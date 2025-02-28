onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 06:01

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 26.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çöl Çiçeği - Waris Dirie

Çöl Çiçeği - Waris Dirie

Kadınların genel olarak, kendi ayakları üzerinde duran özgür bir birey olma çabası karşısında karşılaştıkları sorunlar, yokluklar ülkesi olan Afrika'nın çöllerinde yaşandığında, çok daha çarpıcı ve öğretici bir deneyim haline geliyor. Waris Dirie, bu sorunlarla nasıl baş ettiğini anlatarak, ister Afrika'da olsun, ister gelişmiş ülkelerde, benzer sorunlarla karşılaşan tüm kadınlara ışık tutuyor. 

Dirie'nin öyküsü aynı zamanda, yılmadan çalışıldığında, insanın her istediğini elde edebileceğini de göler önüne seriyor ve herkese, dirençli ve çalışkan olma konusunda bir ders veriyor.

Fiyatı 146 TL.

Çöl Çiçeği - Waris Dirie

'Filmi izlemeyin çünkü pişman olursunuz. Kitap çok güzel film uyumsuz ve eksik olmuş.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vatan Millet Samatya (İmzalı)

Vatan Millet Samatya (İmzalı)

Aile bağlarını sevgiyle değil zaaflarla kuran üç kuşağın, dönüşen İstanbul’la birlikte yeniden biçimlenen hikâyesi. 

Unutulmaz karakterlerin yaratıcısı Seray Şahiner’den güçlü ve iz bırakacak bir roman. Zor hayatların coşkulu ve ironik bir metne dönüştüğü benzersiz bir kitap.

Fiyatı 188 TL.

Vatan Millet Samatya (İmzalı)

'Seray Şahiner’in tüm kitaplarını çok beğenerek okudum bu da eminim çok güzeldir.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri

Herkesin kütüphanesinde bulundurup ara ara açıp okuması gereken bir başucu kitabı.

Dr. Gabor Mate zihin ile bedenin aslında nasıl bir bütün oluşturduğunu» hastalarının yaşamöyküleri aracılığıyla ve herkesin anlayabileceği bilimsel veriler ışığında açıklıyor. Zihin ile bedenin etkileşimine, yaşam boyu hastalıkta ve sağlıkta duygularla fizyolojinin ayrılmaz bütünlüğüne dikkat çekerken, multipl skleroz, romatizma, kanser, Alzheimer vaka analizlerinden çarpıcı örnekler sunuyor. 

Fiyatı 299 TL.

Vücudunuz Hayır Diyorsa: Duygusal Stresin Bedelleri

'Yeni MS tanısı almış biri olarak kitabın ısrarla otoimmün hastalıkların duygusal sebeplerime vurgu yapmasına bayıldım. Gabor Mate gerçekten inanılmaz anlaşılır bir dille yazmış. Kesinlikle okunmalı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Emanet Çocuk - Claire Keegan

Emanet Çocuk - Claire Keegan

Kısa, akıcı ve dokunaklı...

Çağdaş İrlanda edebiyatının en parlak isimlerinden Claire Keegan Emanet Çocuk'ta, bir kız çocuğunun gözünden İrlanda'nın yemyeşil vadileri ve parlak gökyüzüyle bezeli pastoral yaşamını, hırçın rüzgar ve dalgalarla falezler misali yontulmuş taşra insanlarını son derece dokunaklı ve yalın bir dille anlatıyor.

Fiyatı 80 TL.

Emanet Çocuk - Claire Keegan

'Emanet edilen ama sevilen, küçük ama sevimli, garip ama duyarlı bir kızın gözünden sevgi. Çok güzel bir eser.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Acı Yoruldu - Serhan Asker

Acı Yoruldu - Serhan Asker

Bu kitap için bir okuyucu 'Belgesel niteliğinde bir sosyal sorumluluk kitabı. Herkes okumalı.' demiş... Çok doğru!

Acılar birbiriyle yarıştırılamaz, fakat bu ülke 6 Şubat 2023'te bütün tarihinin en büyük acılarından birini, belki en büyüğünü yaşadı. Serhan Asker bu acılara tanık oldu. Dahası, onları teninde yaşadı. Elinizdeki kitap acıya tanıklığın, onu teninde yaşamanın benzersiz bir ürünü olarak karşınızda!

Fiyatı 91 TL.

Acı Yoruldu - Serhan Asker

'Her satırında buram buram acı veren bir kitap okumakta çok zorlandım.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cadı - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Cadı - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kocasının ölümüyle dul kalan Fikriye Hanım için çöpçatanlar işe koyulurlar. Bulabildikleri talip, birkaç kez evlenmiş ve rahmetli ilk karısından kalan iki çocuğuyla büyük bir yalıda yaşayan Naşit Nefi Efendi'dir. Ancak bu varlıklı talibin bir kusuru vardır: Çocuklarının annesi Binnaz Hanım hortlamıştır.

Cadı, Hüseyin Rahmi'nin gulyabani, hortlak gibi doğaüstü varlıkları konu edindiği 'Garaib Faturası Külliyatı'nın ikinci romanı.

Fiyatı 37 TL.

Cadı - Hüseyin Rahmi Gürpınar

'Tarih boyunca süregelen hurafeleri, kozmik inançları ve buna bağlı insanın inanma biçimini irdelemiş yazar. Ben okurken aşırı keyif aldım çünkü dönemine göre cesur, zeka işi, mizahi ve gerilim veren bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

Gece Açan Çiçekler, Tarık Tufan'ın zengin dili, benzersiz üslubu ve hafızalardan silinmeyecek kurgusuyla, Osmanlı'dan günümüze akan dokunaklı bir aile hikayesi. Yaralı aşklara yakılmış, yüreklere dokunan, büyüleyici bir ağıt.

Fiyatı 200 TL.

Gece Açan Çiçekler - Tarık Tufan

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Bir solukta okuyacağınız bir kitap.

'İnsan olmanın ne anlama geldiği sorusuna ışık tutan, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bu yolda bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini uzatan hikayelerle dolu bir kitap.'

Fiyatı 141 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Yazarın bir psikoterapist ve psikiyatrist olarak hastalarının hayatına dokunduğu gerçek hikayelerde kendiyle yüzleşmesi ve okuyucuya verdiği mesajlar çok etkili.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Neden bir insan işinde ya da mesleğinde bir dehayken, diğeri hayatı boyunca hiçbir şey yapmadan ya da başarmadan düşe kalka yürümeye çalışır?

Neden bir insan mutlu bir evlilik sürerken, diğeri evliliğinde mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşıyor?

Bu soruların yanıtı, bilinçaltı ve bilinçli zihninizin işleyişinde gizli olabilir mi?

Kesinlikle evet!

Fiyatı 141 TL.

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

'Kitap bilinçaltı ile ilgili çok yararlı şeylerden bahsediyor her şey kafada bitiyor ve ve bazı durumlar için çok güzel telkinler veriyor.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Şakır Paşa Ailesi - Şirin Devrim

Şakır Paşa Ailesi - Şirin Devrim

Türkiye tarihinin belki de en ilginç ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hikayesini bizzat içlerinden biri, Şirin Devrim anlatıyor bu kitapta.

Şu anda televizyonda dizisi de çok tutulan Şakir Paşa Ailesi, bu haftanın çok satanlarından.

Fiyatı 190 TL.

Şakır Paşa Ailesi - Şirin Devrim

'Kitap çok akıcı, öneririm.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

Çoğu kütüphaneci gibi Sayuri de raflarındaki tüm kitapları okumuş. Ama onu bilge kütüphaneci yapan şey bu değil; Sayuri kendisine kitap danışanların ruhlarını okuyabiliyor. Verdiği her sürpriz kitap tavsiyesiyle insanlara yeni dünyaların kapılarını aralıyor, onları nazikçe hayattaki amaçlarına doğru yönlendiriyor.

Fiyatı 140 TL.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı

'Son dönemde okuduğum en güzel kitaplardan biriydi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 95 TL.

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Bizi son 4-5 yılda isteksiz ve keyifsiz yapan covid aşıları değil, hepinizi az çok o pis ağlarına düşüren sosyal medya ve online platformlar aslında. Kitabı bir günde bitirdim. Harika bir anlatımla bahsettiğim probleme ve çözümlerine çok keyifli bir dille ışık tutuyor. Umarım herkes kendine bir pay çıkarır ve dopamin demlemeyi öğrenerek daha mutlu yaşamlar sürer.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı sadece 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'Kitap nasihatlerden oluşuyor. Güzel, düşündürücü bir kitap. Amazon kalitesinden bahsetmeme gerek yok teşekkürler Amazon.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Geçen haftanın çok satan kitapları da aşağıda...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın