Doğuştan Görme Engelli Kişiler Neden Şizofren Olmaz?

Bilim insanları, doğuştan gelen görme kaybının beyin gelişimini belirgin şekilde etkilediğini ve bunun da şizofreniye karşı koruma sağladığını öne sürüyor. Körlükten değil, körlüğün neden olduğu beyin değişimlerinden bahsediyoruz.

Görsel deneyimden yoksun kalmak, beynin görme merkezinin farklı şekillerde gelişmesine neden oluyor. Örneğin doğuştan kör bireylerin beyin korteksi, şizofren bireylerin aksine daha kalın çünkü görsel deneyim eksikliği, normalde gerçekleşen 'beyin budama' sürecini sınırlıyor.