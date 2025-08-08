Japonlar Neden Çok Dakik? Bir Dakika Geç Kalmak Bile Saygısızlık!
Bir trenin birkaç saniye erken kalkması çoğu ülkede fark edilmez bile. Ama Japonya’da işler biraz farklı. Öyle ki, 25 saniyelik bir sapma bile şirket sözcüsünün kamuoyu önünde özür dilemesine neden olabiliyor. Peki dakikliğe olan bu bağlılık sadece raylı sistemlere mi özgü? Hayır. Japon toplumunda dakiklik adeta bir refleks gibi. Çocukluktan itibaren öğretilen, günlük hayatta katı şekilde uygulanan bir yaşam alışkanlığı. İşte Japonları dakik yapan kültürel kodlar.
Dakiklik, Japon kültürünün neredeyse yazılı olmayan kuralı.
Japon tren sisteminde dakiklik, sadece plan değil bir itibar meselesi.
Erken gitmek, zamanında gitmekten daha makbul.
