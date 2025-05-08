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Astronotların Boyları Uzayda Neden Uzar?

Astronotların Boyları Uzayda Neden Uzar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 16:58

Uzay yolculukları her zaman dikkat çekici olmuştur. Ancak astronotların sadece uzaya gitmekle kalmayıp birkaç santim uzadığı gerçeği biraz şaşırtıcı gelebilir. Aslında bu durum, yıllardır bilim insanlarının da yakından takip ettiği bir konu. Vücudumuz yerçekimine o kadar alışmış ki ondan kurtulduğumuzda hemen değişime uğruyor. Bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri ise omurgamızda yaşanıyor. Gelin, detaylarına iyice inelim!

Kaynak 1, Kaynak 2

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İnsan vücudu, milyonlarca yıl boyunca yer çekiminin etkisi altında evrimleşti.

İnsan vücudu, milyonlarca yıl boyunca yer çekiminin etkisi altında evrimleşti.

Kalbimiz, akciğerlerimiz, kaslarımız hatta DNA’mız bile bu kuvvetin baskısıyla şekillendi. Ancak uzaya çıktığımızda bu durum tamamen değişiyor. Bilim insanları, 1961 yılında Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasından beri mikro yerçekiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceliyor. Yapılan araştırmalar, uzaydaki yaşamın tansiyonu artırdığını, kasları zayıflattığını, kalp kaslarını yorduğunu ve kemik yoğunluğunu azalttığını ortaya koydu. 

Fakat tüm bunlar arasında en ilginç olanı, astronotların boylarının yaklaşık %3 oranında uzaması. Bu durumun temel sebebi ise yer çekiminin yokluğunda omurganın rahatlaması ve disklerin genişlemesi.

Peki bu uzama kalıcı mı?

Peki bu uzama kalıcı mı?

Astronotlar Dünya’ya döndükten sonra birkaç ay içinde eski boylarına geri dönüyorlar. Çünkü yer çekimi tekrar devreye giriyor ve omurga yeniden sıkışıyor. NASA, insan vücudunun uzaydaki değişimini daha iyi anlayabilmek için yıllarca araştırmalar yaptı. Özellikle 2015-2016 yıllarında yürütülen 'İkizler Projesi' çok dikkat çekiciydi. 

Bu araştırmada astronot Scott Kelly tam 340 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalırken, ikizi Mark Kelly Dünya’da yaşamaya devam etti. Sonuçlar beklendiği gibi omurga uzamasını doğruladı, Scott’ın DNA’sındaki telomerlerin,yani kromozomların uçlarındaki koruyucu yapıların, uzadığı gözlemlendi.

Scott Kelly'nin deneyimi sadece fiziksel değil, zihinsel etkileri de ortaya koydu.

Scott Kelly'nin deneyimi sadece fiziksel değil, zihinsel etkileri de ortaya koydu.

Dünya’ya döndükten sonra bazı bilişsel yetilerinin azaldığı tespit edildi. Ayrıca uzaydaki yaşam, zaman algısını bile değiştiriyor. Einstein’ın özel görelilik teorisine göre, inanılmaz hızlarda hareket eden cisimlerde zaman yavaşlıyor; bu durum 'zaman genişlemesi' olarak adlandırılıyor. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, Dünya’da kalanlara göre zamanı biraz daha yavaş deneyimliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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