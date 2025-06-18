100 Yıl Önce Ortaya Çıkıp Binlerce Kişiyi Etkileyen "Uyuyan Salgın": Encephalitis Lethargica
20. yüzyılın başlarında dünya, pek çok gizemli hastalıkla mücadele etti. 'Uyuyan hastalık' olarak anılan Encephalitis Lethargica, binlerce insanın hayatını alt üst etti. Bazıları hayatını kaybetti, bazıları ise adeta canlı bir heykele dönüştü. En korkutucu tarafıysa hastalığın sebebinin hala bilinmemesi. Çünkü bu salgın, bir anda ortaya çıktı ve sonra sessizce kayboldu.
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Peki, bu gizemli hastalık ilk olarak nasıl ortaya çıktı?
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Hastalığın İspanyol gribiyle bağlantısı var mıydı?
Çocuklarda bile agresif davranış bozukluklarına neden olabiliyordu
Salgın, 1920’lerin başında zirveye ulaştıktan sonra hızla azalmaya başladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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