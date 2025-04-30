Doğuştan Görme Engelli Kişiler Neden Şizofren Olmaz?
Doğuştan görme engelli bireylerin şizofreni yaşamadığını duymak sizi şaşırttı mı? Ama bilim insanları tam da bu noktada önemli bir gerçeğin peşine düştü. Çünkü bu durum sadece sonradan gelişen görme kayıpları için geçerli değil. Araştırmalara göre doğuştan kör olan hiç kimse şimdiye dek şizofren teşhisi almadı. Bunun nedeni ise bambaşka bir yerden çıkıyor, gelin bakalım...
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İlginç bulgu, Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir makalede ele alındı.
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Körlük otizme yol açabiliyor ama şizofreniye neden olmuyor. İyi de neden?
Körlükle şizofren olmamanın alakası nedir peki?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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