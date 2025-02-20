Evinizde Gördüğünüz An İçinizi Huzur Kaplayacak 11 Ev Elektroniği Ürünü
Evinizi tertemiz yapacağından şüpheniz olmayan bir süpürge, sabah size en güzel kahveyi demleyecek bir makine, istediğiniz gibi evinizi aydınlatacak bir akıllı ampul. Yemekleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacak pratik 11'i 1 arada pişirici. Daha neler neler... Evinizde baktıkça iyi ki almışım diyeceğiniz ürünleri tek tek listeledik.
Akıllı tartıdan buharlı ütüye...
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Bu içerik 19.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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