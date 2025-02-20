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Ev Yaşam , Elektronik
Evinizde Gördüğünüz An İçinizi Huzur Kaplayacak 11 Ev Elektroniği Ürünü

etiket Evinizde Gördüğünüz An İçinizi Huzur Kaplayacak 11 Ev Elektroniği Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 18:03

Evinizi tertemiz yapacağından şüpheniz olmayan bir süpürge, sabah size en güzel kahveyi demleyecek bir makine, istediğiniz gibi evinizi aydınlatacak bir akıllı ampul. Yemekleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacak pratik 11'i 1 arada pişirici. Daha neler neler... Evinizde baktıkça iyi ki almışım diyeceğiniz ürünleri tek tek listeledik.

Akıllı tartıdan buharlı ütüye...

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Bu içerik 19.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Sabah uyandığınızda en sevdiğiniz kahvenizi keyifle yudumlayacağınızı bilerek yatağa girmenin huzuru bu tam otomatik kahve makinesinden geçiyor.

Sıcak espressolardan serinletici buzlu kahvelere, tam 20 farklı kahve çeşidini yapabileceğiniz harika bir kahve makinesi.

Philips  EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

'Kahve yoğunluğunu, süt miktarını ve sıcaklığını kişisel tercihime göre ayarlayabiliyorum, bu da her seferinde tam istediğim gibi bir kahve elde etmemi sağlıyor. Ayrıca, hızlı başlangıç özelliği sayesinde sabahları kahvemi hızlıca hazırlayabiliyorum, bu da yoğun tempolu günlerde büyük bir avantaj sağlıyor.'

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Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T Robot Süpürge ve Paspas

Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T Robot Süpürge ve Paspas

Super, turbo ve standart modları arasından seçim yaparak kullanabileceğiniz robot süpürge evdeyken huzur hep sizinle.

Sizi yormadan evi temizliyor, o huzur vermesin de kim versin öyle değil mi?

Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T Robot Süpürge ve Paspas

'Ürün sıfır orijinal ürün çok iyi ve kusursuz çalışıyor gündelik hayatta kıl ve tozları çok güzel alıyor.'

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Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

Kahvenizi uygun sıcaklıkta hızlı ve dengeli bir şekilde demleyen harika bir makine. Üstelik termos kısmı da kahvenizi 8 saatten fazla 80 dereceye kadar sıcak tutuyor. 

Gerçek kahve severler için mükemmel!

Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi

'Her sabah görmekten hoşlandığım, günaydınlaştığım kırmızı birey.. Muhtemelen kendime aldığım en iyi şeylerden biri.. Sevdiğiniz kahve/su oranını da yakalayınca dışardaki kahveleri beğenmez oluyorsunuz.'

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Kärcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

Kärcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 3,5 bar basıncı ile 75 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok ediyor. Üstelik 30 saniyede kullanıma hazır oluyor.

Kärcher SC 3 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

'Gelir gelmez kullandık. Kurulum ve kullanımı çok kolay. Resimlerle tarif edilmiş. İlk denememizde çok memnun kaldık. Fiyatına göre bekleneni veriyor.'

Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge

Performansı ile sizi mutlu edecek temizlikten sonra derin bir oh çekmenizi sağlayacak harika bir süpürge.

Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge

'Yaklaşık 11 aydır kullanıyorum ve ilk süpürmemde, daha önce evi tam anlamıyla hiç süpürmemişim gibi hissettim. Bu süpürge, sunduğu performans ve özelliklerle beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Özellikle yüksek çekim gücü arayanlar için ideal; en düşük seviyede bile güçlü bir performans sunarken, orta ve yüksek kademede neredeyse hiç toz ve kiri kaçırmıyor.'

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Instant Pot Duo Crisp + Sıcak Hava Fritözü 11'i 1 Arada Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici

Instant Pot Duo Crisp + Sıcak Hava Fritözü 11'i 1 Arada Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici

Hem airfryer hem de  akıllı bir düdüklü tencere. Üstelik ikisinin de en iyisi.

11 pişirme programı düdüklü tencere, kızartma tavası, buharlı pişirme, yavaş pişirme, vakumlanmış yemek pişirme, ısıtma, kızartma, fırınlama, ızgara ve kurutma modlarından oluşuyor.

Büyük ailelerin bayılacağı bir pişirici.

Instant Pot 11'i 1 Arada Elektrikli Çok Amaçlı Pişirici

'Evde mutfak işlerini kolaylaştırdı düdüklü tencere patlayacak mı korkusu olmadan rahatça harika yemekler yapabilirsiniz.'

Philips PSG6042/20 PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü

Philips PSG6042/20 PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü

1,8 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlıyor. Kırışıklıkları mükemmel bir şekilde açıyor.

En güzel özelliklerinden biri de tüm ütülenebilir kumaşlar ve giysiler üzerinde sıfır yanık garantisi sunması. Böylece, ütüyü giysilerinizin veya ütü masanızın üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Ayrıca, ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemine sahip.

Philips PSG6042/20 PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü

'Markanın en uygun fiyatlı ürün olmasına rağmen basınç gücü ve kırışık açma performansı oldukça iyi.'

Obev Ultrasonik Hava Nemlendirici

Obev Ultrasonik Hava Nemlendirici

Özel tasarlanmış ultrasonik nemlendirici, iç mekan havasını nemlendirirken aynı zamanda iç mekan havasını da temizler.

Obev Ultrasonik Hava Nemlendirici

'Ürün siyah olan modelini denedim, sessiz çalışıyordu. Rahatsız edici ses yok.'

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Neutron Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Tartı

Neutron Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Tartı

'Ürünün malzeme kalitesi çok iyi. Tasarımı çok şık. Mobil uygulamayla kolayca eşleştirebiliyorsunuz. Tartılırken mobil uygulama üzerine her tartıldığınızı gün gün kaydediyor. En güzeli yağ kas vb bir sürü ölçüm yapıyor ve biyolojik yaşınızı söylüyor. Neutron markasının diğer akıllı ev aletlerini de kullanıyorum gerçekten kaliteli bir marka.'

Neutron Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Tartı

Philips Akıllı Ampül

Philips Akıllı Ampül

Kaliteli marka, akıllı aydınlatma!

Philips Akıllı Ampül

'Ne kadar aydınlatacağı konusunda emin olmamıştım ama beklentimi karşıladı benim için yeterli oldu.'

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Philips DST8050/20 Azur Buharlı Ütü

Philips DST8050/20 Azur Buharlı Ütü

260g turbo buhar ve 3000 W gücüyle anında ütülemeye başlayabileceğiniz, güçlü sürekli buharı ile mükemmel sonuçlar elde edebileceğiniz bir ütü.

Philips DST8050/20 Azur Buharlı Ütü

'Philips kalitesini bu üründe de belli etmiş. Farklı kumaşlarda gösterdiği performans gayet yeterli.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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