Astronotların Boyları Uzayda Neden Uzar?

Kalbimiz, akciğerlerimiz, kaslarımız hatta DNA’mız bile bu kuvvetin baskısıyla şekillendi. Ancak uzaya çıktığımızda bu durum tamamen değişiyor. Bilim insanları, 1961 yılında Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasından beri mikro yerçekiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceliyor. Yapılan araştırmalar, uzaydaki yaşamın tansiyonu artırdığını, kasları zayıflattığını, kalp kaslarını yorduğunu ve kemik yoğunluğunu azalttığını ortaya koydu.

Fakat tüm bunlar arasında en ilginç olanı, astronotların boylarının yaklaşık %3 oranında uzaması. Bu durumun temel sebebi ise yer çekiminin yokluğunda omurganın rahatlaması ve disklerin genişlemesi.