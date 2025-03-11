"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Evde bir evcil hayvan sahiplenme fikri ortaya atıldığında, bazı ebeveynlerin tepkisi hep aynıdır: “O gelirse ben giderim!” Ancak işler hiç de söyledikleri gibi gitmez ve bir süre sonra o çok karşı çıktıkları minik dostun en büyük hayranı, hatta kölesi olurlar. Bir zamanlar eve girmesine bile izin vermeyecekleri o tüylü dost, artık onların en sevdiği sohbet konusu, telefonlarının galerisindeki tek içerik ve hatta yemek masasında en özel misafir haline gelir Gelin o ebeveynlere bakalım!
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1. "Sen kendi evinde bakarsın, benim evimde benim kurallarım geçerli."
2. Ne diyorduk? Büyücü memnun, büyülenen memnun!
3. Kedi-köpeğe yine kısa bir mola verelim! 😻
4. "Kesinlikle istemiyorum, sizi büyüttüm bir de onunla mı uğraşacağım?" 😹
5. "Kesinlikle ben ilgilenmeyeceğim, kendin halledersin" 😹
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6. "Yatağa kesinlikle çıkılmayacak" sözleri sarf edildi mi? 😹
7. "Evde köpek bakılmaz diyen adam şimdi onun için küçük bir yuva inşa etti"
8. "Köpek bakılmaz evde, kokuyor hem" 😻
9. "Şimdi her gece beraber uyuyorlar..."
10. İstemiyorum dedikten sonra bebekler gibi sevildiyse bu iş tamamdır! 😻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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