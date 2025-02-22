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Xiaomi Akıllı Saatten Fantom Dikey Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Xiaomi Akıllı Saatten Fantom Dikey Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 12:16

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 21.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Akıllı Saat

Su sıçramalarına karşı korumalı olan akıllı saat ile kalp atış hızınızı, uykunuzu ve aktivitenizi gün boyunca takip edebilirsiniz.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Akıllı Saat

'Gerçekçi olun, akıllı saat neye lazım? Elleriniz müsait değil, kirli ya da meşgul, bir mesaj geldi ve önemli olabilir, ya da birisi arıyor ve açmanız lazım ama telefon uzakta ya da bir şekilde kalkamıyorsunuz. İşte cidden bu anlarda ihtiyacınız olan bir ürüne neden o kadar para vermelisiniz? Bu alet gerçekten ideal. İhtiyaç olan hizmetler, çok az bir bedel karşılığında. Diğer özellikleri kullanıyorsanız o da artısı. 20 gündür şarj etmiyorum! Harika!'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Huawei MatePad 11.5 inç S PaperMatte Tablet + Klavye

Huawei MatePad 11.5 inç S PaperMatte Tablet + Klavye

Tüy gibi hafif, kağıt gibi bir incelik ve kristal berraklığında görüntü.

Üstelik Akıllı Manyetik Klavye'yi tabletinize bağlayarak cihazınızı bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz. 

Huawei MatePad 11.5 inç S PaperMatte Tablet + Klavye

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Seyahat modu, uçuş boyunca kalkış kükremesini ve bitmek bilmeyen motor gürültüsünü hayal edin ve sonra bu seslerin olmadığını hayal edin. Life Q30’un seyahat modu, size daha dinlendirici bir yolculuk sağlamak için motor gürültüsünü% 95'e kadar ortadan kaldırır.

Sokakta yürürken sevdiğiniz müzikleri dinleyin. Dış mekan modu, önünden geçen arabaların gürültüsünü azaltır ve hiçbir şeyin müzik zevkinizi engellemesine izin vermez.

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

'Öneri üzerine aldığım için beklentilerim yüksekti ve hepsini karşıladı diyebilirim. Şarj ömrü harika, ne zaman taktığınızı unutuyorsunuz. Ses kalitesi eğer bu konunun gurmesi değilseniz gayet tatmin edici.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Redmi Buds 6 Aktif Wireles Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 6 Aktif Wireles Kulaklık

Kulak içi kulaklıklar arasında en çok satılan model de bu.

Xiaomi Redmi Buds 6 Aktif Wireles Kulaklık

'Telefon görüşmelerimde sesimin karşı tarafa güzel iletildiği söylendi. Müzik performansı güzel gündelik hayatta ihtiyaçlarınızı tamamen karşılar vaziyette. Fiyatına göre bence en iyi seçenek.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Süpürge

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Süpürge

Toz kapasitesi ve pratik kullanımı ile temizliğin kolay ve çabuk olmasına yardımcı olan dikey süpürge, elektronikte haftanın yıldızlarından.

Fantom Pratik XL P 1300 Dikey Süpürge

'Ürün günlük kısa işler için harika.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Philips XU2000/10 Islak ve Kuru Robot Süpürge

Philips XU2000/10 Islak ve Kuru Robot Süpürge

Haritalaması da temiziliği de harika bir robot süpürge.

Philips XU2000/10 Islak ve Kuru Robot Süpürge

'Geldi kurduk robotu HomeRun uygulaması ile. Arkadaşlar uygulamayı kullanırken konumunuz açık olsun yoksa hata veriyor yorumdakiler onun yüzünden iade falan etmiş. Ben acayip memnun kaldım şu anlık bir şey olursa ekleme yaparım ama bu robot bu paraya bedava yani sudan ucuz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Malzemeleri ve sıvıları hassas bir şekilde tartarak, 5 kg'a kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahip bir mutfak terazisi.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

'Ürün açıklamalara tamamen uygun, hassas ölçüm yapıyor ve paslanmaz çelik yüzeyi oldukça şık. Kullanımı kolay, ekranı net okunuyor ve dara fonksiyonu sorunsuz çalışıyor. '

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

ThermoPro TM01 Dijital Mutfak Zamanlayıcısı

ThermoPro TM01 Dijital Mutfak Zamanlayıcısı

Büyük rakamlara sahip 6,5 x 2,7 cm'lik geniş bir LCD ekrana sahip olan zamanlayıcıyı odanın diğer ucundan sadece bir bakışta okuyabilirsiniz. Üstelik arka ışığı ile karanlıkta bile okumak kolay.

ThermoPro TM01 Dijital Mutfak Zamanlayıcısı

'Bu mutfak saatleri benim gibi sık kek kurabiye yapan biri için vazgeçilmez. Fırına atınca mutlaka dakika kuruyorum. Her zaman kullandığım saatler sadece dakika ve saniye göstergeli olan basit alarmlar oluyordu. Onlara göre bu çok fonksiyonlu. Hem saat olarak kullanabiliyorsunuz -ayakta durabileceği standı da var- hem de diğerlerinde sadece dakika ve saniyenin kurulumu varken bunda saat de var. Muadillerine göre çok daha fonksiyonlu. '

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Xiaomi C200 Akıllı Kamera

Xiaomi C200 Akıllı Kamera

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Xiaomi C200 Akıllı Kamera

'Kedimiz için aldık çok beğendik. Görüntü ve ses kalitesi süper. Düşünmeden alabilirsiniz tavsiye ederim.'

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Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Eski nesil televizyonunuzu, yeni nesil akıllı bir televizyona dönüştürecek olan kendisi küçük işlevi büyü bir medya oynatıcı.

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

'Uygulamaların açılışı / kapanışı çok tatmin edici bir hızda. Uygulamada video açmak ise saniyenin 5'te 1'i hızında. Bu ürünü alın, aldırın. Philips 37 inç 18 yıllık TV yepyeni hale geldi.'

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Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Kompakt yapısı ile çok beğenilen hızlı şarj aleti, aşırı ısınma, yüksek akıma karşı koruma da sağlıyor.

Spigen 30W USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

'Üründe ısınma yok. 25w ve 30w uygun telefonlarda kullanıyorum. Onlara uygun voltaj vererek şarj ediyor. Küçücük olmasına rağmen hızlı şarj özelliği olması şahane bir şey. Sorunsuz çalışıyor. En önemlisi Spigen kalitesi olması.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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