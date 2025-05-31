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Kafasını 120 Derece Geriye Döndürebilen "Baykuş Adam" Martin Laurello’nun Tuhaf Hikayesi

Kafasını 120 Derece Geriye Döndürebilen "Baykuş Adam" Martin Laurello’nun Tuhaf Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 16:08

1920’lerde bir sirke gittiğinizi düşünün, sahnede biri sırtı size dönükken aniden kafasını tamamen çevirip gözlerinizin içine bakıyor. Üstelik bunu yaparken en ufak bir acı belirtisi bile göstermiyor. İşte Martin Laurello’nun gösterisi tam olarak böyleydi. Kafasını 120 derece döndürebilen bu adam, kısa sürede 'Baykuş Adam' lakabıyla tanındı. Seyirciler bu inanılmaz hareket karşısında hem hayranlıkla bakıyor hem de tüyleri diken diken oluyordu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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1885’te Almanya’nın Nürnberg kentinde doğan Martin Laurello, 1921 yılında Amerika’ya göç ettiğinde adını Martin Emmerling’den değiştirdi.

1885’te Almanya’nın Nürnberg kentinde doğan Martin Laurello, 1921 yılında Amerika’ya göç ettiğinde adını Martin Emmerling’den değiştirdi.

Onun gibi binlerce insan daha iyi bir yaşam arayışıyla yeni kıtaya adım atıyordu ama Martin’in farkı, yıllar süren egzersizlerle geliştirdiği sıra dışı bir yeteneğe sahip olmasıydı.

Kafasını 120 derecenin de ötesine çevirebiliyor, hatta izleyicilere arkası dönükken yüzünü gösterebiliyordu. Bu yeteneği sayesinde ilk kez Coney Island’daki Dreamland Sirki’nde sahneye çıktı ve burada 'Dönen Kafalı Çocuk Bobby' adıyla tanıtıldı.

Laurello’nun gösterisi sadece kafa döndürmekle sınırlı değildi.

Laurello’nun gösterisi sadece kafa döndürmekle sınırlı değildi.

Sırtı seyirciye dönükken kafasını tamamen çevirip seyircilerle göz göze gelebiliyor, hatta bu sırada bira içebiliyordu. Ancak aynı pozisyonda nefes almak ya da sigara içmek mümkün değildi. Gösteri afişlerinde 'Dümdüz yürüyüp arkaya bakabilen tek insan' olarak tanıtıldı. 

Ringling Bros. ve Barnum & Bailey gibi büyük sirklerde yer aldı, kış aylarında ise New York’taki Hubert’s Müzesi’nde performanslarını sürdürdü. Yanında kılıç yutanlar, pire eğitmenleri ve kuvvet gösterileri yapanlarla birlikte çalıştı.

Her ne kadar sahnede alkış toplasa da özel hayatı aynı ölçüde başarılı değildi.

Her ne kadar sahnede alkış toplasa da özel hayatı aynı ölçüde başarılı değildi.

İlk evliliğinden bir oğlu oldu, ikinci evliliğinden iki çocuk sahibi daha oldu ancak Laurello bu ailesini terk etti. Eşi tarafından polise şikayet edildi ve 1931 yılında, bir performans sırasında Baltimore polisi tarafından tutuklandı. Laurello’nun yaşamındaki en tartışmalı konu ise Nazi sempatizanı olduğu iddiasıydı. Bir dönem birlikte sahne aldığı bir çalışma arkadaşı, onun Amerikan bayrağını sevmediğini ve Hitler’i desteklediğini söylemişti. 

1952 yılında son performansını sergileyen Laurello, 1955’te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bazıları kafasını çevirebilmek için omurgasındaki bazı kemikleri çıkardığını söylese de bu yeteneğin ardındaki sırrı ortaya koyacak herhangi bir röntgen kaydı hiçbir zaman bulunamadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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