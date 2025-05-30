Kuzey Kore’nin Film Takıntısı Yüzünden Kaçırılan Yıldız Choi Eun-hee’nin Şaşırtıcı Hikayesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, propaganda sinemasına olan tutkusuyla biliniyordu. Babası Kim Il-sung henüz ülke başkanıyken, Kim Jong-il propaganda ve ajitasyon departmanının başındaydı. Kendi sinema teorilerini anlatan bir kitap bile yayımlamıştı ve 30 binden fazla filmden oluşan dev bir koleksiyona sahipti.

Ancak Kuzey Kore sinemasının sıkıcı, ideolojik tekrarlarla dolu olduğunu düşünüyor; Güney Kore yapımlarını kıskanıyordu. Bu hayal kırıklığı, onu radikal bir yola itti: Güney Kore’nin ünlü oyuncusu Choi Eun-hee ile yönetmen eşi Shin Jeong-gyun’u kaçırmak...