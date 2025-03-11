"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evde bir evcil hayvan sahiplenme fikri ortaya atıldığında, bazı ebeveynlerin tepkisi hep aynıdır: “O gelirse ben giderim!” Ancak işler hiç de söyledikleri gibi gitmez ve bir süre sonra o çok karşı çıktıkları minik dostun en büyük hayranı, hatta kölesi olurlar. Bir zamanlar eve girmesine bile izin vermeyecekleri o tüylü dost, artık onların en sevdiği sohbet konusu, telefonlarının galerisindeki tek içerik ve hatta yemek masasında en özel misafir haline gelir Gelin o ebeveynlere bakalım!