Astronotların Boyları Uzayda Neden Uzar?
Uzay yolculukları her zaman dikkat çekici olmuştur. Ancak astronotların sadece uzaya gitmekle kalmayıp birkaç santim uzadığı gerçeği biraz şaşırtıcı gelebilir. Aslında bu durum, yıllardır bilim insanlarının da yakından takip ettiği bir konu. Vücudumuz yerçekimine o kadar alışmış ki ondan kurtulduğumuzda hemen değişime uğruyor. Bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri ise omurgamızda yaşanıyor. Gelin, detaylarına iyice inelim!
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İnsan vücudu, milyonlarca yıl boyunca yer çekiminin etkisi altında evrimleşti.
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Peki bu uzama kalıcı mı?
Scott Kelly'nin deneyimi sadece fiziksel değil, zihinsel etkileri de ortaya koydu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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