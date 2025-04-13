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Samsung Akıllı Saatten Philips Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Samsung Akıllı Saatten Philips Süpürgeye: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 09:35

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 12.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Enerji Puanı ile uykunuzu, kalp atış hızınızı ve günlük aktivitelerinizi kontrol edebilir ve günlük rutininizi planlayabileceğiniz akıllı saat haftanın çok satan elektronik ürünleri arasında.

Ürünün Samsung Türkiye garantili olduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

'Yeni nesil premium havası var. Akıllı saat merakınız varsa kesinlikle bu modeli öneririm. Özellikle Samsung ekosistem için tamamlayıcı oluyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

Belirli Apple Watch modelleri için hızlı şarj özelliğine sahip dayanıklı örgü kablo, haftanın çok satan elektronik ürünleri arasında.

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı

'Orijinal örgü kablolu Apple şarj aleti. Hem de burada Apple’dan çok daha ucuz. Çekinmeden alabilirsiniz. Arabada da bir tane bulunsun diye aldım. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Karşınızda haftanın en çok satın alınan tableti!

Tam bir fiyat performans ürünü olan tabletin ekran boyutu 8.7'.

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

' Şarjı uzun süre gidiyor, ekran kalitesinin orta düzeyde olmasından dolayı çok enerji harcamıyor. Ses gayet net. Kalem desteği yok.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Ekonomik fiyatla son teknoloji yenilikleri bir araya getiren, yoğun performans için tasarlanmış kablosuz oyun mouse'u haftanın çok satan elektronikleri arasında!

Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

'Ürün zaten oldukça popüler bilen biliyordur. Sensörleri kaliteli, tasarımı basit ve ergonomik öyle her yerinden RGB, makro tuşu filan fırlamıyor. Rival 3 ten geçtim biraz daha küçük bir mouse ama ele gayet güzel oturuyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Philips XB2123/09 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB2123/09 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge

Haftanın en çok satan elektrik süpürgesi 750W motora sahip olan Philips XB2123 oldu.

Toz haznesi tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanan süpürgenin emiş gücü çok yüksek. 

Ayrıca, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak da çok kolay.

Philips XB2123/09 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Kulak içi bluetooth kulaklıklar arasında en çok satan model karşınızda.

Bu kulaklıktaki 'Aktif Gürültü Engelleme' özelliği arka plan gürültülerini iki kata kadar daha fazla engelliyor. Şeffaf Mod ise etrafınızda olup bitenlere kulak vermenize imkan tanıyor.

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Kulak üstü kulaklıklar arasında en çok satın alınan model karşınızda.

Hafif, rahat ve katlanabilir özelliği ile öne çıkan kulaklığın 57 saate kadar pil ömrü bulunuyor.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Baseus Q Pow Pro 10.000 Mah Lcd Display 20W Powerbank

Baseus Q Pow Pro 10.000 Mah Lcd Display 20W Powerbank

Haftanın çok satanları arasında olan ayrıca şu anda indirimde olan powerbank, dahili Lightning kablosu ve USB/Type-C çıkışları ile aynı anda 3 cihazı şarj edebilme özelliğine sahip.

Baseus Q Pow Pro 10.000 Mah Powerbank

'Aynı anda type-C den type-A dan ve üzerindeki ek lightning kablodan 3 cihaz şarj edebilirsiniz. Gösterge olması güzel kasası plastik bunu dikkate alın. Düşürmemekte fayda var. Boyutları benim hoşuma gitti. Çok kompakt tasarım montun cebine çantaya her yere sığar. Tavsiye edilir.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Next Start 4K Media Player

Next Start 4K Media Player

'Neredeyse avuç içi kadar bir cihaz. Siyah, televizyonun yanında kendini belli etmeyen sade bir görünümü olan ama işini hakkıyla yapan bir cihaz. Kurulumu Android bir cihaz kurmak kadar kolay. Hdmi kablo çıkıyor kutudan. Kumandası kullanışlı. Özellikle mikrofonu çok başarılı. Klavyeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Tv kumandası olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani tek kumanda ile hem cihazı hem de tv'yi kumanda edebiliyorsunuz.'

Next Start 4K Media Player

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Tapo TP-Link C210 İç Mekan Güvenlik Kamerası

Tapo TP-Link C210 İç Mekan Güvenlik Kamerası

Gelişmiş gece görüşüne sahip olan güvenlik kamerası, haftanın çok satan elektronik ürünleri arasında.

Tapo TP-Link C210 İç Mekan Güvenlik Kamerası

'Çok başarılı bir cihaz. Hareket algılaması. Görüntü ve ses kalitesi. Kurulum kolaylığı. Uygulaması ve kayıtları telefona indirme. Saydığım tüm özellikler çok başarılı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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