Futbolcuların Göğüslerine Sürdükleri Bu Şey Ne?
Futbol maçlarını izlerken bazı oyuncuların forma göğüs kısmında parlayan bir tabaka ya da sürülmüş bir jel fark etmiş olabilirsiniz. Tribünden ya da ekrandan görülen bu detay, futbol meraklılarının aklında hep aynı soruyu bırakıyor. Ne bu madde ve neden kullanılıyor? Aslında bu uygulamanın ardında hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri olduğuna inanılan bir yöntem yatıyor.
Bu maddeyi kullanan futbolcuların amacı, maç sırasında solunumu rahatlatmak ve oksijen alımını artırmak.
Bu tür ürünlerin içinde mentol, kafur ve okaliptüs yağı gibi aktif bileşenler bulunuyor.
Genellikle maçtan veya antrenmandan hemen önce göğüs ve boğaz bölgesine az miktarda sürülerek uygulanıyor.
