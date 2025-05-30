Kuzey Kore’nin Film Takıntısı Yüzünden Kaçırılan Yıldız Choi Eun-hee’nin Şaşırtıcı Hikayesi
Bir davet mektubu, Choi Eun-hee’nin hayatını sonsuza kadar değiştirdi. O dönem iş bulmakta zorlanan ünlü oyuncu, Hong Kong’daki bir görüşmeyi kabul etti. Fakat bu bir tuzaktı ve kendini Kuzey Kore’de, Kim Jong-il’in karşısında buldu. Eski eşi Shin Jeong-gyun ile yolları yıllar sonra burada kesişti. Bu iki sinema insanı, artık istemedikleri bir sahnede başrollerdeydi.
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Her şey Kim Jong-il’in film takıntısıyla başladı.
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Choi, Hong Kong’da bir iş görüşmesi bahanesiyle tuzağa düşürüldü.
1986 yılında, Berlin Film Festivali’ne katılmak üzere Avrupa’ya gönderilen çift, Avusturya’daki bir otelden kaçarak ABD Büyükelçiliği’ne sığındı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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