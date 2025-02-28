Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Kadınların genel olarak, kendi ayakları üzerinde duran özgür bir birey olma çabası karşısında karşılaştıkları sorunlar, yokluklar ülkesi olan Afrika'nın çöllerinde yaşandığında, çok daha çarpıcı ve öğretici bir deneyim haline geliyor. Waris Dirie, bu sorunlarla nasıl baş ettiğini anlatarak, ister Afrika'da olsun, ister gelişmiş ülkelerde, benzer sorunlarla karşılaşan tüm kadınlara ışık tutuyor.

Dirie'nin öyküsü aynı zamanda, yılmadan çalışıldığında, insanın her istediğini elde edebileceğini de göler önüne seriyor ve herkese, dirençli ve çalışkan olma konusunda bir ders veriyor.

Fiyatı 146 TL.

Çöl Çiçeği - Waris Dirie

'Filmi izlemeyin çünkü pişman olursunuz. Kitap çok güzel film uyumsuz ve eksik olmuş.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.