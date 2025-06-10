300 Kişilik Köyü Delirtip 7 Kişinin Ölmesine Neden Olan "Lanetli Ekmek" Olayı

1951 yılının yazı Fransa'nın Pont Saint-Esprit köyü için oldukça yağışlı geçmişti. Bu durum, o yılki çavdar hasadını olumsuz etkilemişti. Devletin sıkı denetimi altında olan un dağıtımı nedeniyle bir fırıncı, gelen gri renkli ve normalden farklı görünen unu kullanmak zorunda kaldı.

Sabaha karşı köy halkına bu undan yapılmış bagetler dağıtıldı ve birkaç gün içinde neredeyse 230 kişi ağır bir şekilde hastalandı. İlk belirtiler gıda zehirlenmesini andırıyordu; kusma, mide bulantısı, uykusuzluk... Ancak kısa sürede işler kontrolden çıktı.