100 Yıl Önce Ortaya Çıkıp Binlerce Kişiyi Etkileyen "Uyuyan Salgın": Encephalitis Lethargica

Encephalitis Lethargica vakaları ilk kez 1916 yılında Avusturyalı nörolog Constantin von Economo tarafından tanımlandı. Aynı dönemde Fransız doktor Jean-René Cruchet de benzer vakalar bildiriyordu. Hastaların çoğunda halsizlik, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve görme bozuklukları vardı. Bazı hastalarda psikiyatrik belirtiler ya da Parkinson hastalığını andıran kas sertlikleri de görülüyordu.

Yalnızca birkaç gün içinde solunum yetmezliğiyle ölen hastalar olduğu gibi, sağ kalanlar arasında da zamanla katatoni benzeri belirtiler gösterenler vardı. Yüzleri donuktu, kasları sertti ve çevreyle iletişim kuramıyorlardı. Ancak zihinleri tamamen açıktı.