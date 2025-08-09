onedio
Futbolcuların Göğüslerine Sürdükleri Bu Şey Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 21:28

Futbol maçlarını izlerken bazı oyuncuların forma göğüs kısmında parlayan bir tabaka ya da sürülmüş bir jel fark etmiş olabilirsiniz. Tribünden ya da ekrandan görülen bu detay, futbol meraklılarının aklında hep aynı soruyu bırakıyor. Ne bu madde ve neden kullanılıyor? Aslında bu uygulamanın ardında hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri olduğuna inanılan bir yöntem yatıyor.

Bu maddeyi kullanan futbolcuların amacı, maç sırasında solunumu rahatlatmak ve oksijen alımını artırmak.

İçeriğindeki mentol, göğüs bölgesine sürüldüğünde ferahlatıcı bir his yaratıyor ve yoğun efor sırasında nefes almayı kolaylaştırabiliyor. Buhar etkisiyle burun tıkanıklığını hafifletmesi de sıkça dile getirilen bir faydası. 

Bazı oyuncular bu etki sayesinde dayanıklılıklarının arttığını ve tempoyu daha iyi koruduklarını söylüyor. Ayrıca güçlü kokusunun, maça odaklanma ve mental olarak hazır hissetme konusunda da rol oynadığı düşünülüyor.

Bu tür ürünlerin içinde mentol, kafur ve okaliptüs yağı gibi aktif bileşenler bulunuyor.

Mentol, hafif ağrı kesici özelliğiyle biliniyor ve nefes darlığı hissini azaltabiliyor. Kafur, kaslardaki gerginliği yatıştırmaya yardımcı olurken, okaliptüs yağı burun ve boğaz tıkanıklığını açarak oksijen alımını kolaylaştırıyor. 

Yapılan bazı klinik araştırmalar, bu bileşenlerin burun pasajlarını açmada ve solunum kapasitesini artırmada etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Yoğun tempolu bir maçta bu etkiler, oyuncular için küçük ama önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

Genellikle maçtan veya antrenmandan hemen önce göğüs ve boğaz bölgesine az miktarda sürülerek uygulanıyor.

Ferahlatıcı his ve keskin kokusu, oyuncuya hem fiziksel hem de mental anlamda hazır hissettirebiliyor. Ancak aşırı kullanımda ciltte tahriş, kızarıklık ya da alerjik reaksiyon gibi yan etkiler ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca ürün, yalnızca geçici rahatlama sağlıyor ve herhangi bir sağlık sorununun tedavisi yerine geçmiyor. Bu nedenle dikkatli ve kontrollü kullanılması önemli.

Yorum Yazın