Japonlar Neden Çok Dakik? Bir Dakika Geç Kalmak Bile Saygısızlık!

Japonya’da zaman, sadece saatle ölçülen bir kavram değil. Saygı, düzen ve sorumlulukla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle toplumda geç kalmak, karşı tarafa saygısızlık olarak algılanıyor. Japon çocuklar, ilkokuldan itibaren dakik olmanın bir erdem değil bir gereklilik olduğunu öğreniyor.

Ofis çalışanları ise işe resmi mesai başlamadan önce gelerek hazırlanmayı neredeyse zorunlu bir davranış olarak benimsiyor. Metroda, okulda ya da bir iş görüşmesinde geç kalmak büyük utanç sebebi olabiliyor. Bu kolektif bilinç, Japon toplumunun dakikliği bir kural değil, karakter özelliği gibi yaşamasına neden oluyor.