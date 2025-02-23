Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Çok eski bir anne sözüne göz kırpacak şekilde, 'Her yer her yerde!' tarzında bir hikaye. Geçmişe takılarak sökükler içinde kalan anıları gelecek ile dokuma zamanı!

Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Anne Terliği, uzakta aradıklarımızın bazen en yakınımızda olduğunu bizlere hatırlatıyor.

Fiyatı 100 TL.

Anne Terliği - Anıl Basılı

'Oğlum bir oturuşta 80 sayfa okudu. Sanırım bugün bitirecek kitabı. Çok teşekkürler.'

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