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Kuzey Kore’nin Film Takıntısı Yüzünden Kaçırılan Yıldız Choi Eun-hee’nin Şaşırtıcı Hikayesi

Kuzey Kore’nin Film Takıntısı Yüzünden Kaçırılan Yıldız Choi Eun-hee’nin Şaşırtıcı Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 15:17

Bir davet mektubu, Choi Eun-hee’nin hayatını sonsuza kadar değiştirdi. O dönem iş bulmakta zorlanan ünlü oyuncu, Hong Kong’daki bir görüşmeyi kabul etti. Fakat bu bir tuzaktı ve kendini Kuzey Kore’de, Kim Jong-il’in karşısında buldu. Eski eşi Shin Jeong-gyun ile yolları yıllar sonra burada kesişti. Bu iki sinema insanı, artık istemedikleri bir sahnede başrollerdeydi.

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Her şey Kim Jong-il’in film takıntısıyla başladı.

Her şey Kim Jong-il’in film takıntısıyla başladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, propaganda sinemasına olan tutkusuyla biliniyordu. Babası Kim Il-sung henüz ülke başkanıyken, Kim Jong-il propaganda ve ajitasyon departmanının başındaydı. Kendi sinema teorilerini anlatan bir kitap bile yayımlamıştı ve 30 binden fazla filmden oluşan dev bir koleksiyona sahipti. 

Ancak Kuzey Kore sinemasının sıkıcı, ideolojik tekrarlarla dolu olduğunu düşünüyor; Güney Kore yapımlarını kıskanıyordu. Bu hayal kırıklığı, onu radikal bir yola itti: Güney Kore’nin ünlü oyuncusu Choi Eun-hee ile yönetmen eşi Shin Jeong-gyun’u kaçırmak...

Choi, Hong Kong’da bir iş görüşmesi bahanesiyle tuzağa düşürüldü.

Choi, Hong Kong’da bir iş görüşmesi bahanesiyle tuzağa düşürüldü.

Kuzey Kore’ye ulaştığında ona, sanki kendi isteğiyle gelmiş gibi davranıldı. Kim Jong-il onu karşıladı, gazeteciler fotoğraflar çekti. Choi yalnızlığa terk edildi, Shin ise kaçmaya çalıştığı için çalışma kampına gönderildi. İki eski eşin yıllar süren esareti boyunca birbirlerinden haberi olmadı. Ta ki Kim Jong-il onları doğum günü partisinde yeniden bir araya getirene kadar.

Yeniden bir araya getirilen Choi ve Shin'e film çekmeleri emredildi. İkili, 2 yıl 3 ay içinde tam 17 film yaptı. Uykusuz geceler, yoğun baskılar ve denetim altında geçen çekim süreçleri... Kim Jong-il, bu filmlerle uluslararası festivallerde yer almayı hedefliyordu ve bir nebze de olsa amacına ulaştı. Özellikle Doğu Bloku’nda bazı yapımlar ilgi gördü. Filmler, Kuzey Kore sineması için alışılmadık derecede insani ve hatta romantik ögeler içeriyordu.

1986 yılında, Berlin Film Festivali’ne katılmak üzere Avrupa’ya gönderilen çift, Avusturya’daki bir otelden kaçarak ABD Büyükelçiliği’ne sığındı.

1986 yılında, Berlin Film Festivali’ne katılmak üzere Avrupa’ya gönderilen çift, Avusturya’daki bir otelden kaçarak ABD Büyükelçiliği’ne sığındı.

Ardından ABD’ye iltica ettiler ve 1999’a kadar orada yaşadılar. Bu kaçış, Kim Jong-il’i derinden sarstı. Çiftin izlerini silmek için filmlerden isimleri kaldırıldı, yaptıkları işler yasaklandı. Yine de yıllar sonra Kuzey Kore sineması, Choi ve Shin’in estetik yaklaşımına benzer tarzda temaları işlemeye başladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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