Kafasını 120 Derece Geriye Döndürebilen "Baykuş Adam" Martin Laurello’nun Tuhaf Hikayesi

Onun gibi binlerce insan daha iyi bir yaşam arayışıyla yeni kıtaya adım atıyordu ama Martin’in farkı, yıllar süren egzersizlerle geliştirdiği sıra dışı bir yeteneğe sahip olmasıydı.

Kafasını 120 derecenin de ötesine çevirebiliyor, hatta izleyicilere arkası dönükken yüzünü gösterebiliyordu. Bu yeteneği sayesinde ilk kez Coney Island’daki Dreamland Sirki’nde sahneye çıktı ve burada 'Dönen Kafalı Çocuk Bobby' adıyla tanıtıldı.