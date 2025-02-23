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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 08:46

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

Dört Anlaşma kitabı, içsel olarak farkındalığa nasıl varacağınızı, kendi cehenneminizi nasıl cennete çevireceğinizi dört anlaşmayla açıklıyor. Bu anlaşmaları uzun vadede alışkanlığa dönüştürerek faydalarını görebilir ve hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Kendinizi dinginleştirmek ve farkındalığınızı artırmak için başvuracağınız bir başucu kitabı.

Fiyatı 170 TL.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı

'Kitabın kapağına bakınca al beni demiyor. Oysa insanlık için bir kutsal kitap niteliğinde. Kutsallığa insana yardım eden bilgi olarak bakmak lazım. İnsanca idealize edildiğinden çok bütünün birbirine yardımcı, birbirine açık olmasını sağlayan bir kutsallıktan söz ediyorum. Bu bakımdan bu kitap müthiş net konuşuyor. Okuduğum en iyi kitaplardan biri. Çok açık, çok net, çok hayattan, kimsenin ben bunu anlamadım diyemeyeceği bir dilde ve hatta sürükleyici bile denebilir. Lafı uzatmıyor, dolandırmıyor. '

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Sınır Var Sinir Yok - Saniye Bencik Kangal

Sınır Var Sinir Yok - Saniye Bencik Kangal

Akademisyen Anne Saniye Bencik Kangal, kendi hayatından ve Gözübüyük Ailesi'nden çarpıcı örneklerle, çocuk gelişiminin inceliklerini ve sınırların önemini anlatıyor. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarıyla uyumlu sınırlar koymak, onlara anlayışla rehberlik etmek ve krizleri sakince aşmak için adım adım bir yol haritası çiziyor.

Fiyatı 149 TL.

Sınır Var Sinir Yok - Saniye Bencik Kangal

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İsim Şehir Film Roman - Ercan Kesal

İsim Şehir Film Roman - Ercan Kesal

İsim Şehir Film Roman; varlığını bildiğimiz ama yolda bir yerde bir şekilde unuttuğumuz, hasret duyduğumuz insanlık hâllerine dair derinlikli bir sohbet…

Fiyatı 113 TL.

İsim Şehir Film Roman

'Harika sorular harika cevaplar. Kaliteli bir sohbet. Keyif duyacağınız bir söyleşi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Azdahak - İskender Pala

Azdahak - İskender Pala

Bu kitap, bir kurtarıcı uğruna akıl almaz cinayetlere, zulümlere, acılara inanç diye koşan kötülerin ve elbette onları durdurmak isteyen iyilerin nefes kesen hikayesi. Dünyada olup bitenleri anlamak için. İskender Pala'nın her zamanki yetkin kaleminden.

Fiyatı 186 TL.

Üstelik bu kitapta 'ikincisi %50 indirimli' kampanyası var.

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Azdahak - İskender Pala

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Saç Örgüsü: Fransa'da 1 Milyon Satış Rakamı - 40 Dile Çeviri - 9 Ödül

Saç Örgüsü: Fransa'da 1 Milyon Satış Rakamı - 40 Dile Çeviri - 9 Ödül

'Üç farklı ülkedeki üç kadının hayatlarının bir döneminin anlatıldığı çok akıcı ve etkileyici bir kitap.'

Fiyatı 132 TL.

Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Anne Terliği - Anıl Basılı

Anne Terliği - Anıl Basılı

Çok eski bir anne sözüne göz kırpacak şekilde, 'Her yer her yerde!' tarzında bir hikaye. Geçmişe takılarak sökükler içinde kalan anıları gelecek ile dokuma zamanı!

Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Anne Terliği, uzakta aradıklarımızın bazen en yakınımızda olduğunu bizlere hatırlatıyor.

Fiyatı 100 TL.

Anne Terliği - Anıl Basılı

'Oğlum bir oturuşta 80 sayfa okudu. Sanırım bugün bitirecek kitabı. Çok teşekkürler.'

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Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.

Fiyatı 138 TL.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

'3.kitabın sonunda ters köşe oldum. Baskı sayısını görünce anlamalıydım zaten çok iyi yazılmış güçlü sağlam bir eser. Yapı Kredi 3 kitabı birleştirerek müthiş iş yapmış.'

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Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Çoğu kütüphaneci gibi Sayuri de raflarındaki tüm kitapları okumuş. Ama onu bilge kütüphaneci yapan şey bu değil; Sayuri kendisine kitap danışanların ruhlarını okuyabiliyor. Verdiği her sürpriz kitap tavsiyesiyle insanlara yeni dünyaların kapılarını aralıyor, onları nazikçe hayattaki amaçlarına doğru yönlendiriyor.

Fiyatı 140 TL.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

'Son dönemde okuduğum en güzel kitaplardan biriydi.'

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Vejetaryen - Han Kang

Vejetaryen - Han Kang

Sürükleyici, sıkılmadan okuyabileceğiniz harika bir eser.

Han Kang bu kitabında bizleri cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor.

Fiyatı 131 TL.

Vejetaryen - Han Kang

'Metin çok iyi yazılmış. Hem edebi açıdan tatmin edici hem de konu olarak çok içine çekiyor. Gayet akıcı bir dili var. Filmi de varmış kitabın henüz izlemedim ama nasıl uyarlandığını çok merak ettim. Yazarın diğer kitaplarını da aldım. Herkese tavsiye ederim.'

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Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla  'modern bir klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 120 TL.

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

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Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 149 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Pişmanlıklar ve seçimler.. Her pişmanlık iyi sonuçlanmadığı gibi kötü de sonuçlanmaz. Hayatımız; pişmanlıklarımız ve pişman olmadıklarımızın bütünüdür. Akış içinde her anı olması gerektiği gibi kabullenmektir. Basit fakat anlam dolu bir kitap.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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