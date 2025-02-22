Xiaomi Akıllı Saatten Fantom Dikey Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Büyük rakamlara sahip 6,5 x 2,7 cm'lik geniş bir LCD ekrana sahip olan zamanlayıcıyı odanın diğer ucundan sadece bir bakışta okuyabilirsiniz. Üstelik arka ışığı ile karanlıkta bile okumak kolay.

ThermoPro TM01 Dijital Mutfak Zamanlayıcısı

'Bu mutfak saatleri benim gibi sık kek kurabiye yapan biri için vazgeçilmez. Fırına atınca mutlaka dakika kuruyorum. Her zaman kullandığım saatler sadece dakika ve saniye göstergeli olan basit alarmlar oluyordu. Onlara göre bu çok fonksiyonlu. Hem saat olarak kullanabiliyorsunuz -ayakta durabileceği standı da var- hem de diğerlerinde sadece dakika ve saniyenin kurulumu varken bunda saat de var. Muadillerine göre çok daha fonksiyonlu. '