyle günümüzde çok tercih edilen bir beyaz eşya.

Her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bazı ürünler kurutma makinesi için uygun değildir.

Peki neler bunlar?

  • Spor ayakkabılar. Çünkü kolaylıkla deforme olabilir ya da küçülebilir. Bu yüzden spor ayakkabıları açık havada kurutmak en doğrusu olacaktır.

  • İç çamaşırları. Sütyenler yapısı itibariyle çamaşır makinesinde bile kolaylıkla deforme olabilir. Bu yüzden ya özel bir filenin içerisinde ya da elde yıkama programı ile yıkanması önerilir. Bu kadar narin bir parçanın da uzun ömürlü olması için kurutma makinesine atılması önerilmez.

  • Mayo ve bikiniler. Sentetik yapıları sebebi ile elde yıkanması ve açık havada kurutulması en doğrusudur.

  • Deri kıyafetler. İster suni ister gerçek deri olsun, kurutma makinesi deri kıyafetlerin hepsini deforme edecektir. Bu sebeple deri kıyafetler için kurutma makinesi kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bu ürünler kesinlikle kurutma makinesine atılmamalıdır.

Bunun yanı sıra bazı kıyafetleri de kurutma makinesine atarken seçeceğimiz programa ve sıcaklığa ekstra dikkat etmemiz gerekir.

Yün kazaklarımızı kurutma makinesine atarken dikkat etmezsek, yüksek sıcaklık ve makinenin dönmesi neticesinde bu kıyafetlerimiz küçülebilir ya da deforme olabilir.

Yün kazaklarımızı kurutma makinesine atarken dikkat etmezsek, yüksek sıcaklık ve makinenin dönmesi neticesinde bu kıyafetlerimiz küçülebilir ya da deforme olabilir.
laughingsquid.com

Photo Credit: Laughing Squid

Kurutma makinesinde yaşadığınız sorunların büyük kısmı yüksek ısıda çalıştırmanızdan dolayı oluşur.

Hassas ve yün kıyafetler, yüksek ısıda küçülebilirler ya da şekilleri bozulabilir.

Bu sebeple narin, yünlü ve %100 pamuk kıyafetlerinizi kuruturken makinenizi düşük sıcaklık ayarında çalıştırmanız çok önemlidir.

Kurutma makinelerinin çoğunun üzerinde narin kıyafetler için hazır programlar bulunuyor. Hassas kıyafetlere özel olarak sunulan bu ayar sizin için doğru seçenek olacaktır.

Bu programları seçmeye dikkat ettiğiniz sürece kıyafetlerinizde küçülme ya da deformasyon gibi sorunlar yaşamazsınız.

Kurutma makinesinde kıyafetlerinizin çekmesi çok can sıkıcı olabilir. Ancak uygulayacağınız birkaç pratik yöntem sizi bu korkudan ebediyen uzaklaştıracak.

  • Kıyafetlerinizi ayırın. 

  • Hassas dikişli narin kıyafetlerinizi ve yünlü kıyafetlerinizi düşük ısı ya da hassas programda kurutun.

  • Sağlam kumaşa sahip kıyafetleriniz, havlularınızı dolap kuruluğundan kurutabilirsiniz. Ancak hassas kıyafetleriniz için kurutma süresini uzun tutmamak kumaşın formunu korumasına yardımcı olacaktır.

Kısacası işin özü, kıyafetleri kısa süre ve doğru ısıda kurutmak.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz kurutma makinesine atılmaması gereken kıyafetleri de hiç makineye atmamak.

Artık içiniz rahat bir şekilde kıyafetlerinizi kurutma makinenizde kurutabilirsiniz.

Artık içiniz rahat bir şekilde kıyafetlerinizi kurutma makinenizde kurutabilirsiniz.

Henüz bir kurutma makinesi almamış olanlar en çok satan modellere ve kurutma makinesine sahip olanlar da makinede kullanabilecekleri yardımcı ürünlere buradan bakabilir.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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