300 Kişilik Köyü Delirtip 7 Kişinin Ölmesine Neden Olan "Lanetli Ekmek" Olayı
Fransa’nın güneyinde küçük ve sakin bir köyde fırından alınan birkaç baget ekmekle başlayan olaylar kısa sürede dehşet verici bir hal aldı. Tüm kasaba, görünürde masum olan bu ekmeklerle zehirlendi. Kimi hayaletler gördü, kimi kendini yaktı sandı, bazıları ise pencereden atlayarak can verdi. Sebebi hala tartışmalı olan bu gizemli olayın ardında ne vardı? Gerçekten sadece bir mantar mı suçluydu, yoksa bu işin içinde başka bir şey mi vardı?
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Her şey gri renkte bir unla başladı.
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Kasaba bir kabusa uyandı.
Peki ama bu olayın sebebi neydi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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